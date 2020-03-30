Baş belası koronavirüsle ilgili ne yapmalı, ne yapmamalı!

Dünya, koronavirüs ile mücadele ederken, Türkiye’de önlemler üst düzey seviyede…

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı peş peşe alınan tedbirleri sıralıyor…

Koronavirüs ile ilgili uzmanlar önemli açıklamalarda bulunuyor…

Geçtiğimiz hafta Hürriyet Gazetesi’nde Meltem Özgenç imzalı bir haber vardı.

Haberde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer’in koronavirüs ile ilgili açıklamalarına yer verildi…

Bu önemli haberi sizlerle paylaşmak istiyorum…

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“Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın, temastan kaçının.

C vitamini bol sebze ve meyve tüketin.

Ateş, öksürük, kas ağrısı, solunum sıkıntısı bir arada varsa sağlık kuruluşuna başvurmaktan kaçınmayın. Hastaneye giderken maskenizi takın...” diyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, günlük hayatta yapılacaklar ve kaçınılması gereken davranışları Hürriyet aracılığıyla şöyle anlattı:

BUNLARI YAPIN

* Yurtdışından geldiyseniz veya izolasyon tavsiyesi aldıysanız 14 gün kuralına mutlaka uyun. Bir odada kendinizi izole edin.

* İzolasyonda ortamı sık sık havalandırın. Mümkün olan en az kişiyle temas kurun. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurmayın.

* Korunmada en önemlisi el temizliği. Elinizi normal sabunla 20 saniye sık sık yıkayın. Paraya her dokunduğunuzda elinizi yıkayın.

* 65 yaş üstündeyseniz evden çıkmayın. Zorunluysa alışverişinizi çok dolaşmadan evinizin yakınında küçük market ve bakallardan yapın. Kısa süreler dışarı çıkarsanız açık havada güneşli ortamı tercih edin. Diyabet, kalp, kanser rahatsızlığınız varsa aynı önlemleri uygulayın.

* Düzenli, dengeli, kaliteli beslenin. Vitamin ve protein bazlı beslenmeye özen gösterin. C vitamini bol sebze, meyvelerden tüketin.

* Odaların iyi havalandırılması çok önemli. Doğal havalandırılmaları her zaman tercih edin.

* Sağlık Bakanlığı’nın talimat, tavsiyelerini tavizsiz uygulayın.

* Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvururken maske kullanın. Tek kullanımlık ameliyat maskesi yeterli. Maskeyi, birkaç saatten sonra nemlendikçe değiştirin. Yanlış maske kullanımı sizi enfekte edebilir.

* Eğitim/iş arasını tatil olarak kullanmayın. Az dolaşın. Kalabalıktan uzak durun.

* Gençseniz, hareketliyseniz bir süre sosyalliği azaltın. Hastalık belirtisi olmasa bile yaşlılara mesafeli durun.

* Eve girdiğinizde hemen elinizi, yüzünüzü sabunla yıkayın. Kıyafetlerinizi balkonda havalandırın.

* Toplu taşımada hastaysanız günlük maske kullanabilirsiniz. Öksürüyorsanız evde ve dışarıda maske kullanın.

BUNLARI YAPMAYIN

* Tokalaşmayın, öpüşmeyin, kafa tokuşturmayın.

* Tedbirli olun ama panik, telaş yapmayın. Bunun da bir gün geçeceğini, bu önlemlerin ilaç veya aşı için bilim insanlarına zaman kazandıracağını aklınızda tutun.

* Toplu yaşam alanlarına zorunlu olmadıkça gitmeyin. Zorunluysa ziyaretinizi kısa tutun.

* Ateş, öksürük, kas ağrısı, solunum sıkıntısı bir arada varsa sağlık kuruluşuna başvurmaktan kaçınmayın. Hastaneye giderken maskenizi takın. Bu belirtilerin yanı sıra Covid-19 tanısı konulmuş veya yurt dışından gelmiş biriyle temasınız varsa önce 184’ü arayın. (Hastalığın diğer belirtileri: Nefes darlığı, solunum sıkıntısı, burun akıntıları, ileri aşamada karın ağrısı, ishal ve zatürre.)

* Komplo teorilerine, kara propagandalara itibar etmeyin.

* “Bizim şehrimize gelmez, benim bağışıklık sistemim güçlü, ben gencim” gibi düşüncelerle önlemleri atlamayın.

