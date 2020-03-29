2019-21 modeli ağır basıyor?..

Şu anda TFF çevrelerinde bu formül konuşuluyor: 2019-2021 sezonu… Yani Kocaelispor’un 3.Lig sezonu 2021’e uzayacak… Bir yıl daha geriye gideceğiz

KORONAVİRÜS SALGINI İYİCE YAYILIRSA…

Daha önce 17 Nisan’da sezonları başlatmayı ve haftada 3 maç oynanarak, liglerin tamamlanıp tescil edilmesini planlayan Türkiye Futbol Federasyonu, salgının daha da artarak yayılması durumunda bu sezon ligleri tamamlayamayacak Bunun için de çeşitli çevrelerden, federasyona, 2019-2021 sezonu olarak iki sezonu birleştirelim, hepsini gelecek yıl oynayalım önerisi geldi.

ÖZDEMİR: HİÇ BİR ŞEY BELLİ DEĞİL…

Birçok planları olduğunu belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir ise “Şu anda netleşen bir şey yok. Önümüzü göremiyoruz. Bu nedenle beklemekten başka çare yok. Süreli diyalog halindeyiz. Kulüplerimizle ve yönetimimizle temaslarımız sürüyor. Önce tabii ki sağlık. Başka seçenekler de var. Bilim Kurulu açıklamayı yapsın, biz daha sonra karar vereceğiz” dedi.

KOCAELİSPOR MATEMATİKSEL OLARAK ŞAMPİYON DEĞİL…

3.Lig 2.Grup’ta açık ara şampiyonluğa koşan Kocaelispor, Fatsa deplasmanına gidecekken son anda program iptal oldu ve ligler ertelendi. Son durum itibarıyla, Kocaelispor 27 maçta 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Yeşil Siyahlılar 64 puana sahip. En yakın takipçisi de bir diğer Kocaeli temsilcimiz Belediye Derincespor. Sarı Lacivertliler 27 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle ikinci sırada. Puanı ise 50. Üçüncü sırada, bir maç eksiği bulunan Turgutlu 49, 4’ncü Erok 47 puana sahip.

LİGLER TESCİL EDİLİRSE, 2’NCİ LİGDEYİZ…

Eğer ligler bu şekilde tescil edilirse Kocaelispor 2.Lig’de yer alacak. Diğer takımlar Play-Off oynayacak. Süper Lig’de düşme kaldırılırsa, 1.Lig’den üç takım bir üst lige yükselecek, lig 21 takım olacak. 2.Lig’deki üç takım da 1.Lig’e yükselecek. 3.Lig 3.Grup’ta şampiyonluğu garantileyen Karacabey ile 2.Grup’ta açık ara lider Kocaelispor 2.Lig’e yükseltilirken, Serik Belediye 55, Erzincan 52 puana sahip ve bu durumda Serik şampiyon ilan edilirse, Erzincan’ın durumu tartışılacak. Bakalım ÜFF önümüzdeki haftalarda nasıl bir karar verecek ?.