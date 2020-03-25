Koronavirüs, bizim çalışma düzenimizi de değiştirdi

Olağanüstü günler yaşıyoruz.

Seferberlik halindeyiz.

Sağlığımız tehdit altında, ekonomimiz allak bullak!

Koronavirüs patladı, tüm dünyada yaşamın akışı değişti.

Ne savaş, ne kargaşa…

Herkesin gündemi tek!

Virüsle yatıp virüsle kalkıyoruz.

Her şey virüse endeksli!

Okullar kapatıldı; maçlar, toplantılar, sanat etkinlikleri ertelendi.

Camilerde “cemaatle namaz kılmak” yasaklandı.

AVM ve dükkânların çoğu kapalı.

Kahvehane ve lokantalar da kapatılanlar arasında.

Lokantalarda sadece “paket servisi” yapılabiliyor.

Sürekli, “Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yapılıyor.

Bazı fabrikalar, üretimlerine ara verdi.

Cadde ve sokaklar boşaldı, herkes evinde.

Böyle bir ortamda gazetecilik yapmak, gazete çıkarmak, gazete satmak, oldukça zor hale geldi.

Kimse dışarı çıkamıyor ki, gazete alsın.

İşyerleri kapalı, hemen hemen bütün sektörler ekonomik kriz içinde, gazeteye reklam verecek durumları yok.

Bir taraftan da çalışanlarımızın sağlığı söz konusu…

Sadece biz değil, ülkemizdeki, hatta dünyadaki tüm yerel, bölgesel ve ulusal gazeteler zor günler geçiriyor.



Bu zorluklar, yerel basına “dönüşümlü yayın” düzeni getirdi

Bugün gazetemizin birinci sayfasında duyurduk.

İçinde bulunduğumuz zorluklar nedeniyle, yerel gazeteler, yarından itibaren “dönüşümlü yayın” düzenine geçiyor.

Sadece Kocaeli’de değil, tüm Türkiye’de…

Bu karar, “yerel basına destek” amacıyla Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alındı, bizler de uyguluyoruz.

Uygulama, “Covid-19’la mücadele” sürecince devam edecek.

Yani Basın İlan Kurumu’nun ikinci bir kararına kadar…

Kocaeli’de 6 gazete yayınlanıyor.

Bu gazetelerin yöneticileri önceki gün toplandı, Basın İlan Kurumu’nun aldığı karar doğrultusunda “görüş birliği protokolü” imzaladı.

Bu protokol gereğince; her gün iki gazete dönüşümlü olarak yayınlanacak.

İlk iki haftanın yayın programı yapıldı, hangi gazetenin hangi tarihlerde yayınlanacağı, kura ile belirlendi.

Gazetemizin bugünkü birinci sayfasında bu program var.

İnternet gazetemizde de bu programı sürekli göreceksiniz.

Örneğin yarından itibaren 3 gün bizim gazetemizi bayide bulamayacaksınız.

Önümüzdeki iki haftalık süreçte sadece 5 gün sizlerle birlikte olacağız.

Tarihler şöyle:

*30 Mart Pazartesi

*31 Mart Salı

*5 Nisan Pazar

*6 Nisan Pazartesi

*7 Nisan Salı

10 Nisan’a kadar program böyle.

Diğer günler, arzu ederseniz diğer yerel gazeteleri bayiden alabileceksiniz.



İnternette 24 saat beraberiz

Biliyorum, bizler için olduğu kadar sizler için de zor bir durum.

Aranızda tam 45 yıldır her gün bu gazeteyi elinden düşürmeyen okurlarımız var.

Bu okurlarımızla aramızda yarım asra yaklaşan dostluk, sıcaklık var…

Yarın sabah bayiye gidip KOCAELİ Gazetesi’ni bulamamak, eline alıp okuyabilmek için birkaç gün beklemek, onlara çok acı gelecek.

Ama ne yapalım, “koronavirüs belası” bize de size de bu acıyı yaşatacak.

Sizlerle bugüne kadar tam 16 bin 369 gün beraber olmuştuk.

Kesintisiz…

Ne askeri ihtilaller, ne de deprem, bizi sizden sizi bizden ayıramamıştı.

Koronavirüs başardı, bir süreliğine, bu belayı atlatana kadar, haftada iki veya üç kez ancak beraber olabileceğiz.

Tek tesellim, internet!

24 saat “internet gazetemize” ulaşabilirsiniz.

Bazı günler gazetemiz yayınlanmayacak, ama gazetemiz sanki yayınlanıyormuş gibi bütün haberleri internet gazetemizde bulabileceksiniz.

Sadece haberleri değil, yıllardır tutkuyla okuduğunuz köşe yazılarını da…

Biz 45 yıllık yayın hayatımızda neler gördük geçirdik.

Elbette bu sıkıntılı günleri de atlatacağız.

“Koronavirüs tehlikesi” geçer geçmez, yine her gün birlikte olacağız.

45 yıldır bizi destekliyorsunuz, bu desteğinizin bu zor şartlarda da devam edeceğine inancımız sonsuz.

Bu gazete, sizin!

Bizi bugünlere siz getirdiniz.

Bizi lütfen yalnız bırakmayın!

Yayınlandığımız günlerde, 1.5 lira verip gazetemizi almayı, tanıdıklarınıza da aldırmayı, ihmal etmeyin!

Daha önceki zorlukları hep birlikte aştık, bu zorluğu da birlikte aşacağımızdan kuşkum yok!

Gazetemizin yayınlanmadığı günlerde, internet gazetemizde buluşmaya devam edeceğiz.