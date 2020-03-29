Üç ayda normale döner miyiz?

“Koronavirüs sayacı” hızla dönmeye devam ediyor.

Baş döndürücü bir hızla…

Dünyada eve kapananların sayısı 3 milyarı geçti.

Dünya nüfusunun yarısı…

Tanı konulanların sayısı 700 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bine yaklaştı.

Virüsle dalga geçen ABD gibi ülkeler bile şimdi panik içinde.

Bütün ülkeler tehdit altında!

Salgının “tehdit” boyutu bir tarafa, bir de “ekonomik” boyutu var.

Herkes evine kapanınca, üretim ve ticaret iyice azaldı.

Yatırımlar (Kanal İstanbul hariç), askıya alındı.

Şehirler ve ülkelerarası seyahatler, kısıtlandı.

Turizm, bitti.

Özetle, 2020 için yapılan bütün planlamalar altüst oldu.

Herkes, boş gözlerle geleceğe bakıyor.

Her şey 3 aya endekslendi

Hükümet, koronavirüsle mücadele için “ekonomik paket” açıkladı.

Ülkemizin olanakları ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışıyor.

Dikkat ettiyseniz, bütün önlemler “en fazla 3 aya” endeksli.

Vergi ve SGK pirimi ödemelerinin ertelenmesi…

Kredi desteği süresi…

Kredi geri ödemelerinin geriye bırakılması…

“Okulların kapalı olacağı süre” gibi, daha kısa süreli önlemler de var.

Bir de yığınla belirsizlik!

Gelişmelere göre karar verilecek konular.

Seyahat kısıtlamaları…

Dışarı çıkma kısıtlamaları…

Bazı işyerlerinin kapalı tutulması…

Bunları eleştirmek için yazmıyorum, yapılması gereken yapılıyor.

Hatta alınan önlemler daha sert olmalıydı, görüşündeyim.



Ne zaman normale döneriz?

Bunu söyleyebilen var mı?

Tarih verebilen…

Tahmin yürütebilen…

Düşünün!

Otoyolda zincirleme kaza oluyor.

Bir anda onlarca araç birbirine giriyor.

Trafik ekipleri müdahale ediyor, kazaya karışan araçları 1 saatte kaldırıyor.

Ama trafiğin normale dönmesi 5 saati buluyor.

Yaşadığımız da böyle bir şey!

Sadece Türkiye ekonomisinde değil, dünya ekonomisinde feci bir kaza oldu.

Bugüne kadar görülmemiş bir kaza…

Ülkelerin ekonomileri felç oldu.

Türkiye ve dünya, bu kazanın olumsuzluklarını kısa zamanda giderebilir mi?

Üç ay sonra “hiçbir şey olmamış gibi” yolumuza devam edebilir miyiz?

Zor, çok zor!

Ne yaparsak yapalım, ne kadar gayret gösterirsek gösterelim, koronavirüsün yaralarını sarmak, zaman alacak.

Dünya yeniden kurulurken, Türkiye aklını başına almalı

Koronavirüsün dünyada bir “milat” olacağı kesin.

Dünya, yeniden kurulacak.

Ülkelerarası ilişkiler yeniden düzenlenecek.

Vahşi kapitalizmin yıkılışı, daha hızlanacak.

Bizim gibi “borç ekonomisi”yle yönetilen ülkeler, biran önce akıllarını başlarına alacak.

Bilimin önemi daha da artacak.

Toplumları dini motiflerle uyutanların sonu daha erken gelecek.

İnsan sağlığı daha ön plana çıkacak.

Ülkeler çevre sorunlarına daha fazla eğilecek.

Emperyalist devletler, emperyal emellerine sınırlama getirecek.

“Her şerde, bir hayır vardır” denir.

İnanıyorum…

İnşallah “koronavirüs şerri”nden en fazla ders çıkaran ülkelerden biri de biz oluruz.

“Borç ekonomisi”nden vazgeçeriz.

Hızla “üretim ekonomisi”ne döneriz.

“Borçla değil, çalışarak ve üreterek yaşamayı”, hayatımızın kuralı haline getiririz.

Şunu unutmayalım!

Aklımızı başımıza toplayalım!

Türkiye’de “laylaylom dönemi” bitti.

Dışarıdan borç alalım, aldığımız borçlarla keyif sürelim, bu dönemin sonu geldi.

Artık çalışmak ve üretmek zorundayız.

Koronavirüsten önce de ortada zaten ödememiz gereken “ağır bir fatura” vardı.

Virüs, bu faturayı daha da ağırlaştırdı.

Üzse de, acıtsa da bu faturayı ödeyeceğiz, başka çaremiz yok!

Dünya bedel ödeyecek, biz daha fazlasını ödeyeceğiz.

Herkes planını buna göre yapsın!

“Bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra normale döneriz” beklentisi içine girmeyelim.

2020’yi, “kayıp yıl” veya “yaşanmamış yıl” olarak belleğimize not düşelim.

Bir kez daha vurgulamak istiyorum:

Türkiye’de “laylaylom dönemi” bitti, tekrar ayağa kalkmak, bağımsız olarak onurumuzla yaşamak istiyorsak, çalışmak ve üretmek zorundayız.

“Başkalarına avuç açma onursuzluğunu” artık bırakmalıyız.

Virüsün yarattığı sıkıntılardan ders çıkarmalıyız.

Korku…

*Korkarız, konuşmayız…

*Korkarız, yazmayız…

*Korkarız, tepki koymayız…

*Korkarız, ortak görüşlere imza atmayız…

*Korkarız, yürüyüşe katılmayız…

*Korkarız, sokağa çıkmayız…

*Korkarız, kendimizi eve hapsederiz…

Demek, yaşamımızı “korku” yönlendiriyor.

3 görüş

*”Koronavirüsle ilgili anlatılanları dinleye dinleye KORONALOG olduk.”

*”Seni iki şey tarif eder. Hiçbir şeyin yok iken gösterdiğin sabır. Her şeyin var iken gösterdiğin tavır.”

*”Siyasetçiler sizi bir defa aldatırsa suç onlarındır, iki kez aldatırlarsa suç sizindir.”