Hey gidi koca Terim hoca…

Boşuna dememişler…

Allah Kerim diye…

Bir de şu var:

Fatih Terim…

Allah Kerim…

Terim hoca benim içimde 40 yıllık bir yaradır…

Hayatımda iki kez karşı karşıya geldim kendisiyle ve birinde sohbet etmek imkânı buldum…

Daha doğru fazla uzatmadan, beni başından resmen kovdu…

Çok üzülmüş ve kırılmıştım…

Ama hemen o gün affettim onu…

‘Şöhret böyle bir şey demek ki’ dedim kendi kendime…

Ama onun bu hareketini ömür boyu hiç unutmadım…

Babamın gönül yarasıdır Terim…

Merhum babam İsmail Yağcıoğlu, milli futbol hakemiydi… Mesleğinde hızla yükseliyordu… Rahmetli Şahap Süloğlu amcanın orta hakemlik yaptığı özel maçta Kocaelispor, İsmetpaşa’da, tıklım tıklım tribünler önünde Galatasaray ile özel maç yapıyordu… Ben küçüktüm elbette… Ne olup bittiğinden haberim yoktu… 70’li yılların sonu… Fatih Terim o zaman Galatasaray’da oynuyor… Bir pozisyon oluyor, babam bayrak kaldırıyor, Fatih Terim babamın üzerine yürüyüp, küfür ediyor… Tribünler Terim’e tepkili… Babam da kontrolünü kaybediyor, o zamanki kalın tahtadan yapılmış hakem bayrağını kaldırıp, az kalsın Terim’in yüzüne vuracakken tutuyorlar…

Ve tabii ki hakemlik yaşamında millilik dönemi bitiyor…

Yıllar sonra Kalyon Otel’de, Renault Mais yılın sporcusu ödül töreninde ben jüriyken, o da onur konuğu olarak törene katılıyor. Toplantı bitiyor. Ben kendisinin yanına gidiyorum…

“Hocam yıllar önce İsmetpaşa’da küfür ettiğiniz ve size tahta bayrakla vurmaya hazırlanan hakemin oğluyum” diyorum…

Anında hatırlıyor ve öfkeli şekilde ‘Ben böyle bir şey hatırlamıyorum’ deyip yalan söyleyerek benim yanımdan hızla ayrılıyor…

O zaman gözümde daha da küçülüyor…

Ama şimdi hastalığını öğreniyorum ve çok üzülüyorum…

Dua ediyorum…

İnşallah sağlığına kavuşur...

Ve şunu hatırlıyorum…

Dünya o kadar küçük, yaşam o kadar kısa ki, kalp kıran Kâbe yıkmış gibi olur…

Kalp kırmayalım ve yarınımızı da düşünelim, özellikle de öte tarafı…

Nisandaki Kocaelispor töreni de iptal oldu

Kocaelispor’un nisanda kuruluş tarihinde özel bir kutlama yapılacaktı…

Mehmet Sadık Efe ve Nasut Kayalı için yapılan törenin daha da genişi ve görkemlisi olacaktı bu tören…

Ama kısmet değilmiş…

Spor karşılaşmaları ve diğer törenler gibi, bu muhteşem tören de ertelendi…

Neyse, geç olsun temiz olsun…

Koronadan temizlenelim, bu töreni de yazın görkemli şekilde kutlarız inşallah…

Tokyo da hayal oldu

Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası finalleri, Avrupa Şampiyonası sonrasında beklenen karar çıktı ve Tokyo 2020 Olimpiyatları da ertelendi…

Henüz resim açıklama yok, ama komite başkanı erteleneceğini duyurdu bile…

Bu da demektir ki, bu iş bitti…

Kocaelili pek çok gencimiz Olimpiyat’a katılacaktı…

Ama, hayalleri kursaklarında kaldı. Özellikle karatenin ilk kez katılacağı olimpiyatlar, Dünya ve Avrupa şampiyonu Kocaelili karatecileri olumsuz etkiledi ama bu süreci de atlatacağız… Biraz daha sabır… Önce sağlık…

Kocaelispor test yapacakken, ligler tatile girdi…

İşte Kocaelispor’un duyarlılığı… Fatsa Belediye ile oynanacak maça gitmeye hazırlanırken liglerin tatil edilmesiyle birlikte tatile giren Kocaelispor’da, bu maç öncesinde test yapılacaktı. Medical Park ile temaslar kuruldu ve tam test yapılacakken, liglerin erteleme kararı geldi. Herkes alelacele evlerine gönderildi. Böylece teste de gerek kalmadı…

Bravo yönetim…