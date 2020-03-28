Maydanoz yetiştirilmesi

Saygıdeğer Okuyucularım;

Maydanozun Latincesi “petroselinum sativum”dur. Maydanoz, salatalara ve yemeklere bolca katılarak tüketilmektedir. Ayrıca maydanozun tıbbi etkilerinden de yararlanılmaktadır. Maydanozun her an elimizin altında hazır hale bulundurmak istiyorsak evlerimizin balkonlarında bulunan saksılara dikerek maydanoz ihtiyacımızı karşılayabiliriz.

Maydanozun yaprak ve kök maydanozu olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Yaprak maydanozunun da iri ve ince yapraklı olmak üzere iki tipi vardır:

1) Adi küçük yapraklı maydanoz: Yurdumuzun her tarafında yetiştirilir. Yaprakları ufaktır.

2) İri yapraklı frenk maydanozu: Bol verimli ve makbul bir çeşittir. Küçük yapraklı adi maydanoz yerine bu çeşidin yetiştirilmesi daha uygun olur.

3) Kök maydanozu: İri ve etli kökleri çorba dahil birçok yemeklerde kullanılmaktadır.

Yaprak maydanozlar, serpme olarak kökünden faydalanılanlar ise sıravari ekilirler. Serpme olarak ekimde bir metre yer için iki gram tohum harcanır. Ekilen tohumlar, üç veya dört hafta sonra anca çimlenip toprağın yüzüne çıkarlar. Bu süre içinde sık sık ot alıp gerektiğince sulanmalıdır. Bu dönemde hem kendimizi oyalamamız, hem de kendi maydanozumuzu kendimiz yetiştirmemiz için bahçelerimize veya balkon saksılarımıza maydanoz tohumlarını ekebiliriz. Maydanoz tohumlarını bahçede veya balkondaki saksılara serpme olarak ektikten sonra üzerine bir santim kadar gübreli toprak atılarak kapatılır; hafifçe tahtayla bastırıldıktan sonra can suyu verilerek işlem bitmiş olur ve çıkması beklenir. Çıkan maydanozlar kullanılacağı zaman elle çekilip koparılmalı; köklerinden çıkmasını önlemek amacıyla yaprakları makasla kesilerek toplanmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe