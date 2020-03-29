Sendika başkanı İrfan Kabaloğlu’nun isyanı!

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İş) Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, önceki gün beri aradı. Gazeteye bir mail attığını, mailde sorunlarını anlattığını söyledi…

Kabaloğlu, Derince’de ikamet ediyor.

Bu mesleğin çekirdeğinden yetişti… Bu seviyeye geldi…

Kabaloğlu’nun “enerji işçisinin virüs mücadelesi” başlıklı açıklamasını birlikte okuyalım.

7/24 GÖREV YAPIYORUZ

“Biz enerji işçileri 7/24 görev yapıyoruz. Elektrik hayatımızın birçok alanına girmiş durumda. Hastanelerden, askeri tesisler, emniyet, konutlar, sanayi ve ticaret haneler, doğalgaz, su arıtımı, dağıtımı saymakla bitiremeyiz. Bir an elektriğin olmadığını düşünelim ne hale gelir dünya. Zaten iş kolu olarak ağır ve çok tehlikeli işkoluna giriyor. O yüzden stratejik önemi var ülkeler için.

Enerjinin hizmet olarak yansıması enerji işçileri vasıtasıyla oluyor. Bu görevi yapan işçiler ki bende 25 yıl bu sektörün elektrik arıza çalışanıydım. Biz sadece ekmek parası için çalışmıyoruz. Öyle anlar geliyor ki ücret ikinci planda kalıyor. Bu görevi yapan arkadaşlar hizmet ettiği alan gereği insani, vicdani ve milli sorumlulukları bilinciyle çalışıyorlar.

EKSİKLER YOK MU, VAR TABİ

Bu virüsün ülkemize girdiğinden bugüne sendika temsilcisi arkadaşlarımızla birlikte iş verenlerimizin aldığı tedbirlerin kapsamı görüşülerek işlerin ve hizmetin yapılması için bir yol haritası belirlendi. Bu yol haritasında TEİAŞ, İZAYDAŞ, İZGAZ, DSİ., Göynük Termik Santral, İzmit Su A.Ş. ve SEDAŞ’ ın yönetim kadrolarının hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Eksikler yok mu var tabi. Bunları da aza indirmek için arkadaşlarımızla sürekli diyalog halinde işverenlerimize bildiriyoruz.

Bu esrarengiz, sinsi virüsün dünyada ve ülkemizdeki yarattığı etkiyi her gün haber kanallarında izliyoruz. Zor ve çaresi bulunamamış bir ölümcül olabilir. Bu düşman iki kişinin yan yana gelmekten korktuğu bir durum yaratmıştır.

KESİNTİSİZ ENERJİ

Bu ortamda biz enerji işçileri işimize sahip çıkarak sadece ekmeğimiz için değil, ülkemiz ve insanlık adına kesintisiz enerji vermeye 7/24 çalışıyoruz. Elektriği üretmek, gazı dağıtmak, suyu arıtmak, çöpleri bertaraf etmek bunlar çalışırken olmazsa olmazımız bunun sorumluluğu ve bilinciyle çalışıyoruz.

İşyeri bazlı problemleri işverenimizle birlikte aşmaya çalışırken bu iş yerlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkların aldığı önlemlerin eksik kalanlarını TES-İŞ sendikası genel merkezi ve bağlı bulunduğumuz TÜRK-İŞ vasıtasıyla iletmiş bulunuyoruz. Çözümü konusunda önlemlerin alınmasını bekliyoruz.

MESELA ENDEKS OKUMA GİBİ

Bu virüsün çalışan kesimleri etkilemesi bunu düşünmek bile istemiyorum. Bu felaket demek çalışacak adam bulamayız. Önlemleri derinleştirmek gerekiyor. Öncelikli işlere ağırlık verip telafisi olan işleri ötelemek gerekiyor. Mesela endeks okuma gibi. Biz işimizin başındayız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ama bu şartlarda çalışan arkadaşlarımızın kıymeti bilinsin ki moral motivasyonları yüksek olsun.

Bu zor günlerin ülkemizden ve dünyadan geçmesi alacağımız bireysel ve toplumsal önlemlerden geçtiğini biliyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarına ve bu şartlarda çalışan tüm emekçilere teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla.”

SAYAÇ OKUMAYA İKİ ARA VERİN

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İş) Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu’nun açıklamasını yukarıda okudunuz…

Kabaloğlu, haklı…

Korona salgını süresi boyunca, çalışanlar sayaç okumaya gitmesin…

Ne var bunda…

İki ay sonra gidersiniz, sayaçları okursunuz…

Faturalandırırsınız…

Bir yandan salgınla ilgili tedbirler alınırken, bir yandan da bu kadar tedbirsizlik, can sıkıyor…

Anadolu Efes’ten Ahbap ile işbirliği!

