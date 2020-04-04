Sosyal ve Ekolojik Etkiler

Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada tüm hızıyla yayılmaya, öldürmeye, her şeyi altüst etmeye devam ediyor. Sosyal, ekonomik ve tabi ki de sağlık alanında etkileri her geçen gün katlanarak artan bu salgın, modern çağlarda yaşadığımız ilk büyük kitlesel sağlık felaketi olarak; uzun yıllardır yerleşmiş alışkanlıkları, kabulleri, normları ve değerleri kökten sarsıyor.

Yaklaşık bir aydır ben kişisel olarak hiçbir insana temas etmedim. Hiçbir insana bir metreden fazla yaklaşmadım. Alışveriş falan yaparken oluşan mecburi yakınlık haricinde; sosyal hayatımdaki kimseyle ne temas ettim, ne de yakınına girdim. Bu konuya benim kadar dikkat eden arkadaşlarımla konuştuğum zaman insanın kendisini yalnız hissettiği tespitinde buluştuk. Hele ki içinde yetiştiğimiz kültürün dokunmak, sarılmak, öpmek gibi samimiyet göstergeleri içerisinde yetişmiş insanlar için çoğu kişinin fark etmediği bu durum aslında şu süreçte ruh stabilizasyonunu alttan alta epey kemiren bir şey.

Öte yandan beyaz yaka tabir ettiğimiz, zihin emeğini satarak çalışan insanların uzun süredir mekandan bağımsız çalışma koşullarına olan ilgisi ve bağımsız çalışanlara olan imrenmesi bu süreçle beraber geri dönülmesi imkansız bir yola girdi. Kurdun dişine kan değmesi misali, ofiste yaptığı işin aynısını evinde yapabilecek olan bir çalışan; bu saatten sonra yönetiminden haftada en az bir gün evden mesai isteyecektir. Kolektif bir şekilde üretim gerektirmeyen ekran başı işlerinin geleceğinin mekandan bağımsızlık üzerine inşa olacağı uzun yıllardır söyleniyor ancak bu salgın; bekleneni hızlandıracak.

Bütün bunların elbette sosyal yaşam pratiklerinde yaşatacağı değişimler, dönüşüm süreçleri ve ticaret hayatına yansımaları bir köşe yazısında ele alınabilecek ölçeğin çok üzerinde. Önümüzdeki yıllarda üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerine çok ciddi bir çalışma alanı açılacak. Hemen her bölümde “Modern dönemde salgın hastalıklarla mücadele süreçlerinde ……..’nın dönüşümü” başlıklı yüzlerce yüksek lisans ve doktora tezi yazılacak. Bunlar gelecekte bu tip bir salgınla tekrar karşılaşmamız durumunda toplumsal tepkilerin ve birey bazında psikolojik etkilerin ne yöne sapacağını kestirebilmek için bizlere kılavuz olacak.

DOĞA KENDİSİNİ HATIRLATIRKEN

İçinde yaşadığımız ekosistemi, yani otundan böceğine, insanından hayvanına, taşından toprağına, mineralinden vitaminine, tek hücrelisinden çok hücrelisine; yer küre üzerinde ve altında var olan her şeyi kapsayan kümeyi ne yazık ki insanlık olarak çok yanlış tanımladık. Bu yanlışta yüzyıllardır ısrar ettik. Tarım alanlarını, doğal yaşam bölgelerini düşmana saldırır gibi işgal ettik. Hayvanların ve bitkilerin bu gezegende yaşama hakkı yokmuşçasına bencil bir şekilde bu ekosistemin en tepesine kendimizi koyduk. Bugün gelinen nokta, yok saydığımız diğer tüm canlı kümesinin içinde yer alan bir DNA sarmalının yarısı ebadındaki mutasyona uğramış bir virüs tarafından evlere hapsedilme durumudur. Koca koca filleri, gergedanları kafeslere kapatan insan; gözle görülmesi imkansız bir şey tarafından rehin alındı. Anlamak isteyene çok büyük dersler içeriyor bu durum. Anlamazsak, tekrar tekrar bundan daha beterleri başımıza gelecek.

Ancak doğa kendisini bu büyük çaplı hatırlatmadan sonra küçük güzel görüntülerle de şovunu yapmaya devam ediyor. Sosyal ağlarda yayılan görüntüler dünyanın dört bir yanından doğal hayatın nasıl bu yeni sürece uyumlandığını, biz evlerimizde ne yapacağımızı düşünürken; diğer canlıların adaptasyon konusunda nasıl da hızlı davrandıklarını gösteriyor.

Venedik’in meşhur kanallarındaki o leş gibi sular insanlar evlerine kapandıktan bir ay sonra tertemiz ve berrak bir şekilde akıyor. Balık sürüleri ve kuğular kanallarda geziyor. Şehirlere inen dağ keçisi sürüleri, yaban domuzu sürüleri hiçbir kaos yaratmadan etrafta dolaşıyor. İnsan yoksa, bu canlıların varlıkları bir kaos ve kriz sebebi değil. Anlaşılıyor ki doğadaki kaosu yaratan canlı insan.

On gün boyunca yürünmemiş kaldırımlarda açan çiçekler ve yeşillikler; kıyamet senaryosu filmlerindeki gibi ortalıktan bir sene elimizi eteğimizi çeksek doğanın o muhteşem gücünün nasıl her şeyi aslına rücu ettireceğini ispatlıyor.

Bu salgın bize çok şey öğretiyor. Sevdiklerimize sarılmanın önemini, aslında normal dediğimiz her günün sağlıklı olmamızın bir kutlaması olduğunu, sosyal canlılar olarak insanlarla kurmamız gereken gerçek samimi ilişkileri… Doğayla girdiğimiz ve kaybetmeye mahkum olduğumuz mücadelenin bizi nasıl kötü bir sona doğru ittiğini… İnsanlar olarak insanlıktan nasıl da çıktığımızı… Anlayana çok dersler içeriyor. Ama kuvvetle muhtemel bu süreç bittikten sonra, daha açgözlü bir şekilde dünyayı talan etmeye, insanları çıkarcı bir şekilde hayatlarımızda tutmaya devam edeceğiz.

Satın alacak bir şey bulamayınca parayı yiyemeyeceğimizi anlayacağımız günlere doğru sürükleniyoruz insanlık olarak. Umarım o noktaya gelmeden değerli bilim insanları bu süreci sona erdirecek çözümleri bulurlar. O noktaya gelirsek eğer, bu sefer geri toparlamamız çok zor olacak gibi duruyor.