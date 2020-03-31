Ne var ne yok ?

Bireysel izolasyona özen gösterdiğimiz bu günler, her ne kadar geleceğe ve sağlığımıza yönelik kaygılarımızı biraz daha yoğunlaştırsa da, bir çok konuda düşünmeye daha çok zaman ayırmamıza vesile oluyor. Bu fırsattan yararlanarak kendimi gözden geçirmek imkanını sağladığını düşünüyorum.

Bu zaman aralığı bana her türlü siyasetten bağımsız olarak, gelişmeleri izlerken bir yandan da kendimi sorgulamak gereğini hissettirdi…

Ben, İnsan olabilme özelliklerinden ne kadarına sahibim, ya da hangi konularda eksikliklerim var; çeşitli başlıklar altında kendimi nasıl tanımlayabiliyorum?

Ben iyi bir insanmıyım ? Bunu sorguladığımda yeterince bunu sağlayıp yansıtabildiğimden emin olamıyorum, ister istemez daha iyi nasıl olabilirim diye de ucu açık bir kavramın içerisinde uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalıyorum…

Herkes kendisinde Asalet arar ve bulduğunu zanneder ! Peki ben Asilmiyim? Vardığım sonuç ben asilim demekle asil olunmuyor. Olmak istiyorum ama, onun da İnsani ölçütler içerisinde gerçekleştirilmesi ve taşınması çok ağır koşulları ve sorumlulukları olduğunu görüyorum…

Ben namuslumuyum ? Bu kavrama bakınca vardığım sonuç; Namusu nerede aradığıma ve hangi kulvar ve koşullarda, hangi değer ölçülerinde kabul edebildiğime bağlı…

Ben dürüstmüyüm ? Bunun değerlendirmesini yapabilmek için, bu güne kadar olan tutum ve davranışlarımı bu gün olsa ne yapardım süzgecinde gözden geçiriyorum. Bir nevi kar zarar hesabı gibi…

Ben Yurtsevermiyim ? Bu kavramın bana neleri anlattığına bakarak, Yurtsever olabilmek için bu güne kadar Yurdum için neler yapabildiğimin, hangi sorumlulukların üstesinden gelebildiğimin bilançosunu çıkarıyorum. Yurdum için hangi özverili tutum ve davranışları, tartışmasız ve içten gelen bağlılıkla yerine getirmeye çaba gösterdim; Yurduma ve geleceğine neler katabildim , borçlarımın ne kadarını ödeyebildim ona bakıyorum.

Özgürmüyüm ? Genel anlamda Laik Demokratik Atatürk İlke ve inkılapları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetinin Bağımsızlık penceresinden yola çıkarak, Temel hak ve özgürlüklerime ne denli ulaşabilmiş olduğumu değerlendiriyorum. Kişi ve kurumlara olan bağlılığımın Hukuki ve sosyal bağlantılarına bakıyorum…

En nihayetinde ahlak ! İşte işin can damarı burası. Eğer iyi eğitilmiş, özümsenmiş düzgün bir ahlak sahibi değilsem, inançlarım da dahil olmak üzere hiç birisinin olamayacağı noktasında kilitleniyorum. O zamanda Ahlaki eksikliklerim varsa onlar için kendime, İnsanları rahatsız eden ahlaksızlara; kinleniyorum !

Ne demiş Ziya paşa , “ ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz !”