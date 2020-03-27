Trump “Çin virüsü” dedi, madara oldu

İşte böyle.

Bu “virüs” bize, insanlığa çok şey öğretti, çok!

“Büyük konuşmamayı” öğretti…

“Komşunun haline gülmemeyi” öğretti…

“Uyanıklık yapıp, durumdan fırsat çıkarmamayı” öğretti…

Şu ABD Başkanı Trump’ın düştüğü durumu gördünüz.

19 Mart 2020’de yaptığı basın toplantısında, yaşananlardan söz ederken “Çin virüsü” ifadesini kullanmıştı.

Bunu söylerken ABD’de daha fazla bir şey yoktu.

Amacı belliydi.

Koronavirüs salgınından Çin’i sorumlu tutmak…

Virüs üzerinden Çin ekonomisini vurmak…

Çin hakkında “olumsuz algı” yaratmak…

“Irkçılık” yapmak…

Ne oldu sonra?

Koronavirüs melaneti, bir “bumerang” gibi ABD’ye döndü.

Trump, halk diliyle “madara” oldu.

Yani “utanılacak duruma” düştü.

Virüs belası, kısa zamanda ABD’yi de kasıp kavurmaya başladı.

Dün itibariyle ABD’deki “vaka” sayısı Çin ve İtalya’yı da geçti.

Bu satırlar yazılırken, ABD’deki vaka sayısı 82 bin 179, Çin’deki vaka sayısı 81 bin 285, İtalya’daki vaka sayısı ise 80 bin 589 idi.

Ya işte böyle!

Böbürlenmeyeceksin!

“Biz Amerika’yız, biz dünyanın en güçlü devletiyiz, bize bir şey olmaz” demeyeceksin!

Olumsuz bir durumu fırsat bilip, siyasi ve ekonomik rant devşirmeye kalkmayacaksın!

Senin de başına gelebilir.

Daha fazlasıyla…

ABD’de kasım ayında “başkanlık seçimi” var.

Trump, virüsten önce son derece “avantajlı” durumdaydı.

Bakalım virüs, Trump’ın seçim şansını ne derece etkileyecek?

Koronavirüsün mutlaka “siyasi kurbanları” da olacaktır…

Kim bilir, belki de kurbanların başını Trump çeker.

Koronavirüs üzerine 2 görüş

*ABD’li bilim ve doğa kitapları yazarı David Quammen diyor ki:

“Hayvanların doğal yaşam alanlarını istila ettik, ekosistemi bozduk, türleri yok ettik. Virüslerin doğal ev sahiplerini öldürünce, onlar da yeni ev sahipleri aramaya başlıyor. Biz bu bilinmeyen virüslerin yeni yaşam alanları haline geliyoruz.”

*Halk Sağlığı Uzamanı Dr. Aysha Akhtar’ın görüşü:

“Hayvansal gıda üretim biçimi ve dünya çapındaki vahşi yaşam ticareti, yeni bulaşıcı hastalıkları tetikliyor.”

Yönetenlerin “hakaret etme hakkı” var mı?

Olay, Ordu’da geçiyor.

Ünye halkı, ilçede yapımına başlanan çöp tesisine karşı eylem başlatıyor.

Bu eyleme katılanlardan biri de 53 yaşındaki Emine Elik.

İddiaya göre, Emine Elik, kendisine “Terbiyesiz” diye çıkışan Ordu Valisi Serdar Yavuz’a, “Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Sen bir kadına terbiyesiz diyemezsin. O koltuğa layık değilsin” cevabını veriyor.

Bu tartışmadan sonra Emine Elik, jandarmalar tarafından gözaltına alınıyor, “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla tutuklanıyor.

Olay dünkü ulusal gazetelere böyle yansıdı.

Tatsız bir durum!

Bu yaşanan, ister istemez insanın aklına, “Yönetenlerin acaba yönetilenlere hakaret etme hakkı mı var?” sorusunu getiriyor.

Yazık!