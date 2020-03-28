Allah Yolunda Harcamadan Ekonomik İyileş(tir)meye

Bu hafta sizlere başka bir konu ile seslenmeyi planlamıştım ancak sosyal medyada yaptığım bir paylaşıma dair aldığım bazı yorumlar, konuyu değiştirmeme vesile oldu.

Zira bu yorumların bir kısmı ifadenin ayet sanılmasına, bir diğeri de yorumun nereden kaynaklandığının anlaşılamamasına dayanıyordu.

İfade, paylaştığım haliyle, şu şekildedir:

Bireyin ve toplumun "güvenliğinin" en önemli teminatı, toplumun ekonomik şartlarının iyileş(tiril)mesidir (Bakara, 195).

Öncelikle belirtmem gerekir ki, akademik usul gereği, yazılarımda kendime ait olmayan ifadeleri, alıntı olduklarını belirtmek üzere, tırnak içinde (“”) yazarım.

Bazı hususları vurgulamak için de aynı işareti kullanırım ki bu yaygın bir kullanım biçimidir.

Takip edenler bilirler.

Ancak halkımızın büyük çoğunluğunun, konuşmada olduğu gibi, yazım dilinde de gösterdikleri “rahatlığı” dikkate alınca, okuyan bazı yorumcuların, ifadeyi ayet gibi algılamalarını anlamak mümkün.

Anlaşılan o ki okuma kültürümüzün arttırılması ve Türkçenin hem konuşma hem de yazım açısından doğru kullanımı yönünde daha çok çaba sarfetmek lazım.

Ayetten yukarıdaki yoruma nasıl ulaştığıma gelince:

Ayetin meali şu şekildedir: “Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.”

Öncelikle Allah yolunda harcamanın mahiyeti üzerinde duralım ki bu kavramın toplumun ekonomik seviyesinin yüksel(til)mesine nasıl vardığını anlamak mümkün olsun:

Allah yolunda harcamak için, harcayacak mal varlığınızın olması gerekir.

Ancak bu mal varlığının Allah yolunda harcanmaya uygun olması için de bazı şartlar söz konusudur.

Mesela “helal” yoldan kazanılması gibi…

Buna göre yetim hakkının, ihtiyaç sahiplerinin hakkının, emek sahiplerinin hakkının, kamu hakkının gaspı gibi kul hakkını ihlal ederek elde ettiğiniz mal varlığı ile bu harcamalar yapılamaz.

İnsanların (hatta tüm canlıların) sağlığını, onurunu, hayatını tehdit eden, tehlikeye atan gayr-ı meşru yollardan elde edilen mallarla da yapılamaz.

Kısacası insanların “hak etmedikleri” ve “hak etmeleri mümkün olmayan” yollarla sahip oldukları mallar, Allah yolunda harcanamaz.

Harcansa da kıymet-i harbiyesi olmaz.

Dolayısıyla Allah yolunda harcama yapabilmek için öncelikle o harcamayı yapabilecek malı elde edebileceğiniz düzeni kurmak zorundasınız.

Bu da emeğin hakkının, ehliyet ve liyakatın gözetilmesinden hırsızlık, dolandırıcılık ve emek sömürüsünün önüne geçmek, yapılan işi hakkıyla yapmak gibi pek çok ilkenin hayata geçirilmesini zaruri kılmaktadır.

Bu ilkelerin hayata geçmesi hem bireysel hem de devlet nezdinde bir zarurettir.

Hz. Ömer’in, devletin başı olarak, devletle ilgili işi yaparken kamuya ait mumu, şahsi işini yaparken şahsına ait mumu kullanması bu minvalde önemli bir örnektir.

“Helalinden” malı kazandık.

Bitti mi?

Hayır.

Tüm bu ilkeler ışığında kurduğunuz ekonomik düzen ve işleyiş içerinde elde ettiğiniz maldan Allah yolunda harcama yaparken de dikkat edeceğiniz bazı ilkeler vardır:

İsraf etmemek gibi…

İnsanların faydasına olacak, ihtiyaçlarına derman olacak şeylere harcamak gibi…

Mesela insanların eğitimine yönelik harcamalar yapmak gibi…

İnsanların güvenliğini sağlamaya yönelik harcamalar yapmak gibi…

İnsanların sağlığını korumaya yönelik harcamalar yapmak gibi…

İnsanların sağlıklı beslenmesine yönelik harcamalar yapmak gibi…

Kaynakların verimli kullanılmasına yönelik harcamalar yapmak gibi…

Hatta tabiatın dengesini korumaya yönelik harcamalar ya da harcarken bu dengeyi gözetmek gibi…

İlahiri…

Bu ilkeler de hem bireysel hem de devlet bazında dikkat edilmesi gereken hususlardır. Zira dikkat etmediğinizde “kul hakkına” yol açması kaçınılmazdır ki o takdirde ne olacağını belirtmiştik…

İşte “Allah yolunda harcamak” kavramı, Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in (S.A.V.) sünnetini içerdikleri ekonomi ilkeleri ile bir bütünde dikkate alarak baktığınızda, (eksiği olan ama asla fazlası olmayan) tüm bu hususları içeren çok kapsamlı bir mahiyete sahiptir.

Peki, böyle bir sistem kurup işlettiğinizde sonuç ne olur?

Toplumun ekonomik şartlarının ve dolayısıyla hayat refahının iyileş(tiril)mesi ve yükselmesi, değil mi?

Ayet ne demişti: “Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın…”

Yani bunları yaptığımız takdirde (maddi manevi birçok) tehlikeden uzak olacağımıza işaret etmiyor mu?

Bu işareti, özellikle ekonomik manada sıkıntıda olan, hatta kaybedecek bir şeyi kalmayan bazı insanların zaman zaman tecrübe ettiğimiz potansiyel tehlikelerinde görmek mümkün değil mi?

Dolayısıyla ayetin bizi, bireyin ve toplumun güvenliği için ekonominin iyileşmesinin önemli bir teminat olduğu yorumuna götürmesi mümkün değil mi?

Sizi bilemem ama beni, işte bu nedenlerle, götürüyor…