Cezmi Çiçek’in bu jestini de hep birlikte alkışlayalım

Normal günlerde insanları tartamazsın.

Kim kaç kilodur, bilemezsin.

Zor günler, insanların tartıya çıktığı günlerdir.

Bu arkadaş ilişkilerinde de, devlet- vatandaş ilişkilerinde de böyledir.

İyi günlerinde dostun, daha doğrusu çevrende “dost gibi” görünenlerin sayısı çoktur.

Biraz sıkıntıya gir, bir anda çoğu yok olur, pek azıyla baş başa kalırsın.

İşte gerçek dostlarını o sıkıntılı günlerinde tanırsın.

Devlet- vatandaş ilişkilerinde de görürüz bunu.

Normal zamanlarda çoğu kişi, “Devletim, milletim” diye ahkâm keser.

Devlet zora girer, tıpkı bugünlerde olduğu gibi, yardıma ihtiyacı vardır, gel bir şeylerin ucundan sen de tut, ıhh olmaz, hali vakti yerinde olan çoğu kişiyi ortada göremezsin.

Hepsi tam siper!

Bunlar hep “almaya” alışmışlardır, “vermek” kitaplarında yazmaz.

İstisnalar yok mu?

Var…

Bildiklerimizi de sizlerle paylaşıyoruz.

Geçenlerde İzmit’teki 4 yıldızlı İmperial Park Otel’in sahibi Engin Yağcı’nın jestini yazmıştım.

Sağlık Bakanlığı’na başvuruyor, diyor ki, “70 oda 148 yataklı otelimi sağlık personelinin konaklaması için ücretsiz kullanabilirsiniz…”

“Alkışlanacak bir olay” diye yazmıştım.

Bugün de İzmitli işadamı Cezmi Çiçek’in jestini köşeme almak istiyorum.

Cezmi Çiçek’i köşemde birkaç kez konuk ettim.

1999 depreminden sonra İzmit’e gelip nasıl başarılı işler kurduğunu yazdım.

Cezmi Bey; Gürpınar Su, Yuvacık Su, Vadi Besicilik ve Vadi Et ve Süt Ürünleri Marketi’nin sahibi.

Yeni bir de öğrenci yurdu yaptı.

Üniversite yolu üzerindeki 178 odalı Günebakan Kız Öğrenci Yurdu’nu bu ders yılı başında hizmete açtı.

Koronavirüsle mücadele süreci başladığı günlerde, Cezmi Bey’e bir doktor arkadaşı dert yanmış.

“Ailemizi korumak için çoğumuz akşamları eve gitmiyoruz. Hastanede bulduğumuz yere yatıyoruz” demiş.

Cezmi Çiçek, bu dertlenmeden hemen kendine bir görev çıkarmış, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü arayarak, Koronavirüsle mücadele sürecinde yurdumu hastanenin sağlık çalışanlarının hizmetine vermek istiyorum. Hiçbir talebim yok. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini de ben karşılayacağım” önerisinde bulunmuş.

Böyle sıkıntılı bir dönemde Cezmi Çiçek’in jesti, Rektör Hülagü’yü çok duygulandırmış.

Hemen düğmeye basılmış, hazırlıklar başlamış, yurtta kalması gereken sağlık personeli belirlenmiş.

Dün, üniversite hastanesinin 178 sağlık personeli, Cezmi Çiçek’in yurdunda konaklamaya başladı.

Konaklayanların, yeme- içme ve çamaşırlarının yıkanması gibi tüm ihtiyaçları, yurtta karşılanıyor.

Cezmi Çiçek’in bu yaptığı büyük özveri!

Bu zor günlerde devletine destek veriyor.

Kendisini kutluyorum.

Gelin hep birlikte Cezmi Çiçek’i bir alkışlayalım!

Bu iki falso tarihe geçecek

Son günlerde yöneten kesimin 2 falsosudikkat çekti.

BİRİNCİSİ, “VIP Cuma namazı” kılınması…

İKİNCİSİ, Kanal İstanbul Projesi kapsamında ilk ihalenin yapılması…

İkisi de çok konuşuldu.

Sen millete cuma namazı kılınmasını yasaklıyorsun, o gün o saatte camilerin kapısını kapatıyorsun; ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe Millet Camii’nde hutbe okuyup saray yetkililerine cuma namazı kıldırıyor…

Yanlış!

Yasağa, önce yasağı koyanlar uymalı!

Diğeri…

Koronavirüs salgını nedeniyle millet burnundan solurken; sen tutuyorsun tartışılan “Kanal İstanbul Projesi” için düğmeye basıyorsun.

Proje alanında bulunan iki köprünün yerlerinin değiştirilmesi işini, ihale ediyorsun…

Millet can derdindeyken, akıl alır bir olay değil!

Tarih, bu iki falsoyu not aldı, ileride yazacak.