Gerçek sağduyu galip gelecek…

Merhaba sevgili okuyucularım,

Evde hayat nasıl gidiyor? Biliyorum hepimiz sıkıldık. O kadar sıkıldık ki birbirimize sarar olduk. Nasıl sarmayalım ki!..

Toplumun Yüzde 99’u bankalara, devlete daha adını sayamayacağım birçok küçük noktaya dahi borçlu. Ve halimiz böyle iken dünyayı saran Koronavirüs belası bizi de sardı.

Cepte para da olmayınca hadi gel de sinirlenme. Hele bir de bankalar zoraki olarak borçları erteliyoruz dedi. Ama nerde bankaya borçlu olanların canını çıkarmaya devam ediyor. Sadece ödeme zorluğu çekmeyenlerin borçlarını erteliyor. Devlet bankaları da buna dahil, her şey göstermelik yapılıyor. Elbet bugünler de geçecek.

Bu arada yanlış anlatımlar sonucu virüs sorunun nedeni olarak yaşlılar gösterildi. Bilim insanları 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız dışarı çıkmasın diyor. Doğru çıkmaması gerekiyor. Çünkü ileri yaşın getirdiği bazı hastalıklar yüzünden bağışıklık sistemleri işlerliğini yitirmiş durumdadır. Bağışıklık sistemlerinin çökmesi sonucu virüsten çok kolay etkilenebilirler, hassas olmak lazım.

Bilim bunu net anlatıyor ancak toplumun bir bölümü yaşadığı ekonomik sorunlar yüzünden maalesef bu sözü doğru algılayamamaktadır.

Olay o kadar çok abartıldı ki yaşlı biri dışarı çıktığı anda her yerden sesler geliyor. Hâlbuki yaşlıların dışarı çıkma isteğinin en büyük sebebi hala ben varım diyebilmektir. Ben bu toplumun bir parçasıyım düşüncesinde yatıyor. Anlayışla karşılayıp sakin bir şekilde evde kalmaları sağlanmalıdır. Unutmamak gerekir ki bir gün bizlerde o yaşlarda olacağız.

Lütfen unutmayın bizlerin aklı başında yaşlılardan doğru, sağduyulu, mantıklı öğreneceğimiz çok deneyim var. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir sadece 65 yaş üzeri bu virüse yakalanıp patır patır dökülmüyor, gençlerde dökülüyor.

Hiç yapmıyorsa evine, çoluğuna, çocuğuna virüsü taşıyor olabilir. Dışarı çıkılmayacaksa hep beraber çıkmayacağız.

Bunu söylemek hiç birimiz için kolay değil bazıları kızıyor bu tarz düşüncelere ancak yapacak bir şey yok. Bu bela başa geldi ve sadece bizi değil tüm dünyayı sardı.

Tabii doğal olarak her şeye millet kızıyoruz, isyan ediyor. Bu isyanları bazı kişiler yanlış mecralara çekerek devlete laf söyleniyor havasına getirmeye çalışıyor. İşin aslı hiç öyle değil devletimize kızan kesinlikle yok. Aksine millet bizi yönetmek üzere halktan onay alan iktidara kızıyor. Çünkü halk unutuldu. Belli başlı insanlar iktidarın devamı için kollanır bir hal aldı. Süreç iyi yönetilmiyor diye düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok.

Hükümetin öncelikli işi millet olmalıdır. Devlet halktan vergisini alıyor karşılık olarak eğitim, sağlık, iş ve aşını halletmek zorunda. Milyonlar evlerde ve borcunu harcını ödeyecek durumda değil, millet olarak krizi gelecekte atlatmamız çok zor olacak.

Sağlık bakanın dediği “Herkes kendi OHAL’ini ilan etmeli” demek, kendi başının çaresine bak demekten başka bir şey değil. İşe gitmek zorunda olan, Fabrikada, marketlerde vs vs çalışanlar nasıl kendi OHAL’ini ilan edecek. Süreci yönetecek olan halk değil hükümet olmalıdır.

Elbet 80 milyon halk olarak devletimizin yanındayız ve kimsenin bu halkı anlamsız şekilde sağduyuya çağırmasına da gerek yok.

Halkı ikiye ayırıp ötekileştirerek oy toplayanların hiç biri şimdi sağduyu çağrısında bulunma hakkına sahip değildir. Şimdi söz millette her tür sözü söyler.

Ancak söylerken de mantıklı doğru adımlarla, doğru düşüncelerle yapmalıdır. Belli kişilerin yalan yanlış ortaya attığı sözleri ortalık yerde konuşmamak gerekir. Yayınladığınız ya da konuştuğunuz her şeyi güvenilir, doğruluğu denenmiş yer ve kişilerden alın.

Son 18 senedir eğitimin kuralları ile çok oynandı ve bugüne kadar sadece öğretmenler eğitimde ki gelinen son durumu ve sorunları yaşıyordu. Evden eğitim başladığından bu yana velilerde gözü ile görmeye başladı.

Anayasamızın 42. Maddesi eğitim ve öğretim, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılır, der.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyetinin büyük kesimi Müslüman topluluktan oluşmaktadır. Hiç şüphe yok ki hepimizin inandığı duygular var. Benim ve çevremin çoğunluğu Müslüman. Belki önümüze tabela asıp dolaşmıyoruz, belki orta yerde namazımızı kılmıyoruz ama inanıyoruz. Hiç kimse bir başka kişinin inancını sorgulayamaz. İbadet gizlidir.

Din konusunda kimin ne kadar yetkin olduğu da dışardan görünmeyebilir. Aklını kullanan herkes eğer toplum yanlış yönlendiriliyorsa, din bazı çıkarlara göre kullanılıyorsa elbet eleştirebilir. Bu eleştiriler toplumu bölmek amacı gütmemektedir. Aksine eleştiri yanlışa yanlış diyerek toplumun birlikte yaşamasını güçlendirir. Tabii ki eleştiri amacını da aşmamalıdır.

Ve yine Anayasamızın “Başlangıç” kısmı devletimizin laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağını yazar. Anayasamız ile din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Bu ayrılmanın doğru olduğunu, bilim ağırlıklı eğitimden vazgeçmenin ne kadar büyük hata olduğunu yaşadığımız felaket bize öğretiyor.

Ülkemde kesinlikle ibadethanelere, özellikle camilerimize, din adamlarına ihtiyaç var. Ancak ihtiyaç yeteri kadar olmalıdır. Ve sadece toplumun manevi duygularına akıl, mantık çerçevesinde yön verilmedir. Din adamlarımız siyasete, maddi çıkarlara bulaşmamaları gerekir. Elbet emekli olurlar cemaatten çekilirler siyaseti istedikleri gibi yaparlar. Buna kimse karışamaz.

Eğitimde de durum böyledir. Özellikle Milli Eğitim ve okul müdürlerinin görevleri anayasaya bağlı, milli eğitime yakışır bilim yuvalarını geliştirmek olmalıdır. Başka mecralarda gezmemeleri gerekir.

İşte o zaman toplum kendini toparlar. Eğer toplum kendini toplayamazsa her şey bugün olduğu gibi birbirine karışır. Akraba akrabaya, baba evlada, kardeş kardeşe, arkadaş arkadaşa yan gözle bakar. Sevgi ortadan kalkar, siyasette kişisel çıkarlar ön plana çıkar.

Artık bırakalım ötekileştirmeleri birbirimize gülmeye başlayalım. Yanlışlara hep beraber yanlış diyelim.

Sağlıkla kalın, hepimizin birbirimize ihtiyacımız var.