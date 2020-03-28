Ekonomik Virüs

Hepimizi elimizden geldiğince evlerde kapalı tutmaya sebep olan Coronavirüs yavaş yavaş ekonomik ve sosyal etkilerini göstermeye başladı. İşin sağlık tarafı elbette meselenin merkezinde yer alıyor olmakla beraber; virüsün yaratacağı ekonomik tahribat ve sosyal erozyonlar konusunda tüm dünya bir yandan kafa yoruyor.

Küresel ekonomiyi tüm ülkelerde duran yaşam sebebiyle iyice yavaşlatan ve neredeyse kilitlenme seviyesine getiren salgın bizim gibi ihracata bağımlı ekonomileri ciddi anlamda sarsıyor ve sarsacak. 2020 yılında salgın yok olsa bile psikolojik etkileri sebebiyle uluslararası turizmin de sıfır seviyesine geleceğini hesaba katınca bu sene ülkemiz çok ciddi bir daralmayla yılı kapatacak gibi görünüyor.

Küresel etkilerin yanı sıra iç talebin de neredeyse sıfır noktasına yaklaşması, zaten dışarıdan gelecek kaynağa muhtaç olan ülkemiz ekonomisine ikinci bir darbe olacak. Hizmet sektörü, lojistik, perakende, lokanta, kafe ve eğlence mekanları şu anda sıfır noktasındalar. Salgına karşı kapsamlı tedbirler sona erdikten sonra da birçok insanIN hem yaşadığı hane ekonomisindeki daralma, hem de üzerinden atamayacağı korku faktörü sebebiyle; bu sektörlerde eskisi kadar bir hareketlenme kısa vadede mümkün olmayacak.

Tüm dünyada borsalar birer birer çakılıyor, emtia fiyatları düşüyor ve öte yandan süren petrol fiyatlarındaki savaş sebebiyle Rusya ve Brezilya gibi küresel finans sisteminin önemli oyuncusu olan ülkeler iyice dara düşüyor. Bunların bir domino etkisi yaparak büyük ekonomileri, baz etkisini hariç bırakırsak, uzun süreli resesyonlara sokacağı ve bizimkisi gibi ikinci sınıf ekonomileri de ciddi anlamda sarsacağı gerçeği önümüzde duruyor. Tek şansımız para basarak, enflasyonist bir politikayla iç pazarı hareketlendirmek ve kuru düşürerek ihracatın önünü açmak gibi duruyor. Bunun adı devalüasyondur ve tarihte bu tedbiri alan hiçbir ekonomi, siyasal stabilizasyonu koruyabilecek şartları beraberinde getirmemiştir. Öte yandan dış kaynak ihtiyacı için faizleri de yükseltmek bir zorunluluk haline gelecek. Bu da üretime yönelik ikinci bir darbe olacak. Yani bir yerde kırk katır mı kırk satır mı noktasına sürükleniyoruz.

TÜSİAD’IN ÖNERİLERİ

Bu tespitlerin benzerlerini yapan TÜSİAD’ın getirdiği bazı öneriler var. Vergi, harç, ceza, prim, banka kredileri gibi ödemelerin ötelenmesi ve yapılandırılması gerektiğini belirtmişler. Bu noktada bankalara da bu yükü taşımaları için destek verilmesini istemişler. İstihdam noktasında da önerileri kısa dönem çalışma ve evden çalışmanın yaygınlaştırılarak mevzuatlarının kolaylaştırılması. Şirketlerin çalışanlarının sağlığı için yapacağı harcamalara devlet desteği verilmesi ve karantina ya da tedavi sürecindeki hastaların maliyetlerinin devlet tarafından ödenmesi.

Talep edilen bu teşvik ve desteklerin ödeme sıkışıklıklarına yönelik olanları makul ancak sağlık yatırımları ve hasta personelin masrafının devletten istenmesi çok da yerinde değil kanaatindeyim. Zaten gerekli yapılandırmalar ve ötelemeler yapılırsa içine düştükleri finansman krizi konusunda epey rahatlayacak olan şirketlerin, sürece dair bazı masrafları da devlete itelemeye çalışmaları bana mantıklı gelmiyor. Devlet şu anda zaten elindeki kısıtlı imkanlarla işsiz, evsiz, hasta ve yaşlılara yetişmeye çalışıyor ve görüyoruz ki imkanlarımız bunu bile tam anlamıyla karşılamaya yetişemiyor. Bu durum ortadayken şirketlerin bu talebi akıl karı değil. Öte yandan bankalara destek verilmesinin istenmesiyle tam bir komedi. Son iki üç senedir rekor karlar elde eden bu kurumlar, dünya salgınla boğuşurken biraz da cepten yesinler. Devlet bunlardan alacağı SGK ve vergi gibi ödemeleri ötelesin, yapılandırsın yeter. Biz insanlar olarak bankaların kölesi olmaya mı geldik bu dünyaya?

