Saliko… Sertbaş… Demir… Acılar üst üste geliyor…

Korona virüs nedeniyle herkesin eve kapandığı şu günlerde, acı ölüm haberleri yüreğimizi yakıyor…

Özellikle spor camiasında art arda gelen ölüm haberleri, hepimizi derinden yaraladı…

Yakın zamana bakacak olursak, önce 90’lı yıllardaki spor il müdürümüz Mehmet Sertbaş’ın ekim ayının sonlarında ölüm haberiyle sarsıldık. Ondan bir önceki spor müdürümüz, 92’de görevinden arılan Bahtiyar Demir ise eşinin ölümünden sonra yoğun tedavi görüyordu. Cumartesi günü de ondan acı haber geldi…

Vefat etti…

Gazetemizin korona virüs tatiline girdiği 3 günlük aradan hemen önce ise Derince ve Kocaeli futbolunun efsanesi Saliko (Salih Taşçı) vefat etti…

Her biriyle aynı ayrı anılarım var…

Öyle çok ki, burada yazsam sütunlar değil sayfalar bile yetmez…

Benim ilk hakem kokardımı Bahtiyar Demir müdürüm taktı…

Mehmet Sertbaş müdürümle de zaman zaman kavga eder, ama çoğu zaman da barışık yaşardık…

İyi insanlardı…

Saliko’ya karşı ise Derince Çöplük Turnuvası’nda oynama gafletinde bulunmuştum… Her yerim mosmor kalmıştı. Ben sol açık, o sağ açık olunca, 4-3-3 WM sisteminde de oynayınca, bu sonuç ortaya çıkmıştı…

O 30’larında, ben ise 17’sinde taze bir gençtim… Onun belini kırdıkça bana yetişip, bol bol tekme atardı… Ama kurallar içerisinde tabiiJ)…

Hepsi nur içinde yatsın ve haklarını helal etsinler…

Ben tüm haklarımı helal ettim…

Selahaddin Dinçel’e teklif yağıyordu…

Üst ligin hocası değil dediler…

Kocaelispor ile devam ederse, hüsran olur dediler…

Tecrübesiz dediler…

Adamın takımı fark üstüne fark attı…

Takımı şampiyon yaptı (Benim nazarımda şampiyonuz)…

Pekala skor-severler, yani rakamlara göre konuşanlar şimdi ne diyecek?..

İmparator kalsın diyecek…

Mantıklı spor-severler ise rakamlara değil, seneye nasıl bir takım kurulup, nasıl bir teknik heyet olması gerektiğiyle ilgilenecekler…

Liglerin ertelenmeden önceki günlerinde, Selahaddin Dinçel için sıraya giren kulüplerden söz edecektim…

Ama, tam kritik ortamda, insanların kafasının bulanmaması ve adamcağıza yüklenilmemesi için sustum…

Bunu kendisi söylemedi… Ben onun çevresinden araştırdım… Yeni Asır’dan meslektaşlarım diyebilirim ancak… İstekli kulüpler Ege başta olmak üzere, birçok ilden geliyor… Neyse, her şey bu beladan kurtulduktan sonra ortaya çıkacak…

Nice yıllara ‘adamlık dersi’ hocam !..

Bir de doğum günü kutladık şu belanın ve vefatların tam ortasında… İyi bir moral oldu… Kutlamalar da tabii ki Online’dı… Erol Arutan hocamdan söz ediyorum… Kartepe Spor İlçe Müdürlüğü görevini sürdüren eski beden eğitimi öğretmeni, İzmit Lisesi klasiklerinden olan ve Rabaksporlu eski kaleci Erol Arutan hocamı izleme fırsatı da bulmuştum. Kaleci olan merhum babamın da eski talebelerindendir… Nice nice yıllara diyorum ve benim lakabımla ‘Adamlık dersimin hocası’ unvanını yineliyorum. Çünkü hayatımda ondan çok şey öğrendim. Bu arada onun gibi çok sevdiğim Göksel Ali Argun hocam da Erol hocam için şu güzel mesajı yayınladı: Her zaman Kişiliği ve mesleği ile örnek aldığımız sevgili Erol Arutan Abim, hocam, meslektaşım… Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu nice yaşlar dilerim…