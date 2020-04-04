Nihat Birinci, devletten büyük mü ?

Nihat Birinci, Karamürsel’de yaşayan bir vatandaş.

Kendisini yıllar önce tanımıştım.

Orta boylu, zayıf yapılı ama,

sağlam karakterli, bir Karadenizli…

Kısa boyu ve zayıf vücut yapısının içine KOCAMAN bir İYİLİK kalbi sığdırmış.

İşyerinden ayrıldıktan sonra Karamürsel’de Aygaz tüp bayiliği yaptı.

Eş-dost arkadaşlarının evlerine omzunda tüp taşıdı.

Nihat, dün Facebook’da bir mesaj yayınladı:

“Ben Karamürsel’de yaşıyorum.

Hem Trabzonlu, hem de Karamürselliyim.

Eğer bir işiniz yoksa ve kimseden yardım alamıyorsanız ve yemeğiniz yoksa,

aç yatmayın.

Çocukları için en iyisini isteyen anne-baba her zaman benim için onurludur.

Hayat herkese adil olmayabilir, ama biz adil davranalım.

Utanmadan, sıkılmadan Messenger özel mesajla bana bulaşın.

Birinin yiyebileceği yemek varsa ikincinin de yiyecek kadar olduğunu öğrenerek büyüdük.

Her aile başka aileye destek olsa yeter.

Paylaşmak bereketi getirir, ne olur bencil olup sadece kendi dolabımızı doldurup evimizde bekletmeyelim.

Üzgün ebeveynlerin okuyor, duyuyoruz. Çünkü artık çocuklarına bir yemek garanti edemiyorlar.

Bu mesajı okuduysanız ve tekrar ediyorum rahatsızlık hissetmeden bana özel mesaj bırakın.

Size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım.

Neye ihtiyacınız varsa kısacası en az bir yemek dahi sana ulaştırmaya çalışacağıma söz veriyorum.

Kimse aç olmamalı, çaresiz kalmamalı…

İsterseniz kopyalayıp duvarınıza yapıştırmak için paylaşılacak en güzel mesajlardan biridir…

Gün birlik beraberlik günüdür “

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Nihat Birinci böyle bir mesaj atmış…

Gün birlik ve beraberlik günü diyor amma,

yayınladığı mesajla sanki hükümete meydan okuyor !

Yardım yapmak için, Validen, Kaymakamdan devletten izin almak gerekiyormuş ‘

Biliyorsunuz, hükümetten önce belediyeler böyle bir yardım başlattılar devlet;

-Devlet içinde Devlet olmaz (!)

diye yaylım ateşine tutuldu ve yardım için toplanan paralar bloke edildi.

Nihat Bey kardeşim;

Seni tanır sever sayarız,

Aman bu yardım talebin için önce git Validen, Kaymakamdan, devletten izin al.

Yoksa belediyeler gibi senin yardımına da BLOKE gelir…

Devlet sana kıyar ama,

biz sana kıyamayız…

Ulan Koronavirüs (!)

Sen ne meret şeymişsin ?

İnsanları, milletleri, devletleri ne hale getirdin?

insancıklara yardım etmeye bile,

KIZILAY ortalıklarda görünmez,

sesi duyulmazken,

İnsanlar DEVLETTEN izin almak zorunda kaldılar.