Anadolu Efes 1 milyon TL’lik kaynak ile COVID-19 ‘dan etkilenen yeme içme ve eğlence sektörü çalışanlarının yanında olmak için Ahbap Derneği ile iş birliği yaptı ve "Dayanışma Birlikte Güzel” i başlattı. Bu sektördeki çalışanlara destek için 1 milyon TL kaynak sağlayan şirket, Türkiye’nin yardımsever ve iyiliksever derneklerinden Ahbap iş birliğiyle bu kaynağı ihtiyacı olan sektör emekçilerine, temel ihtiyaç malzemesi temini için ulaştıracak. Bu başarılı çalışmadan dolayı Anadolu Efes ve kurucusu sanatçı Haluk Levent’in olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (Ahbap) Derneği’ni kutluyoruz.

Pirelli 2021 takvimi iptal!

Pirelli, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi (salgın) ile ilgili gelişmeler ışığında “2021 Pirelli Takvimi”ni iptal etme kararı aldığını duyurdu. Şirketin şu ana dek katkıda bulunduğu diğer girişimlerle birlikte, “The Cal” projesi Koronavirüs pandemisi ile mücadele için yapılan çalışmalara 100,000 Euro bağışlayacak. Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera, “Pirelli Takvimi daha önce de 1967’de ve 1975-1983 arasında yayımlanmamıştı. Eşi görülmedik boyutlara ulaşan Covid-19 salgını bizi bir kere daha bu kararı vermek zorunda bıraktı. Doğru zaman geldiğinde bugün bizimle çalışan kişilerle birlikte projeye tekrar döneceğiz” yorumunda bulundu.

2 altın kural: Bol su, bol meyve-sebze

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Ersoy, koranavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için günde en az 2 litre su içilmesinin ve 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

PLAT Derneği: Paniğe gerek yok

Koronavirüs salgını ile birlikte temizlik ürünlerinden gıdaya pek çok ürüne talep arttı. Uzmanlar virüse karşı alınabilecek önlemler arasında ellerin su ve sabunla sık sık yıkanmasını tavsiye diyor. Su ve sabun olmayan durumlarda dezenfektan etkisi olan kolonya ve el temizleme jelleri ile hijyen sağlanabileceğine dikkat çekiliyor. Evlerimiz ve toplu yaşam alanlarının temizliğinde ise en etkili çözüm olarak çamaşır suyu öne çıkıyor. Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı M. İmer Özer, bir açıklama yaparak gıda, kişisel hijyen ve temizlik ürünlerine talebin artışa geçtiğini ancak panik yapacak bir durum olmadığını belirtti. Özer, üretimin kesintisiz devam ettiğine ve herkesin ihtiyacı kadar ürün almasının önemine dikkat çekti.

Koronavirüs sonrası bazı kelimeler ön plana çıktı!

Koranavirüs, Türkiye ve dünyada son yılların en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi. Medya takip kurumu Ajans Press, Korona Virüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de Covid-19 salgınının ardından en çok konuşulan kelimeler sırasıyla stok, tuvalet kâğıdı, maske, umre, yarasa, kolonya, eldiven, AVM, dezenfektan ve makarna oldu. Küresel krize neden olan Covid-19 salgını Çin’in ardından en çok Avrupa Kıtasında etkili oldu. Salgının merkez konumu haline gelen Avrupa’da en fazla ölüm İtalya’da yaşanıyor. Ölümlü vaka sayısında başı çeken ülkeler ise İtalya, Çin, İran, İspanya, Fransa, Güney Kore, İngiltere, ABD, Hollanda, İsviçre ve Japonya oldu…

Kasko ile Trafik Sigortası arasındaki FARK nedir?

Araç sahipleri, sık sık Kasko ile Trafik Sigortası’nı karıştırır. Nasıl olsa trafik sigortam var; neden kasko yaptırıp ilave masrafa katlanayım” diye düşünüyor. Bu ikisi birbiriyle karıştırılmamalı. Kasko sigortası, aracınızın başına gelecek, çarpma, yanma, çalınma, afet zararı gibi zararlara karşı güvence verirken, trafik sigortası (Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) ise bir kaza anında karşı tarafa (3'üncü şahıslara) verilecek vefat, sakatlık gibi bedeni zararlar ile belirli limitler dâhilinde maddi zararları karşılıyor. Bilginiz olsun…

En çok ceza araç plakasına kesildi

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Şubat ayı trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle Şubat ayında toplam yapılan trafik kaza sayısı 31 bin 326 olurken, 2020 yılının ilk 2 ayında 61 bin 482 trafik kazası olduğu saptandı. 2 ayda olan bu kazaların da 235’inin ölümle sonuçlandığı kaydedilirken, 255 kişinin hayata veda ettiği belirlendi. Trafik kazalarına sebep olan unsurun ise bundan önce olduğu gibi 23 bin 91 adet ile sürücüden kaynaklandığı tespit edildi. İlk iki ayda uygulanan toplam trafik cezası da 2 milyon 735 bin 496 olurken, cezaların 2 milyon 120 bin 296 ile en çok araç plakasına kesildiği saptandı.

TARİH 30 MART 1979

Adalet Partisi (AP) lideri Süleyman Demirel, esnafın kontak ve kepenk kapatma eylemlerine destek vererek "Ne demekmiş vatandaşın kredisi kesilecekmiş, bayilikleri kaldırılacakmış. Müstemleke mi burası," dedi. Esnaflar ise 2 Nisan'da başlayacak olan kontak ve kepenk kapatma eyleminden vazgeçti.