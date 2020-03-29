ALKIŞ YETER Mİ?

Dünyayı saran Korona virüs salgınına karşı sağlık ordumuz amansız bir mücadele veriyor.

Onlara müteşekkiriz.

Öylesine ki, kendi sağlıklarını hiçe sayarak “İNSANI YAŞATMAK” için, insanca bir mücadele veriyorlar.

Eşleri ve çocukları onlara, onlar ailelerine hasret.

Cumhurbaşkanı ve eşi başta olmak üzere bütün bir ulus, gecenin bir vakti onları alkışlıyoruz.

İyi güzel de alkış yeter mi?

AKIL ve İNSAF ile bir düşünelim;

SAĞLIK için ayrılan BÜTÇE, doktor ve diğer sağlık görevlileri, bu ülkenin nüfusuna göre YETERLİ Mİ?

Ne yazık ki HAYIR!

Tıp alanında eğitimin süresi uzun, bedeli –maddi ve manevi- çok ağırdır.

Bu mesleğe gönül verenlerin yarı ömürleri eğitim ve uzmanlık sürecinde geçer.

Görevleri “İnsanı yaşatmak” ve “sağlıklı bir toplum” için savaşmaktır.

Ancak;

·Personel ve mali kaynağın yetersiz olduğu,

·Siyasal iktidarın sağlığa verdiği “değer ve önemin” tartışılır olduğu,

·Hastanın “MÜŞTERİ” ve devasa yapılarıyla birer “Ticarethane” olan “ŞEHİR HASTANELERİ” düzeninde “TOPLUM SAĞLIĞI” eksik ve güdük kalır!

Bu düzende doktorlar da diğer sağlık görevlileri de birer “İŞÇİ” konumundadır!..

Düşünelim;

Bu ülkede Sağlık Bakanlığı bütçesi 2.7 milyon lira. Doktor sayısı 107 bin, hastane sayısı 1250, doktor açığı 105 bin.

Ama, hasta ölünce cenaze törenini yapacak İmam açığı yok! Hatta, 115 bin İmam fazlası var!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 12 milyon lira. Yani SAĞLIK bütçesinin 4 katı…

Akıl ve vicdanla düşünün;

Sağlık için ayırdığımız bütçe yeterli midir?

·Neden “Ulusal İlaç Sektörümüz” güdük kalmış?

·Neden SGK’nın ilaç fabrikaları kapatılmış?

·Neden ilaçta DIŞA BAĞIMLI bir ülkeyiz?

·Neden en hayati ilaçları bulamıyoruz?

·Neden bulsak da pahalıya alıyoruz?

·Neden AŞI ÜRETEN köklü enstitülerimiz kapatıldı?

Düşünüyor muyuz?

“SAĞLIK TİCARİ BİR META” olursa, “HALK SAĞLIĞI” korunabilir mi?

Kamuya ya da özel sektöre ait hastanelerdeki İZDİHAM neden?

Neden bu kadar çok vatandaş HASTA oluyor?

Bizim vatandaşımız kötü mü besleniyor?

Sağlıksız çevrelerde mi yaşıyor?

BİZİ KİMLER önce HASTA sonra KÖLE yapıyor?

Bizi hasta eden koşullar ve nedenlerin farkında mıyız?

Bu ülke gerçekten bir “SOSYAL DEVLET” mi?

Şimdi, bir salgın hastalıkla ulusal bir mücadelemiz var. Yetersiz de olsa “SAĞLIK GÖREVLİLERİMİZ” insanüstü bir mücadele veriyorlar.

Bu insanca hizmetlerinin karşılığını alabiliyorlar mı?

Bu sadece “maddi karşılık” değil. MANEVİ karşılığı çok daha önemli.

Örneğin; Doktorlarımızın yasal mesleki örgütü “Türk Tabipler Birliği’ni” yok saymak, böylesine acil ve ulusal bir sorunun çözümü için görüş, öneri ve eleştirilerini almayı düşünmemek doğru mudur?

Bu ülkede “TÜCCAR DOKTORLAR” olduğu gibi, “MESLEK ONURU” ile hizmet veren doktorlarımız da var ve sayıları çok daha fazla!

Bu insanların onuruna yakışır karşılık vermek gerek.

Eğer, “İNSANCA YAŞAMAK” istiyorsak…