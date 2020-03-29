Halkevi binasına sahip çıkalım

Geçmiş tarihlerde bu köşede bir yazımın başlığını atarken tarihi değerlerimize sahip çıkalım diye yazmıştım. Adı geçen köşe yazımda Halkevi binasından söz etmiş ve tarihi değeri olan bu binanın korunması ve bu binanın İzmit’in gelecek kuşaklara miras bırakacağı bir değer olduğundan söz etmiştim.

Şehirler tarihi değerleriyle anlam kazanırlar. Bir yabancı İzmit’e geldiğinde eğer birine adres sorarsa başlangıç noktası olarak Halk Eğitim durağını gösterir. Bu nedenle Halk Eğitim Binası İzmit için bir semboldür, bir markadır.

İzmit’te oturan, yaşayan herkes Halkevi durağını ve Halkevi binasını bilir. Tramvay güzergahının Halkevinin önünden geçmesi ona ayrı bir değer katmıştır. Zaman zaman Halkevi durağında tramvay beklerken gözüm sıvası dökülmüş, boyası gitmiş bu binaya takıldıkça elli yıl öncesi aklıma gelir.

Geçenlerde yine tramvay durağında beklerken yanıma yetmişli yaşlarda bir bey oturdu ve Halkevi binasının içini gezdiğini, içinin çok güzel olduğunu, dışarıdan ise pek iyi görünmediğinden, geçmişte bu binada anılarının olduğundan ve şimdiki durumunun içini sızlattığını, çok üzüldüğünden söz etti.

Haksız da değildi. Çünkü bu bina Türkiye Öğretmenler Sendikası’na (TÖS), yıllarca Milli Eğitim Müdürlüğüne, Akşam Sanat Okuluna, adından da anlaşıldığı gibi Halk Eğitime hizmet vermiştir.

Halkevi binasında her türlü meslek kursları verilmektedir. Emlakçılık kursundan tutun da tüm yabancı diller eğitim, muhasebe, direksiyon gibi eğitimler verilmektedir. Yani bir nevi Kocaeli Büyük Şehir Belediyesinin bir kurumu olan Komek gibi çalışmaktadır. Ben de 1984 yılında iki yıl hafta sonları Halkevinde Lise Mezunlarını Meslek Edindirme projesinde görev aldım.

Geçenlerde sosyal medyada Halkevi binasının yıkılacağı haberleri yayılınca içim sızladı. Eyvah bu binayı da yıkacaklar diye iç geçirdim. İnşallah yanılıyorumdur.

Halkevi binası İzmit’in bir sembolüdür. Böyle bir binaya sahip çıkmak İzmit’in tarihine sahip çıkmak demektir.

Tüm Sivil toplum örgütlerini, bu binaya sahip çıkmalarını bekliyorum. Hele, hele İzmit’in tarihi değerleri ile uğraşan ve bu değerleri koruyan, İzmit’e kazandıran arkadaşlara burada büyük bir sorumluluk düşüyor.