* Tedavisi yok diye umutsuzluğa kapılmayın. Henüz virüse özel ilaç veya aşı olmaması tedavi olmadığı anlamına gelmiyor. Virüs hastaların büyük bölümünde farklı ilaç kombinasyonlarıyla tedavi edilebiliyor. Aldığımız toplumsal önlemlerin risk grubundaki ağır hastalar için sağlığa erişimi kolaylaştıracağını ve süreci daha sürdürebilir hale getireceğini unutmayın.

* Ne kadar kaygılı olsanız da sağlık çalışanlarına kaba veya hoyrat davranmayın. Onların risk altında olduğunu ve büyük fedakarlıkla çalıştığını unutmayın. Her durumda serinkanlı olmaya çalışın. Tanı veya tedavinize yardımcı olan sağlık çalışanlarını pozitif yaklaşımınızla motive edin.

* Ağır vakaların çoğunluğunda sigara içme söz konusu. Sigara içmeyin.

Koronavirüs belası siyasetçileri frenledi

Türkiye’de ilk koronavirüs ölümü 11 Mart’ta gerçekleşti… İlk ölüm büyük bir tedirginlik yarattı. İlk ölümle birlikte siyasiler de kendilerine çeki düzen vermeye başladı… AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık esip gürlemiyor… CHP lideri Kılıçdaroğlu, sert eleştirilerde bulunmuyor, MHP lideri Bahçeli, AKP’ye kuyruk olmuyor… Koranavirüs elbette bitecek… Umarım siyasiler de bu koronavirüsten ders almışlardır.

Hürriyet’ten moral primi

Dünya genelinde hayatı felç eden koronavirüs ile mücadeleyi en etkin şekilde sürdüren İzmit Belediyesi’nin büyük bir özveriyle sahada çalışan personeline, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, ikramiye verileceğini açıkladı. Hürriyet, “Koronavirüse karşı kentimizi koruyan sahadaki görevli personellerimize olan vefa borcumuzu belki bir nebze de olsa yerine getirebilmek adına moral primi vereceğiz” diyerek personele teşekkür etti. Hürriyet’in bu jesti, belediye personel tarafından memnunlukla karşılandı.

Yahu sizde Allah korkusu yok mu?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar, dışarı çıkamıyorlar… Bunu fırsat bilen bazı dolandırıcılar iş başında… M.R.D. ve S.Y. adlı kişiler. İzmit’te evlerinde bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırmaya çalıştılar… Polis her iki dolandırıcıyı yakaladı, mahkemeye sevk etti… Mahkeme heyeti, her iki dolandırıcı tutuklatarak, cezaevine gönderdi… İyi de yaptı… Yahu zaten 65 yaş üstü vatandaşlar tedirgin, siz de hiç Allah korkusu yok mu, bir de bu insanları dolandırmaya çalışıyorsunuz.

DP’li Nazlıgül’den AKP hükümetine çağrı

DP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, önceki gün yazılı bir açıklama yaptı… Koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Nazlıgül, “Dolayısıyla işi işten geçmeden gelin 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edelim. Vatandaşlarımız kendilerini 14 gün dışarıdan izole etsinler. Önemli olan; 2-3 hafta beklemeden, vaka sayıları çoğalmadan gerekli önlemi almaktır. Bu önlemde kesinlikle sokağa çıkma yasağıdır. Bu yasağın en büyük faydası virüsün yayılma hızını yavaşlatmak olacaktır” dedi. Nazlıgül gibi çok kişi düşünüyor… Aslında sokağa çıkma yasağı da bir seçenek…

PTT’den sosyal mesafe uyarısı

PTT’den bir açıklama yapıldı… Açıklamada, tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken 1 metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz denildi… Sosyal mesafe uygulaması her yerde geçerli, hepimizin bu kurala uyması gerekiyor.

Yurtiçi Kargo'dan ücretsiz hizmet

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı giderek artıyor. Vaka sayısını düşürmek adına tüm tedbirlerin alındığı ve büyük bir dayanışma örneğinin gösterildiği ülkemizde Yurtiçi Kargo, salgınla mücadelenin merkez üssü haline gelen hastanelere yapılacak tüm bireysel gönderileri ücretsiz taşıyacak. Bu önemli hizmetten dolayı Yurtiçi Kargo’yu kutlamak lazım.

Koronavirüste ilk 10 ülke

Ajans Press’in gisanddata “COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgiye göre koronavirüsün en çok görüldüğü 10 ülke şunlar; Çin, İtalya, ABD, İspanya, Almanya, İran, Fransa, İsviçre, Birleşik Krallık ve Güney Kore…