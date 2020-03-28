Ne şehittir,ne Gazi, Boşuna öldü Niyazi !

“Şehitler ölmez,Vatan bölünmez ! “

Ölen şehit’in yaşadığını göreniniz var mı?

Ata sözümüz pek meşhurdur;

“Ne şehit ne gazi,B.. yoluna gitti Niyazi ! “

Vatandaş soruyor:

-Korono’dan ölenler şehit midir?

İnsaf yahu!

Sanki Korono ülkemize topla-tüfekle saldıran bir düşman

Ölenler çoğunlukla 65 yaş üstü vatandaşlarımız…

Ne insaflı bir düşman !

Baksanıza 65 yaşüstü insanlarımızı öldürüyor,

Gençlerimize dokunmuyor !

Dünyanın dengesini; çıkardıkları savaş ve yaptıkları silahlarla bozanlar,

İcat ettikleri inanılmaz teknolojilerle adeta dünya’ya kafa tutuyorlar.

Dünya nüfusunun 1 milyar azalması planlarını yıllar önce yapan güçler,

bu planlarını uygulamaya Korono adlı silahları ile tatbike koyuldu.

Suçu; Yarasa ve benzeri hayvanlara attılar!

Sanki yarasa ve hayvanlar şu günlerde insanoğlu ile ilişkili,

Dünyanın varoluşunda yokmuş gibi algılanıyor.

Çin bu hastalığın anavatanı,

Ama hastalığa çare üreten ülke yine Çin !

Onlar hastalığa önlem almak isterken biz ne yapmışız?

Yıllar önce hastalığa karşı AŞI bulmak için açılan Hıfzısıhha Enstitümüzü kapatmışız!

Onlar sokağa çıkma yasağı koyarken,

Biz

Bilim adamlarımızın önerisini Cumhurbaşkanımızın iki dudağı arasına bırakmışız!

Onlar her gün her saat hastalığı deşifre ederken,

Biz,

Aman PANİK olmasın diye hastalığı saklamışız!

Güneş balçıkla sıva tutmaz diye boşuna dememişler…

Saklamakla bir yere varılmıyor.

Korono’yu alıştıra alıştıra millete duyurmanın ecele bir faydası olmadı.

Bugün 65 yaş ve üstü yarın 65 yaş altı ve gençlere de sokağa çıkma yasağı gelecek.

Otuz il’e seyahat kısıtlaması geldi.

Tehlike millete yavaş yavaş içirilen sıcak çorba gibi sunuluyor.

Çok aylar önce Umreden dönenler için tedbir alınmadığı ortada.

Sınır illerde feryat sesleri yükseliyor,

İran sınırı yol geçen hanı gibi.

Edirne’yi kimse aklına getirmiyor ama Edirne’deki Devlet Hastanesini bi yoklayın bakalım bir gecede kaç hasta yatırılmış?

Hangi Bankanın şubesi kapatılmış?

Hangi Baka memuru karantinaya alınmış?

Kocaeli’nde hiç mi Korono olayı yaşanmamış)

Sığınmacı adı altında yurtdışı etmek için Yunanistan sınırına yığılan mültecilerin akibetleri ne oldu? Diye soran var mı?

Aç,susuz soğuk altında çoluk çocuk bu insanların KORONO ilişkisini bilen var mı?

Yok !

Hani adı çıkacağına CANI çıksın derler,

Şimdi Korono diye bir hastalık çıktı ya,

Her gün tüm dünyada ve Türkiye’de ölenler Koronodan öldü deniliyor.

Hiç kimse kulağından ayırmadığı,elinden düşürmediği aynı anda dünyanın öbür ucuyla konuştuğu CEP telefonu’nun ne dem bir düşman oluğunu düşünmüyor!

Konumuz Niyazi’nin şehitlik konusu ya…

Şahsi kanaatim; 65 yaşüstü olup Koronu’nun öldürdüğü kişiler şehit olamaz!

Çünkü onlar vatanı,çoluk çocuklarını korumayan aksine büyüklerin sözünü dinlemeyip,sokağa çıktıkları için KORONO denen düşman tarafından öldürüldüler!

Düşmana karşı savaşmadan ölene şehit denir mi ?.

Dense dense;

“Ne şehittir ,ne gazi,B.. yoluna gitti bizim Niyazi ! “

Denir…