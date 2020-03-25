CAHİLİN FERASETİ…

Belki anımsayacaksınız; bir profesörümüz, katıldığı televizyon programında, “Ben cahil insanların ferasetine inanıyorum” demişti!

Ve, eklemişti; “okuma düzeyi arttıkça, insan daha tehlikeli oluyor. En tehlikelileri de üniversite okuyanlardır.”

Düşünün; bu adam bir üniversitede hoca ve yönetici!

“FERASET” nedir?

-Algılamada çabukluğu, hızlı kavrama yetisi olan, zihni diri, belleği kuvvetli, özellikle de “olayın gidişatına bakarak sonucunu kavrayabilme yetisidir.”

Yani; AKIL ile BİLGİYİ bir MANTIK süzgecinden süzerek, bir konuda isabetli bir düşünce ile olumlu bir sonuca varabilmek.

Öte yandan;

doğal olarak, -istisnalar hariç- her insanın bir DİNİ İNANCI vardır.

İslamiyet’te; Allah’ın yarattığı bir “kul” olarak, doğumdan ölüme kadar sürecek yaşam çizgisinde tek egemen Allah’tır. Ve buna “KADER” diyoruz.

ANCAK;

İslamiyet’in kutsal kitabında, pek çok ayette insana “AKLINI KULLAN” diye sesleniyor Allah.

Üstelik, BEDEN dediğimiz maddi varlığın bir “emanet” olduğunu ve bu emanete sahip çıkmamızı emrediyor.

KADERE İNANMAK için de bir önkoşul var;

“Ben sana akıl verdim. Bu aklı bilimle donat, sonra başına gelen olaylarla akıl ve bilgi çerçevesinde mücadele et, elinden geleni yap, bundan sonrası KADERDİR” diyor Yaradan…

Ne var ki, AKLI hiçe sayan kimileri, dinini Kur’an’dan değil, doğrusu ya da yanlışıyla “din aracılarından” öğrendiği için KADER olayına ezbere yaklaşıyor. İslam dininde RUHBAN sınıfı yani Allah’la Kul arasında bir “ARACI KURUM” olmadığını da bilmiyor!

Kur’an’ı tercüme edecek kadar Arapçaya hakim ve dini inancı tartışılmaz olan Mehmet Akif, “Mütevekkil” adlı şiirinde; “aklı yok sayan, başına gelen ve gelebilecek her şeyi yalnızca Allah’a bağlayan” cahil insanla dalga geçer!

Bu Konya nereden geldik?

Yaşamakta olduğumuz Korona salgını nedeniyle, kitlesel buluşmaları mümkün olduğunca engelleyip, hastalığın yayılmasını önlemeye çalışan ülke yöneticileri camilerde de toplu namazlara ve özellikle Cuma namazlarına -salgın önlenene kadar- ara verilmesini istedi. Ne var ki, kimileri camilerde toplu namazları sürdüreceklerini açıkladılar. Bazı camilerde Diyanet kararını uygulamak isteyen din adamları ile cemaat arasında tartışmalar çıktı. Kimileri, çok sert üsluplarla tepkiler gösterdi

İslam dinine göre, inanan bir kişi için her yer ibadethanedir. Önemli olan, Namaz ibadetini her türlü düşünceden uzak ve yalnızca Allah’a ulaşmak amacıyla yapabilmektir.

Ama “Cehaletle beslenen ezberci kafalara” bunu anlatmak zordur!

Bir şekilde Korona virüsünü soluyan bir insan, nefesle ya da temasla bu hastalığı birçok insana bulaştırabiliyor ve bu süreç binlerce insana yayılabiliyor.

Müslüman toplumların yaşadıkları felaketler geliyor aklıma ve “Yaradan biz Müslümanları sevmiyor mu?” diye düşünüyorum!..

Neden birçok felaketi çoğunlukla Müslümanlar yaşıyor?

Gelmiş geçmiş Deprem felaketleri, terör ve savaş belası, salgın hastalıklar neden büyük ölçüde Müslümanları buluyor?

Sonra düşünüyorum ve “Yüce Allah’ın kulları arasında ayrım yaptığına” inanmıyorum.

Ancak, Allah’ın verdiği AKLI kullanmayan, inancını Kur’an’dan değil, din adamı kılıklı yobazlardan öğrenen, küçük yaşta kirli ve yanlış bilgilerle “beyin zinasına” uğrayan insancıkların, türlü felaket belalarıyla karşı karşıya kaldıklarını düşünüyorum!

Bildiğiniz gibi; “BELA; hak edilmiş cezadır!”

Gelin, Yaradan’ın biz insanlara verdiği en büyük HAZİNE olan AKLIMIZI kullanalım. Safsataya değil, BİLİM’e önem verelim.

Bir düşünün; başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Araştırma merkezlerinde, üniversitelerinde başarılı çalışmalar yapan, İNSANLIĞA HİZMET VEREN Türk bilim adamlarımız var.

Bu insanlar neden bizim ülkemizde görev yapmıyorlar?

Çünkü, bu ülkede gerçek bilim adamları ilgi ve saygı görmüyor!

Üniversitelerimize dikkatle bakın, bu acı gerçeği sizler de göreceksiniz…