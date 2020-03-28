Korona uyarıyor, KENDİNE GEL DÜNYA!

Korona Virüsü Karşımıza geçmiş bizlere adeta şöyle haykırmaktadır:

Dünyayı yaşanmaz hale soktunuz. Dünyaya ve orada yaşayan insanlara yapmadığınız kalmadı. Elinizden geleni arkanıza koymadınız.

Menfaatleriniz için her türlü insanlık dışı hareketleri yaptınız. İnsan topluluklarını insanlığa sığmayan hareketlerinizle perişan ettiniz.

Güçlüyseniz zayıf insanları insafsızca ezdiniz.

Küresel güçler olarak zayıf toplulukları alabildiğince sömürdünüz.

Açlara gıda, hastalara ilaç götüreceğiniz yere silah fabrikalarında ürettiğiniz silahlarla onları öldürmeyi tercih ettiniz.

İnsanı yaşatmak yerine çıkarlarınız uğruna onları öldürme yolunu seçtiniz.

Ürettiğiniz silahlara harcadığınız parayı muhtaçlara harcayamadınız.

Dünyanın çeşitli yerlerinde sunî savaşlar çıkararak çocukları, anneleri, yaşlıları, hastaları yoktan yere bombaladınız.

Bazı ülkelerin gücünü zayıflatmak için yapay terör örgütleri kurdunuz. O ülkelerin ekonomisini terör örgütlerine harcatarak halklarını perişan ettiniz. Kalkındırmadınız.

Toplumları bölüp kamplaştırarak birbirine düşürdünüz ve kırdırdınız.

Bilimsel araştırmalara gereken desteği vererek hastalıkların önüne geçmeyi yeğlemediniz.

Arap baharı palavrasıyla orta doğuyu kasıp kavurdunuz. Yığınla insan öldürdünüz. Hesabınıza gelmeyen kuklalarınızın yerine hesabınıza gelenleri yerleştirdiniz. Oysaki bahar tabiatın uyanmasını ve canlanmasını temsil eder. Siz ise bahar diyerek canlıları öldürdünüz.

Bencillikleriniz ve çıkarlarınız ile havayı, suyu, toprağı kirlettiniz. Bitkileri, hayvanları kirlilik yüzünden öldürdünüz. İklim bozukluklarına yol açtınız. Kutup buzları bile eriyor.

Genetiği bozulmuş tohumlar üreterek gıda maddelerini bozdunuz. Canlı sağlığını bozdunuz.

Sebep olduğunuz dünya felaketlerinin bir gün sizi de içine alacağını düşünmediniz. Dünyadaki dengeyi bozdunuz. Dünyayı yaşanmaz hale soktunuz.

Haksız kazanmayı alışkanlık haline getirdiniz. Hastalık zamanlarında bile menfaatleriniz için sahte aşı ve ilaçlar ürettiniz. Hastalığı bile dolandırıcılığınıza alet ettiniz.

Müslüman dünyasına gelince onların adı Müslüman kalmış. Din “bir olun” dedikçe onlar bölünüp kutuplaşarak birbirini yiyorlar. Müslümanlığın özünden ve güzelliklerinden uzaklaşmışlar. Muhammet İkbal bu durumu “Müslümanlardan Müslümanlığa sığınırım” diyerek çok güzel ifade etmiştir. İstiklal Şairi Mehmet Akif de:

“Kaç hakiki Müslüman gördüysem makberdedir,

Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir.”

Demiştir.

Ben küçücük bir korona virüsüyüm. Belki beni de insanlığın felaketi için siz ürettiniz. Bilmiyorum.

Bildiğim tek şey var; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Dünyayı yaşanmaz hale sokuyorsunuz. Dengesini bozduğunuz dünyada kim bilir daha ne kadar hastalık ürettiniz.

Bilime destek vererek haydin beni önleyin ve insanları kurtarın.

Biz de seni uyarıyoruz koronavirüsü.

Dünyamızı büyük bir hapishane, koca bir hastane yaptın.

Her gün canlarımızı teker teker alıyorsun.

Yakamızdan düş!

İyi kötü biz kendi işimizi kendimiz hallederiz.