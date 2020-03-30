Ak akçe kara gün içindir!

Son zamanlarda siyasiler sıkça “İnsanı yaşat ki; Devlet yaşasın“sözünü doğru biçimde tekrarlayıp dururlar.

Tekrarlanır da, bizde bunu hayata geçirmek kolay değil.

Kamu;“Devlet insan için vardır” sözünü yerine getirebilmek için Adaletin,milli güvenliğin,eğitimin,sosyal güvenliğin ,insan özgürlüğünün ,ekonomik eşitlik ve ekonomik dengenin sağlanması gibi asli görevler üstlenir.

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Bunları yerine getirebilmek için devlet kanun çıkartır ,vergi tahsilatı yapar,özel sektörü destekler,özel sektörün girmediği alanlarda kendisi yatırım yaparak bölgesel dengeleri sağlar.

Eğitim ve sağlık gibi ana hizmetleri tüm vatandaşlarına kamu hizmeti olarak eşit koşullarda sağlar. Devlet bu şekilde toplumsal ve ekonomik kalkınmayı sağlarken olağan üstü durumlarda da risk yönetimi açısından ciddi hazırlıklar yapar.

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Mesela, bugünlerde olduğu gibi risk yönetiminin gerektiği olağanüstü durumlarda harcanmak üzere Merkez Bankası kanun gereği her yıl karının yüzde 20’sini YEDEK AKÇE olarak ayırmaktaydı.

Ama geçtiğimiz temmuz ayında gelir vergisi ve merkez bankası kanununda yapılan değişiklikle bu oran % 6’ya indirilerek 21 milyar TL si hazineye aktarıldı.

Yani devlet olağan üstü durum yokken bu paraya dokundu ve kullanmak zorunda kaldı.

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Bunun nedeni ülkemizin yıllardan bu yana devam eden kötü yönetim nedeniyle sürekli bütçe açığı vermesi, vergi adaletini sağlayamaması, vergi toplama işini becerememesidir. Bu sıkıntılar uzun yıllardan bu yana devam eden sıkıntılar.

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2017 verilerine göre ülkemizin yıllık bütçe açığı 38 milyar dolar. Bu sadece bir yıllık açık, gerisini siz düşünün.

Yine 2017 verilerine göre;

Almanya’nın 296 milyar dolar,

Japonya’nın 175 milyar dolar,

Çin’in 162 milyar dolar,

Güney Kore’nin 85 milyar dolar,

Rusya’nın 41 milyar dolar şeklinde 44 ülkenin bütçe fazlalığı var.

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Tabii bu ülkelerin olağan üstü zamanlar için ayırarak dokunmadıkları ciddi miktarlarda da yedek akçeleri bulunuyor. Bu ülkeler bu nedenle vatandaşlarına kaynak aktarabiliyor. Ama bizdeki ekonomik durum bu.

Bu virüs krizinin yeni dünya düzeninde yeni değişiklikler getireceği bugünden görülüyor. Bu insanlık dersinden ülkemiz tarihten ve kültürümüzden gelen dayanışma ile her zaman olduğu gibi yine başarıyla çıkacaktır.

Ancak bizim de az tüketerek, çok satarak ihracat fazlası verecek ve Merkez Bankası’nın yedek akçelerine dokunmadan ekonomimizi idare edecek konuma gelmemiz gerekir.

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Bu krizde en önemli konu çalışanlara, esnafa daha ciddi kaynak aktararak istihdamın korunması ve ekonomik hayatın devamlının sağlanması olmalıdır.

Memleket olağanüstü zor şartlarda. Bu nedenle fazla ayrıntıya bugünlerde girmenin bir anlamı yok. Siyasetin hamaset siyaseti yerine iktidarından muhalefetine kadar ülkeye katkı sağlayan ve ana meselelerde bütünleşen bir anlayışa evrilmesi, vatandaşlarımızın da bu evrilmeyi sağlayacak dikkat ve uyanıklıkta olmasında fayda var.

Evet ak akçe kara gün içindir…