Özel hastanelerin durumu perişan!

Bugünlerde “Ohh, işlerim iyi, keyfim yerinde” diyebilen var mı acaba?

Olduğunu sanmıyorum.

En başta, hepimiz sağlığımız konusunda endişe duyuyoruz.

Bunun ötesinde…

İşçiysek, işimizi kaybetmekten korkuyoruz.

İşverensek; üretim yapamama, ürettiğimizi satamama, tahsilat yapamama, banka kredilerini ödeyememe, çalışanların ücretlerini zamanında yatıramama kaygısı duyuyoruz.

Dediğim gibi, herkesin, hepimizin işi zor!

Dün sabah “özel hastaneler” aklıma düştü.

Acaba durumları nicedir?

Birkaç tanıdığımı aradım.

“Ne yapıyorsunuz?” diye yokladım.

Tahmin ettiğim gibi…

Durumları perişan!

Koronavirüs Türkiye’ye teşrif etmiş, normal hastalar özel hastanelerden elini eteğini çekmiş.

Hasta sayısı, yüzde 20’lere kadar düşmüş.

Bunlar da gitmek zorunda olup, gidenler…

Eee, personel sayısı aynı.

Özel hastanelerin toplam giderlerinin yüzde 58-60’ını da personel maaşları tutuyor.

Diğer sabit masraflar da aynı.

Şimdi bu işin içinden nasıl çıkacağız diye kara kara düşünüyorlar.

Esas sorun 3 ay sonra başlıyor

Özel hastaneler, baktıkları hastaların ücretlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 90 gün sonra alıyorlar.

Bu nedenle mart, nisan ve mayıs aylarını düşünmüyorlar, “Hazirandan itibaren yangın başlar. Hastanelerin tamamına yakını iflas bayrağını çeker” ifadesini kullanıyorlar.

Kaç özel hastane var?

Kocaeli’nde 14, tüm Türkiye’de 557 özel hastane var.

Bütün özel hastanelerin durumu aynı!

Koronavirüs salgını konularına devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve üniversite hastaneleri bakıyor; normal hastalar salgından tedirgin olup dışarı çıkmadığından özel hastaneler sinek avlıyor.

Bu durumun ne kadar devam edeceğini de kimse bilmiyor.

Üç ay mı, beş ay mı, bir yıl mı?

Özel hastaneler böylesine zor durumdalar.

Sorun nasıl çözülür?

Bu konuda Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat’ın önerileri var.

Önerilerinin özeti şöyle:

*Sağlık hizmetinin yüzde 25’ini özel hastaneler veriyor. Yoğun bakım yataklarının yüzde 40’ı özelde… 557 özel hastanede 300 bin kişi çalışıyor.

*Kamu hastaneleri, bu yükü kaldıramaz. Özel hastaneler de zaman kaybedilmeden pandemi hastanesi olarak ilan edilmeli.

*Devlet; özel hastanelere el koysun, hastanelerin işletmesini belirli bir süreliğine üstlensin.

*Personel maaşlarını ödesin, hastane giderlerini karşılasın, istediği kadar kullansın. Biz ayrıca bir şey istemiyoruz…

*Hasta sayımız ve ciromuz yüzde 80 azaldı. Yabancı hastamız kalmadı. 1’e aldığımız malzemeleri 5’e almaya başladık. Stoklar bitti…

*İki üç ay dayanma gücümüz kaldı. Tablo böyle devam ederse, Türkiye’de özel hastane olayı biter, işsizler ordusuna 300 bin kişi daha katılır.

Özel hastanelerin durumu böyle!

Sizlerle paylaşmak istedim.

Otel sahibinin alkışlanacak kararı

Dün gazetemizin manşet haberiydi.

“İmperial Park Otel’den sağlık jesti!”

Okuyunca çok hoşuma gitti.

Otelin sahibi Engin Yağcı, İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmuş, demiş ki: ”Otelimiz 4 yıldızlı, 70 odalı, 148 yatak kapasiteli. Otelimizi gerek karantina amaçlı, gerekse de yurt içinden ve yurt dışından gelecek sağlık personelinin konaklaması için kullanabilirsiniz. Koronavirüsle mücadele sürecinde otelimizi Sağlık Bakanlığı’na tahsis etmeye hazırız.”

Engin Yağcı’nın yaptığı, gerçekten anlamlı bir jest!

“Oteller zaten boşaldı, hiç olmazsa böyle zor günlerde devletim kullansın” diye düşünmüş

Kutlarım.