Bireysel ekonomiler içinse TÜSİAD’ın önerileri makul ve yerinde. Kredi kartı borçlarının yapılandırılması, SGK ve vergi ödemelerinin ertelenerek yapılandırılması, yurtlarda ve yatılı okullarda kalmak istemeyen öğrencilere ekonomik destek verilmesi yerinde talepler olmakla birlikte bir nebze yetersiz. Ancak bu da zaten TÜSİAD’ın işi değil. Ona rağmen konuya eğilmiş olmaları bir parça kaliteli bir burjuvazi yapılanmasına yakışan bir tutum olmuş.

Dış ticarete yönelik önerilerse makul ve rasyonel çerçevede. Salgından etkilenen bölgelerdeki iş dünyasına destek verilmesi, sınır ticaretinin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınarak adımların atılması, tedarik zinciri çöken şirketlere finansman desteği gibi öneriler var. Ancak benim bunlara eklemek istediğim bir şey var. Krizler aynı zamanda fırsatlar yaratır. Tedarik zincirinde aksama olan şirketlere belirli takvimler ve doğrudan nakdi desteklerle Ar-Ge için planlamalar yapılarak; tedarik zincirlerindeki bazı girdileri yurtiçinde üretmeleri için çalışmalar yapılabilir. Gümrük tariflerine yönelik olarak sektörleri canlandırmak için önerilen tedbirler de kalıcı olmamak kaydıyla uygulanabilir ve palyatif olarak yerinde bir tespit.

ÇÖZÜM TEKNOLOJİDE

TÜSİAD’ın önerilerinin büyük kısmı makul. Uygulanabilir ve uygulansa da iyi olur. Ancak salgın ve sonrasındaki toparlanma sürecine dair öneriler oldukları için; her şey inşallah normale dönünce bizim yapısal sorunlarımıza çözüm olabilecek, buna benzer bir küresel afet ya da kriz durumunda aynı sorunlara düşmemizi engelleyecek başlıklar değil.

Türkiye teknoloji devrimini biraz geriden takip ediyor olmakla beraber çok da kötü bir noktada değil. Elbette ilk on ilk yirmi ülke arasında değiliz ama insanımızın adaptasyon seviyesi ve genç nüfusumuz bu konuda bizim diğer ülkelere göre önemli bir avantajımız.

Üreticiyi koruyan vadeli ödeme sistemlerini elektronik para formatında; bankaları da işin tam merkezine koyan yeni nesil ödeme sistemleri konusunda ülkemizde alınmış patentler var ancak hayata geçmiyor. Dünya büyük bir dönüşüm yaşıyor ve Coronavirüs meselesi geçtikten sonra bu dönüşüm epey bir hızlanacak. Çünkü geleneksel yöntemler ve geleceğe yönelik hayaller arasında sıkışıp kalan insanlık çok büyük bir ders alıyor. Eğitim, sağlık, milli güvenlik ve sanayi başta olmak üzere insanlık için en temel alanların hepsi, tüm ülkelerde birer birer çöküyor. Tayvan ve Güney Kore haricinde bu sınavı tam anlamıyla bir başarı hikayesi yazarak verebilen ülke yok ve görünürde de olmayacak gibi duruyor.

Teknolojik atılımı ve değişen dünyayı sadece herkesin elindeki bir telefonla video çekip, fotoğraf beğenmesi algısına sıkıştırarak; bu alanda da algımızı sadece bir şeyleri tüketmek odağına kısıtlarsak bir sonraki küresel krizde bugün yaşadıklarımızı bile mumla arar hale geliriz. Üreticiyi koruyan, bankaları ve finans kuruluşlarını sistemde garantör ve nakde dönme kurumları olarak tutan, vadeli ticareti pasif kaynaklarla fonlayabilen, %100 garantili bölünebilir çekler düşünün. İşte bu sistemin algoritması, patenti her şeyi hazır ve %100 yerli ve milli bir çalışma.

Hele ki bizim gibi faiz oranlarının yüksek olduğu, CDS primlerinin uçmuş durumda olduğu ülkeler için bu ve buna benzer birçok finansal teknoloji geliştirilirken yönelmemiz gereken istikamet budur. Geçici çözümlerle günü kurtaralım, çünkü bir krizin ortasındayız. Ama sonrasında bir sonraki krizde bu durumlara düşmemek için büyük ve çerçevesi geniş çizilmiş mantıklı atılımları planlamalıyız.

Bugün içinde işçi olmayan, endüstri 4.0 prensiplerine göre işleyen karanlık fabrikalarda üretim bir saniye bile durmadı. Uluslararası ödeme sistemlerinde işlemler bir dakika bile aksamadı. Bu da bize geleceğe dair Türkiye olarak gitmemiz gereken yönü çizen bir harita aslında.