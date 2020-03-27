Bilen-bilmeyen

Bulaşıcı virüs nedeni ile insanların ekseriyetinin mecburi olarak yaşamlarını evlerinde sürdürmeleri bütün planlarını altüst ederek herkesi değişik psikolojik ve sosyolojik ortama sürükledi.

Gözler ve kulaklar yetkili kişilerin ve akademisyenlerin televizyonda ki verdikleri bilgilere ve önerilere kilitlendi.

İnsanların ekseriyeti bilgi eksikliği nedeniyle önceden söylenenleri ciddiye almadılar.

Çin de başlayıp dalga dalga dünyanın her yerine yayılması ve gelen ölüm haberleri insanları korkutup ciddiye almalarına sebep oldu.

Bilenlerin yanında bilmeğenlerinde ahkam kesmeleri hayli bilgi kirliliği yarattı. Örnek tuzlu, sirkeli suyun virüsü öldürecek gibi sözler ve öneriler.

Neyse ki ağır aksakda olsa toplumsal fikir ve yaşam biçiminde büyük çapta birliktelik sağlanmış görünüyor.

Virüsün ilk çıktığı Çin 3287 ölümle tehlikeyi atlatarak normal yaşam biçimine döndüklarini açıkladılar.

İran, 2077 kişi

Fransa , 1100 kişi

Amerika, 1080 kişi

İspanya, 3657 kişi

İtalya , 7676 kişi olarak ölüm miktarlarını açıkladılar.

Büyük kayıp veren İtalya olayı ciddiye almayıp gerekli tedbirleri zamanında almadıklarının bedelini ödemektedirler.

Ülkemiz de sağlık Bakanlığının işi ciddiye alarak yoğun bir çalışma içinde olduğunu ve gerekli önlemleri almaya gayret ettiklerini söylüyebiliriz.

Tabiki bütün beklentilerimizin anında tamamının noksansız bir şekilde yerine getirildiğini söylemek mümkün değildir.

Sağlık çalışanlarının sayıca eksikliği, malzeme

Yetersizliği, yoğun bakım üniteleri, maddi gibi sebepler, kıstaslar başarıyı ve hizmeti azaltan sebepler mutlaka vardır.

Konu sağlık ve yaşam sözkonusu ise bunların arkasına sığınmadan acilen noksanlıklar giderilmelidir.

GENÇ- YAŞLI POLEMİĞİ

Bütün eylem ve söylemler yaşlılar evden asla çıkmasın sözüdür.

Evet yaşlıların gençlere göre bağışıklıkları zayıftır. Bu nedenle çok dikkat etmeleri gerekiyor.

Yaşlılarımızı eve kapatalım aynı aileden bir veya birkaç kişi yaşamını devam ettirmek için çalışma mecburiyetinde olup

aynı evde yaşamaktaysalar durum ne olacak? Bu sefer gençler yaşlılara virüs bulaştırması nasıl önlenecek.

Bu sözler ve önerilerin dikkatlice söylenmesi ve akılcı ve mantıklı önerilmesi gerekir.

FIRSATCILAR MUTLAKA CEZALANDIRILMALIDIR

Sağlık veya başka nedenlerle insanların neye ihtiyacı varsa aynı anda fiatlar iki, üç, dört katı artırılıyor. Mantıklı ve ahlaki bir neden yok.

Bu fırsat düşkünü yaratıklar tehlikeli bir virüsten daha tehlikeli vampirlerdir.

Devamlı ilaç aldığımız bir eczaneden bir maske aldık. Daha önceleri bir liradan satıyordu. Şimdi beş lira. Hangisini birisini sayalım. Bu şekilde ticarete lanet olsun. Göz yumanlarada en büyük lanet olsun!

Burada bir konuya da dile getirmek gerekiyor. İnsanlara evden asla çıkmayın deniyor. Günübirlik çalışarak hayatını sürdürenler var.

Bunlara kurallara uyması için çözüm nedir. Bunlar dört duvar arasında taş yesinler diyemeyiz herhalde.

Zor günler yaşanıyor.

Allah herkesin ve hepimizin yardımcısı olsun inşallah.

Bir müsibet bin nasihattan daha etkilidir veciz sözünü hatırlıyarak yaşanan koos ortamından mutlaka ders çıkarmak gerekiyor.

İyi ve iyilik dolu günler dileğimle.