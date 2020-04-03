Koronavirüs, evde kalarak seninle savaşıyoruz…

Yaşadığımız bu zor günler geçecek mi yoksa daha kötü günler bizleri mi bekliyor bilmiyorum. Ama herkes gibi bende geçmesini umut ediyorum.

Birkaç aydır içinde yaşadığımız ama farkında olmadığımız koronavirüs bizleri bir aya yakın zamandır etkisi altına aldı diyebilirim. Evet, evden çıkma kuralına uyanlar olduğu gibi uymayanlar da var. Ama benim gördüğüm toplum biraz daha bilinçlendi bu konuda.

Eve kapanmanın güzel yanları olduğu gibi zor tarafları da oluyor. Ekonomi sıkıntıya düştü, ticaretle uğraşan esnaf, maaşlı çalışanlar, fabrikalar, otobüs firmaları, kiracılar, ev sahipleri ve daha aklımıza gelebilecek pek çok kişi ve firmalar sıkıntı içinde.

Korona virüsün ne olduğunu hepimiz biliyoruz, bir ay içinde neler yaşanmadı ki, olaya korkuyla bakanlar olduğu gibi komediyle bakanları da gördük. Evde kapalı kalmaya ihtiyacı olanları da…

İşte ben o evde kalmaya ihtiyacı olanlardanmışım onu anladım. Ben de bir aydır evdeyim, market dışında evden çıkmadım. Son iki haftadır markete de çıkmıyorum tabii.

Her zamanki koşturmalarım dışında kitap okuyan yazı yazan biriyken bir aydır eve kapandığımdan beri yazı yazamayıp yeteri derecede kitap okuyamadım. Kendimi tamamen yemek yapmaya ve normalden fazla bir şekilde ev işlerine verdim. Zaten öyle olmaz mı fırsat buldun mu yaptıklarının ya da yapamadıklarının tersini yaparsın. Ama artık biraz normale dönmem gerektiğini düşünerek yazmaya karar verdim.

Aylardır dünyanın merkezinde olan koronavirüsün en büyük korkusu bizlerin evde kalması. O bizi korkutacağına biz onu korkutalım ve evde kalalım. Kimi doktorlar hepimizin bu virüsü aldığını söylüyor, yaymamak için, bulaştırmamak için evlerden çıkmamalıyız ya da yakalanmamak için. Eğer çıkmak zorunda kalırsak ( market gibi ) aramıza mesafe koymalıyız. Ve böylece virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olabiliriz. O yüzden en güzeli evde kalmak, evde kalmak hayat kurtarır.

Bugüne kadar yapmak isteyip yapamadıklarımızı evde zaman geçirirken yapabiliriz. Kitap okumak, yazı yazmak, resim, elişi, mesela taş boyayabiliriz. Herkesin evinde deniz kenarından getirdiği ama boyamaya fırsatı olmadığı taşları mutlaka vardır. Tam sırası şimdi... Aklınıza ne geliyorsa, yapmayı isteyip yapamadığınız hobileri yapabilirsiniz. Evde yapacaklarımızla ilgili bir daha ki yazımda sizlere ipuçları verebilirim.

Bu yazımda dışarı çıkmak zorunda kaldığımda ve evdeyken yaşadığım, duyduğum, gördüğüm izlenimlerden bahsetmek istiyorum. Bir kere televizyonlarda her kanaldan ayrı bir ses, ayrı bir düşünce çıkıyor. Bu durumda güvendiğiniz kanala ya da güvendiğiniz kişiye, güvenilir kaynaklara yani doktorlara inanın ondan sonra da kendi mantığınıza göre hareket edin.

Sağlık çalışanlarına yaptığımız üç günlük alkış belki onlara o an için motivasyon oldu ama onların yaptıkları yanında yeterli değil bence. Sağlıkçılar için başka neler yapabiliriz onu da bilmiyorum. Sadece dışarı çıkmayarak ya da yerli yersiz hastaneleri meşgul etmeyerek yardımcı olabiliriz belki.

Yaşadığımız bu dönemde,

Aile hekimliğinde hastasına bakmadan gösterdiği panikle ve sert bir şekilde “ neden buraya geldiniz” uyarısıyla acile gönderen doktoru da gördüm.

Market çalışanlarının desteğini de gördüm. Yaptıkları iyilik küçüktü ama o an raflarda olmayan ürünü depodan getirerek sizin için sanki ürünü yaratıyorlardı.

Halkın duyarsızlığını da gördüm, bütün uyarılara uyanını da. Dışarı çıkmak zorunda olanlar tamam ama her şeyden önce kendi izolasyonumuzu kendimiz uygulayacağız.

Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in bu konuyla ilgili duyarlılığını ve yaptıklarını da gördüm takdir ederek.

Evet, gördüğüm şeyler sadece bu kadar. Gerisini televizyon ve sosyal medyadan takip ediyorum. Çünkü evde kalıyorum.

Kurallara uyulursa virüsle çok hızlı bir şekilde savaşabiliriz.

En birinci şart evden çıkmamak,( özellikle altmış yaş üstü ve yirmi yaş altı.) çıkmak zorunda kalırsak bir yere dokunmamak, özellikle bankamatiklere dokunacaksak eldiven kullanmak. Ellerimizi su ve sabunla yıkamak. Hasta olmayan kişilerin maske kullanmasına gerek yok deniyordu, benim bu yazıyı yazdığım gün itibariyle herkesin maske kullanması gerekiyormuş. Alış veriş poşetlerini eve gelince bir kaç saat kapının önünde bekletmek ve ürünleri içeri alınca gereken temizliği yapmamız gerekiyor, poşetleri çöpe atmak şartıyla. Son olarak kıyafetleri havalandırmamız ya da yıkanacakları yıkamamız gerekiyor. Özellikle sosyal medyada her duyduğumuz söylemlere kulak asmadan sadece bunlara uyarsak panik yapmamıza gerek kalmaz.

Hepinize sağlıklı günler diliyorum.