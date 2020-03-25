Koronafobi’den korunmanın 7 püf noktası

“Aslında öyle değilmiş”, “çok kesin kaynaktan duydum” gibi sözlerle başlayıp dalga dalga yayılan felaket senaryolarının da etkisiyle hayatımıza baş döndürücü bir hızla giren kaygı türü oldu; Koronafobi!

Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Uzman Psikolog Simru Kavak “Bilgi kirliliğini filtreleme şansı bile bulamadan, kendi doğasında zaten belirsiz olan Koronavirüse yönelik kaygılarımıza her gün yenilerini ekliyor, korkuyla abartılı önlemler alabiliyoruz.

Oysa, Koronafobi ‘tedbirli olmak’ ile ‘hayatını kontrolsüzce kısıtlamak’ arasındaki sınırları kaybeden kişide psikolojik sorunlara yol açıp, hayatında kalıcı izler bırakabilir” diyor.

Peki bu dönemde kaygı seviyemizi kontrol altında tutarak, virüsün psikolojimizde yol açabileceği kalıcı zararlara nasıl karşı koyabiliriz?

Uzman Psikolog Simru Kavak, Koronafobi’den korunmanın 7 basit ama etkili önlemini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

1-Haber kaynağı, korku kaynağı olmasın

Gerçekçi olmayan korkuyu, gerçekçi olmayan haberler tetikler. Öncelikle bu süreçte yalnızca güvenilir haber kaynaklarını takip etmeye özen gösterin.

2-En hızlı yayılan virüs, paniktir, korunmaya dikkat!

Panik duygusu, virüsün kendisinden daha hızlı yayılır. Panik yapmamaya ve sizi paniğe sevk eden konuşmalardan ve kişilerden uzak kalmaya gayret edin. Gerekiyorsa bir süre, konuşurken huzursuz hissettiğiniz kişilere veya takip ettiğiniz kaynaklara mesafe koymaktan bir zarar gelmez.

3-Her tedbir dozunda güzel

İlgili birimlerce paylaşılan güvenlik ve sağlık önlemlerini takip etmenin yeterli olduğunu unutmayın. Ellerinizi zaten düzenli yıkayıp dezenfekte ediyorsanız ya da güvenli mesafeleri korumaya özen gösteriyorsanız, kendi üzerinizde geçerliliği ispatlanmamış ek güvenlik önlemlerini uygulama baskısı yaratmak, sadece kaygı seviyenizi artıracaktır. Örneğin her kanalda gördüğünüz tavsiye edilen gıdaların hepsini tüketmeye çalışmak, büyük ihtimalle sizi virüsten korumak yerine başka rahatsızlıklara itecektir.

4-Sorularınız cevapsız kalmasın

Belirsizlik kaygıyı tetikler. Aklınızdaki sorulardan yanıt bulabileceklerinizi ilgili sağlık çalışanlarına ya da kurumlara danışarak gidermek, rahatlamanıza yardımcı olabilir. Buradaki kilit nokta; sosyal medya, aile ya da arkadaş whatsapp gruplarına değil; “yetkin, ilgili kişilere” başvurmak!

5-Felaket senaryoları genellikle sadece senaryodur

Uzman Psikolog Simru Kavak “Koronavirüs paniğini, daha önceki salgın virüs paniklerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, sosyal medyanın artık çok daha yaygın ve kontrolsüz kullanılması. Mesajlaşmalardaki, ses kayıtlarındaki felaket senaryolarına inanmayın, gerekirse takipten çıkın” diyor.

6-Bedeninizin sesine kulak verin, kaygınızla ilgili sırlar veriyor olabilir

Kaygı ve korkunuzun kalp çarpıntısı, öfke, nefes düzensizliği gibi fiziksel etkilerini hissediyorsanız, yürüyüş, nefes egzersizi, meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelerden sevdiğinize ve ilgi duyduğunuza yönelebilirsiniz. Bu durum fiziksel rahatlamanın yanı sıra, psikolojik dengenizi kurmaya da yardım edebilir.

7-Virüsü fırsata çevirin

Bahar mevsimine girmemiz, açık havada aktivitelere fırsat sağladığı için, dışarıda daha fazla zaman geçirmeye çalışın. Hatta bu süreçte yavaşlayan hayatı ve virüsü, kendinize zaman ayırmak için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz.

