Korona virüse genel bakış…

Gözümüz kulağımız günlerdir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gece yarısı sosyal medya üzerinden açıklayacağı rakamlarda. Acaba vaka sayısı kaç, kaç kişi vefat etti, kaç kişiye test yapıldı… Şu sıralar millet olarak odaklandığımız tek konu bu. Herkes evinde hatta odasında kendini izole etmiş vaziyette devlet yetkililerinden bu konuda olumlu şeyler duyacağı günlerin hayalini kuruyor. Evinde izole olan vatandaşımız iyi bir şeyler duymak, geleceğe dair ümit beslemek istiyor. Çünkü karanlığın tam ortasındayız! Bu ortamda korona salgınına dair rakamlara biraz yakından bakalım. Sanırım bu içimizi biraz rahatlatacak ve karamsar ortamdan bir nebze olsun çıkartacak.

Önce dünya geneline göz atalım. Bugüne kadar 415 bin vaka tespit edilmiş. İyileşen sayısı 108 bin, ölenlerin sayısı ise 18 bin. Dünya geneli ölüm oranı şimdilik yüzde 4, iyileşme oranı ise yüzde 26 düzeyinde. Yani koranaya yakalanan her 8 kişiden birisi ölürken, diğer 7 kişi iyileşiyor. Virüsün ilk çıktığı yer olan Çin’in Vuhan kentinde ise sonuç alınmış durumda. Hubey başta olmak üzere birçok kentte karantinanın kaldırıldığı Çin’de, bu kentleri yakın zamanda Vuhan izleyecek. Sanırım 8 Nisan’da bu kentte de karantina kalkacak ve hayat normale dönmeye başlayacak. Kaynağında bile sorun ortadan kalkıyorsa, ülkemiz başta olmak üzere dünyanın diğer kentlerinde neden kalkmasın?

Çin’den daha çok sıkıntının yaşandığı yer şu sıra Avrupa ülkeleri. Başta İtalya olmak üzere, İspanya, İngiltere, Hollanda, Almanya ve diğer ülkelerde ölüm oranları her geçen gün artıyor. İtalya’da ölen insanların yaş ortalaması neredeyse 80. Genç yaşta ölen insan neredeyse yok. Orta yaş düzeyinde (35-45) toplamda 6 kişi vefat etmiş. Ölen insanların belirli yaşın üzerinde yoğunlaşmasının yanı sıra, ikinci bir rahatsızlık taşımaları da diğer ortak yönü. Hayatını kaybeden insanların yarısını; 3 veya daha fazla diğer rahatsızlığı olanlar, diğer yarısını da bir veya iki tane diğer ağır hastalığı olanlar oluşturuyor. Hiçbir hastalığı olmadan ölen insan sayısı ise sadece üç. En genç ölen insanların yaşına baktığınızda bu yaşın 39 olduğunu görüyorsunuz.

Tablo bu şekilde. Aslında korona dediğimiz bu virüs, bağışıklık sistemimizin tek başına yenebileceği bir hastalık. Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmt Öz, bu tezi doğrular nitelikte bir açıklama yaparak, bu virüsten her insanın etkilenceğini, hatta farkında olmadan birçok insanın geçirip atlattığını söyledi.

O yüzden karamsar olmaya, evimizde otururken “bize de bulaşacak mı” diye paranoyaya kapılmaya gerek yok. Virüs bulaşmadan panik atak hastası olan çok insanın olduğu söyleniyor. Tedbiri elden bırakmadan hastalığın yayılması konusunda kendimizi en iyi şekilde izole ederek şu süreci geçirmeye çalışmalıyız.

Bu virüs de bir canlı, ve o da insanoğluyla yeni tanıştı. Bizimle yaşamaya alışması için birtakım mutasyonlar geçirmek zorunda. Çünkü o da hayata tutunmak istiyor. Bu mutasyonları geçirip zararsız hale gelene kadar biz de onunla tanışmamaya uğraşmalı ve mücadele etmeyi öğrenmeliyiz.

Sağlık Bakanlığımız tarafından bu konuda çok güzel çalışmalar yapıldığını da şu süreçte görüyoruz. Birçok bakanlığın solunum cihazı başta olmak üzere, koronayla mücadele konusunda önemli adımlar attığına da şahitlik ediyoruz. Ülke olarak, Çin Devleti’nden tedavide olumlu yanıt veren ilaçları da getirmemizle, şimdilerde yoğun bakımda yatan hastaların tedavi süresinin hayli kısalmış olcağını ümit ediyoruz.

Millet olarak moral ve motivasyonumuzu kaybetmeyelim. Korku, panik, telaşa kapılmayalım. Çünkü bu duygular bağışıklık sistemimizin çökmesine bile sebebiyet verebilir. Şu an yapılacak en iyi şeylerden biri, kendimize, devletimize güvenmek. Söylenenleri yapmak, sakin kalmak ve kendimizi iyi hissetmek. Böyle yaparsak virüsü yenecek güce sahip olan bağışıklık sistemimize de etrafımızdakilere de büyük bir iyilik yapmış oluruz.