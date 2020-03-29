Pazarlar tehlike saçıyor

Korona Virüs salgınıyla ilgili uyarı üzerine uyarı, kısıtlama üzerine kısıtlama geliyor. Ancak ne bu uyarılar dikkate alınıyor ne de kısıtlamalara uyuluyor.

Sahiller yine insanlarla dolu, sokakta maske, eldiven takmayan insanlarla dolu. Vatandaşlar, sahillere hava kararınca inmeye başladı. Hatta cuma akşamı Körfez Yarımca sahilinde bir grup genç, gece yaktıkları ateşin etrafında sohbet ediyordu.

Toplumun bir bölümü bu konuyu ciddiye alırken diğer bir bölümü ise aldırış etmiyor. Toplu taşımalarda bile, sosyal mesafe kuralı tam uygulanmıyor. Zaten uygulana bilmesi için sefer sayılarının artırılması gerekiyor.

Seyrek gecen toplu taşıma araçları nedeniyle duruklarda bekleyen yolcular artıyor.

Bütün bunlara rağmen en önemli tehlike ise bana göre pazarlarda… İç içe girmiş semt pazarları, salgının ekmeğine yağ sürüyor.

Ne tezgah aralıkları bahsedildiği gibi birbirine uzak, ne maske takan var, ne de eldiven… Paralar elden ele dolaşıyor. Nakit paranın döndüğü pazarlar halen en riskli yerler.

Sinemalar, AVM’ler, tiyatrolar salonları kapatıldı. Toplantılar, gösteriler ertelendi ya da iptal edildi. Fabrikalar üretime ara verdi. Halkın kalabalık olabileceği yerler faaliyetlerini durdurdu. Hatta marketlerin çalışma saatleri kısıtlandı. Marketlere belli bir sayının üzerinde müşteri bile kabul edilmiyorken, semt pazarlarının kaderine terk edilmesi kabul edilir bir durum değil. Herkes işinden gücünden fedakarlık yapıyor ise kendi hayatı için, yakınlarının hayatı için ve başkalarının hayatı için yapılan fedakarlıkları semt pazarlarından da bekliyoruz.

Üzerine basa basa uyarıyorum, semt pazarlarıyla ilgili önlem alınmalı. Pazar yerleri halen mahallelerin en kalabalık ve en güvensiz alanları olmaya devam ediyor. Pazar alışverişleriyle ilgili yeni bir formül bulmak şart. Burada da yerel yöneticiler ve pazarcılar odasına iş düşüyor.

İşçi servislerin de uygulanacak mı?

Sosyal mesafe uygulamasıyla şehir içi ve şehirler arası ulaşımlarda sosyal mesafe kuralı uygulanmasına karar verildi. Her yolcu, çiftli koltukta tek oturacak dendi. Uyan var mı tartışılır ama alınan karar bu yönde.

Yüzde 50 doluluk uygulaması sadece şehir içi ve şehirler arası otobüslerde değil fabrika servislerinde de uygulanacağı söylendi. Ancak bu kural ne denli uygulana bilecek merak ediyorum. Gördüğüm kadarıyla servis araçlarındaki kalabalıklar devam ediyor. Yüzlerce, binlerce kişinin çalıştığı fabrikaların da bu duruma ciddi bir önlem alması şart.

Hasta işçiler çalıştırılıyor mu?

Son günlerde Whatsapp ihbar hattımıza çalıştıkları iş yerilme ilgili şikayette bulunanların sayısı arttı. Kentimizde bulunan önemli fabrikaların bazı çalışanları, rahatsız oldukları halde çalıştırıldıklarını ihbar ediyor. Üretimin aksamaması için yüksek ateşli hastaların çalıştırıldıklarını söyleyen işçiler, bu duruma bir önlem alınmasını istiyor.

“Personelim çalışırken ben kendimi eve kapatmam”

Kentimizin en yaşlı belediye başkanı olan Zeki Aygün tam 67 yaşında. Bu nedenden dolayı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Korona Virüsü tehlikesinde riskli grubuna gidiyor. Ancak kendisi her sabah görevinin başında. Çevresi tarafından kendisine evinde kalması tavsiye edilen Aygün, “Bu zor günlerde benim personelim çalışıyorsa bende önlemimi alarak vazifemin başında olurum. Onlar çalışırken ben dinlenemem” demiş. Bu söz personele de moral olmuş. Zabıtadan, fen işlerine kadar tüm çalışanlar Zeki Aygün’ün bu sözleriyle moral bulmuş.

Maske ve eldivenler sağa sola atılıyor

Korona Virüsüne karşı önlem alan vatandaş, ağzına maske eline eldiven takıyor. Belli bir süre kullandığı bu koruyucuları daha sonra çıkartıp çöpe değil sağa sola atıyor. Özellikle otobüs durakları, market çıkışları gibi yerlere atılan bu koruyucular, diğer insanların sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştı. Lütfen koruyucu olarak kullandığınız maske ve eldivenleri yanınızda taşıdığınız poşetlere ya da çöp konteynerlerine atın.

Anaokulu öğrencileri duygusal buluşması

Körfez’de bulunan Özel Nagihan Uludoğan Anaokulu öğrencileri, eğitime verilen ara nedeniyle bir süredir birbirleriyle görüşemiyordu. Evlerinden çıkamayan ve birbirlerini özleyen öğrenciler için dijital ortamda bir portal hazırlandı. Evlerinde bulunan çocuklar görüntülü aramayla tıpkı sınıftaymış gibi arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya getirildi. Birbirlerine sarılamasalar da, birbirlerini görerek hasret gideren çocuklar birbirlerine neler yaptıklarını anlattılar. Okul yönetimi bu organizasyon sayesinde çocuklara moral verdi.