**

Uzman Psikolog Simru Kavak, önemli açıklamalarda bulundu…

Önemli bilgiler verdi…

Salgının yaygın olduğu bu günlerde, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım…

El birliğiyle, psikolojimizi bozmadan bu illetin üstesinden geleceğiz…

Karamürsel Ülkü Ocakları iş başında

Karamürsel Ülkü Ocakları’nın gençler, kimsesiz insanların yardımına koşuyor. Gençler, “60 yaş ve üstü halkımız için Karamürsel Ülkü Ocakları olarak korana virüsünden etkilenmemeleri için dışarı çıkmalarını istemiyoruz. Kimsesi olmayan ve çeşitli sebeplerle dışarıdan ihtiyaçlarını karşılamakta problem yaşayan Karamürsel'de ikamet eden büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Karamürsel Ülkü Ocakları olarak gönüllü yardımcıyız. Şimdi birlik zamanı fedakarlık etme zamanıdır diyerek İrtibat telefonlarını verdiler; 05369917188, 05396794166, 05456090410, 05315607127, 05314271601, 05313145620

TAB Gıda’da kesintisiz erişim

Türkiye'nin lider hızlı restoran zinciri TAB Gıda, Burger King®’, Popeyes®, Arby's® ve Usta Dönerci® lezzetlerini paket servisle misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. Koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında, TAB Gıda markalarını kapsayan hızlı servis platformu Tıkla Gelsin® ile Yemek Sepeti'nin online ve mobil kanallarının yanında Ara Gelsin sipariş hattı üzerinden güvenli bir şekilde sipariş verilebilecek.

Psikiyatri tedavilerine online destek veriliyor

Psikiyatri alanında önemli bir açığı kapatan Online Terapi yani bilinen diğer adıyla TelePsikiyatri, hekim ve psikoloğuyla bir araya gelemeyecek durumda olan danışanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle evden çıkmanın riskli olduğu bugünlerde uzmanlar danışanları ile psikiyatri seanslarını Online Terapi yöntemi sayesinde gerçekleştirebiliyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Klinik Psikolog İhsan Öztekin, yurt dışından gelemeyen ve evlerinden çıkamayan danışanlarına yüz yüze seans uygulayamadıkları durumlarda kullandıkları Online Terapi yönteminin Koronavirüsün etkili olduğu süreçte tedavilerinde önemli rol oynadığını, online terapi ile tedavi aksamayacağını söyledi.

Bireysel müşteri sayısı arttı

Koronavirüs, sektörlerin dönüşümüne hız verdi. Virüsün hayata etkisini azaltmak için sorumluluk alarak eve kapanan tüketiciler, e-ticaret platformlarından daha hızlı, kontrollü ve hijyenik bir teslimat modeli talep etmeye başladı. Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, “Avansas üzerinde en çok talep gören ürünler; hijyende ve temizlikte kağıt havlular, tuvalet kağıtları, karton bardaklar, sıvı sabunlar, çamaşır suları ve yüzey

temizleyicileri, gıdada ise çay,Türk kahvesi, küp şeker ve filtre kahve oldu.” dedi. Anak, teslimatları İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ illerinden verilen siparişleri 1 iş gününde, kendi araç ve personelleriyle, geri kalan illere ise Yurtiçi Kargo ile ücretsiz gerçekleştirdiklerini söyledi… Avansas’ın son zamanlarda yıldızı parlıyor… Ulusal kanallarda reklamlarını görüyoruz…

Koronalı günlerde E-Ticaret

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un verilerine göre, koronavirüs salgını dolayısıyla evlere hapsolanlar, yemek yemek, TV ve internette haberleri takip etmenin dışında, bol bol kitap okuyor, çocukların eğitimleri için çaba sarf ediyor, evdeki arızaları ürünleri tamir ediyor. Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, e-ticaretin lokomotifi olan tatil-seyahat harcamalarının tamamen durduğunu, önceden yapılan

uçak, otobüs bileti ve konaklama rezervasyonlarının iptal edilmekte olduğunu söyledi. Kayral, online alışverişte ağırlığın tamamen sanal süpermarketlere kaydığını, önceden süpermarket siparişlerinin aynı günde teslim edildiğini, şimdi de ise yoğunluktan 4-5 gün sonra teslim edildiğini açıkladı… Halk, virüs salgını nedeniyle ev kapandı… Siparişlerin geç gelmesini de doğal karşılamak lazım.

Metro Marketlerde paketli günler başladı

Metro Marketleri, meyve ve sebze reyonundaki ürünlerini detaylı analizler sonrası paketli olarak tüketicilerine sunuyor. Tarladan rafa kadar olan süreçleri dikkatle takip eden Metro Türkiye, tüm tedarikçilerinin tesislerini ve ürünlerini periyodik olarak gıda güvenliği, hijyenik koşullar ve pestisit kullanımı denetimlerine tabi tutuyor. Bence güzel bir uygulama… Ama hala fırıncılar ekmeği poşete koymadı… Ekmek hala raflarda açık olarak satılıyor…

26 MART 1998

Şişli'nin eski Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk hakkında, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. İnterpol'ce kırmızı bültenle aranan Aslıtürk, 21 Aralık 1999'da Londra'da yakalandı. Aslıtürk, 250 bin sterlin kefalet bedeline karşılık mahkemeye teminat sunulması sonucu serbest bırakıldı.

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler. (Voltaire)