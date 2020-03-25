UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Corona virüs tehdidi nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesiyle birlikte ortaya çıkan belirsizlik tüm velileri tedirgin etti. Özellikle de üniversite ve lise giriş sınavı aşamasındaki çocuklar ve ebeveynlerinin kaygı içinde olduğunu tahmin etmek zor değil. Sınav süreci bir yana, çocuklarla evde kalmak zorunda olmak ve bir yandan da onların eğitim sürecinden uzak kalmamasını sağlamak anne babalar için hiç de kolay değil. Bu nedenle hem uzaktan eğitim süreci hakkında biraz bilgi vermek hem de anne babalar olarak nasıl bir tutum içinde olmamız gerektiğine ilişkin küçük bir öneride bulunmak istedim.

Bildiğiniz gibi 23 Mart itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bilgi Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim derslerine başladı. Okulların da ayrıca ödevlendirmeler yaparak sürece destek verdiklerini biliyoruz. Ancak Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un da ifade ettiği gibi bu girişimler okulu ikame etmeyi değil, çocuklarımızın derslerden uzaklaşmamasını sağlamayı amaçlıyor. Çünkü okul ortamı yalnızca derslere ilişkin kazanımların elde edildiği bir yer değil. Çocuklarımız okul ortamında sosyal beceriler kazanıyorlar, arkadaşları ve yetişkinlerle iletişim kurmayı, bazı sorumluklar almayı, yaşıtlarıyla oyun kurmak ve kendilerini ifade etmek gibi becerileri kazanıyorlar. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklara bu durumun geçici olduğunu ve okul ortamında ne gibi beceriler kazanabileceklerini anlatmamızda fayda var.

Derslerin yürütülmesi konusunda da ebeveynlere çok endişeli olmamalarını öneriyorum. Çocuklarınızın günlük hayatlarını, ders akışı ve ödevlerine göre planlamalarına destek olun. Bu sürecin bir tatil olmadığını anlatarak kendilerini disipline etmeleri için onlara rehberlik etmeye çalışın. Ancak evde kalmak zorunda olmanın çocuklarımız açısından kolay olmadığını aklınızdan çıkartmayın. Bu durum bizim için de kolay değil. Bu nedenle ödev ve derslerin ayrı bir stres alanı oluşturmasına da izin vermeyin. Unutmayın hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil ve her şeyin telafisi mümkün.

Üniversitelerdeki duruma gelince; üniversiteler kendi sistemleri üzerinden ve ihtiyaç halinde açık öğretim fakülteleri bulunan üniversitelerin sistemlerinden destek alarak eğitimlerini uzaktan eğitim şeklinde planladılar. Uzaktan eğitimle yürütülmesi mümkün olamayan uygulamalı bölümler ve dersler için ise yaz döneminde hızlandırılmış programlar planlanıyor. Kocaeli Üniversitesi’nde zaten bir süredir faaliyet gösteren bir Uzaktan Eğitim Merkezi bulunduğu ve hâlihazırda derslerin bazıları bu sistem üzerinden yürütüldüğü için sürece geçişte önemli bir sıkıntı yaşanmadı. Bu hafta sonuna kadar derslere ilişkin kaynak ve notların sisteme yüklenmesi sağlanacak. Bundan sonrasının da sorunsuzca yürütüleceği düşünülüyor.

İŞİNİ HAKKIYLA YAPMAYA ÇALIŞAN HERKESİ VE BASIN EMEKÇİLERİNİ ALKIŞLIYORUM…

Özellikle Corona salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile görevlerinin başında olduklarını biliyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarını alkışlıyor ve teşekkür ediyorum.

Diğer yandan bu zor süreçte işinin başında kalmak zorunda olan ve hayatı sürdürülebilir kılan temizlik işçileri, market görevlileri, eğitimciler, akademisyenler ve tüm çalışanlara da teşekkür borçlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. İşini hakkıyla yapmaya çalışan tüm haberciler ve basın çalışanları da alkışı ve özel bir teşekkürü hak ediyor. Bazı işler varlıklarında değil, yokluklarında hissedilir. Yani, her gün kapımızdan çöplerimiz alındığında, otobüs seferleri düzenli işlediğinde, fırından ekmeğimizi aldığımızda ve bayide gazetemizi bulduğumuzda bunun için çalışan insanları pek düşünmeyiz. Takdir etmeyi ise maalesef çok az getiririz aklımıza.

Akşam olduğunda tüm televizyon kanallarında ana haber bültenlerini görürüz. Bazen söylenenler hoşumuza gider, bazen beğenmez başka bir kanala geçeriz ve orada da bir haber programı buluruz. Ama -iyi ya da kötü, sevelim ya da sevmeyelim- bir gazete ya da haber bültenine, bizim karşımıza gelene kadar nasıl emek verildiğini pek düşünmeyiz.

Anderson, Avrupa’daki günlük gazeteler için Avrupa insanın “sabah ayini” der ve ekler; sabahları bayide gazetenizi bulmak, dünyanın seyrinin devam ettiğinin göstergesidir… Yani radyomuzu, televizyonumuzu açtığımızda karşımızda bir ses ya da görüntü buluyorsak hayat hâlâ devam ediyor ve birilerinin hâlâ söyleyecek sözü var demektir.

Ben de bugün, şu zor günlerde bizi habersiz bırakmayan, sorumlu ve bilinçli habercilik yapmaya çalışan tüm basın emekçilerini alkışlıyorum.