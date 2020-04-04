Koronavirüs belasına karşı RUH SAĞLIĞINIZI da KORUYUN!

Koronavirüsle yatıp, koronavirüsle kalkıyoruz…

Koronavirüse karşı doktorlar önerilerde bulunuyor…

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikolojik Danışman Sevgi Umuç, da “COVİD-19’a karşı fiziksel sağlığımız kadar ruh sağlığımızı da korumalıyız!” diyerek önemli uyarılarda bulundu…

Umuç’a kulak verelim;

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“Son günlerde ortaya çıkan ve tüm dünyanın gündemine oturan covid-19 virüsü hepimizde yoğun bir korku ve kaygı yaratmıştır.

Virüsün bulaşıcı olması, tedavisinin henüz bulunamaması ve ölümle sonuçlanabilmesi korkunun esas sebebidir.

Dünya üzerinde artan vaka sayıları ve ölümler bu hislerimizin sürekli tetiklenmesine sebep oluyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Hastalığa yakalanma korkusu bir süre sonra yoğun bir strese dönüşerek bağışıklık sistemini etkiler ve bizi hastalığa daha açık hale getirir.

Virüsün bulaşma korkusu, yüksek düzeyde stres, panik, endişe, gerginlik, huzursuzluk, fobiler, uyku ve beslenme sorunları, obsesif düşünceler belki de son zamanlarda bizi sık sık ziyaret ediyor.

Salgının hayatımızda böyle birtakım değişiklikler yaratması, olağanüstü duruma verilen olağan ve sağlıklı tepkilerdir.

BİR TAKIM ÖNLEMLER ALMALI

Ancak hissedilen duygunun şiddeti kontrol edilemez bir hal aldığında sağlıksız bir tablo ortaya çıkabiliyor.

Ortaya çıkan tablonun bedenimizi ve ruhumuzu hükmetmemesi için birtakım önlemler almalı, salgına karşı farkındalığımızı artırmalıyız.

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· Öncelikle temel sağlık ve hijyen kurallarına dikkat etmeli, bu konuda en doğru bilgiye Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarla ulaşmalıyız.

· Uyku ve beslenme düzenine dikkat ederek bağışıklığımızı güçlü tutmaya çalışmalıyız.

· Tedbir amaçlı evlerimizde oturmalı, dışarıyla temel ihtiyaçları gidermek dışında gereksiz bağlantı kurmamalıyız.

· Sosyal mesafeyi koruyarak öpüşmemeye, tokalaşmamaya, sarılmamaya özen göstermeliyiz.

RUH SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER;

· Bilinçli önlemler alabilmek, bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek için öncelikle durumu kabullenmeliyiz. Evet bir tehlike söz konusu ancak farkında olmadan hastalığa daha yakalanmamışken yakalanmışçasına tepkiler verebiliyoruz. Hayatın durmadığını bir şekilde devam ettiğini unutmamalıyız.

· Sosyal mesafeyi koruduğumuz, evde kaldığımız şu günlerde iletişim olarak birbirimize en ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Yakınlarımızla sık sık iletişim halinde olup yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi onlarla paylaşmamız bize daha iyi hissettirecektir.

· İçinde bulunulan süreçte ara ara yalnızlık hisleri bizi yoklayabilir. Bu durumun hepimizin ortak stresi olduğunu, yalnız olmadığımızı sık sık hatırlamalıyız. Tıbbın iyileştirici etkisine güvenmeli, umudumuzu kaybetmemeliyiz.

· Sosyal medyada dolaşan haberlerin üzerimizde gerginlik ve stres yarattığı aşikâr. Bilgi kirliliğinin önüne geçerek doğru haber portallarından gündemi takip etmeliyiz. Haberlere baktığımız süre ve sıklığın artması kaygımızın da artmasına neden olabileceğinden bu zamanları gözden geçirip bir sınırlama getirebiliriz.

· Evde kaldığımız süreyi verimli hale getirip uzun süredir yapmak isteyip de yapamadığımız, bir sebeple ertelediğimiz işlerimizi yapabiliriz.

· Kitap okumak, film ve dizi seyretmek, müzik dinlemek, resim yapmak gibi sayısız aktivitelerle daha keyifli zaman geçirebiliriz.

· Fiziksel aktivitede bulunmak kaygımızı hafifletecektir. Spor yapabilir, nefes egzersizleri, meditasyon ve yoga gibi yatıştırıcı etkinliklerle gevşeyebiliriz.

Gebze Belediyesi’nin rezilliği unutulmaz

İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde tüm belediyelerde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meclis toplantıları ertelenirken, Gebze Belediyesi 3 Nisan 2020 Cuma günü Belediye Meclisi Toplantısı yapacağını duyurdu. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan “Gebze Belediyesi’nin Meclisi toplama gündeminde ise imar işleri var. Kısacası vatandaş canının derdindeyken belediye, bir an önce imar planlarını değiştirmenin derdinde” diyerek tepkisini dile getirdi… İl Sağlık Müdürlüğü’nün müdahalesi ve gelen tepkiler üzerine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclisi yapmadı… İçişleri Bakanlığı ülke genelinde belediye meclislerini erteliyor, Gebze Belediyesi yapmaya çalışıyor…Bu nasıl bir rezalet anlamak mümkün değil…

Avukatlar Günü kutlu olsun

Bugün 5 Nisan… Avukatlar Günü… Türkiye avukatlar günü" Toplantısında; "3 Ocak 1934 de İzmir'de yapılan toplantı " kabul olmuştur. 5 Nisan 1958 tarihinde iki günlük çalışma sonunda Barolar Birliğinin kuruluş çalışmalarını görüşmüşleri tamamlanmıştır. 5 Nisanın Avukatlar Günü olarak kutlanması 1958 yılında İzmir'de barolar arası bir kurul ve Türkiye Barolar Birliği'nin gerçekleşmesi yolunda bir karar alındı. Yani Türkiye Barolar Birliği o karardan sonra yapılan savaşımlarla gerçekleşti ve o toplantıda kutlanmasına karar verildi. İlimizde 1900 civarında avukat var… Avukatlar Günü kutlu olsun…

Büyükşehir, etkinliklere verilen arayı UZATTI

Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki sosyal etkinlikleri ve çeşitli kurslara 3 haftalık ara vermişti. Salgının yayılmasını engellemek ve bir an önce bitmesi için Büyükşehir Belediyesi, yeni bir karar aldı. Bu kapsamda KO-MEK, Bilgievleri, Akademi Lise ve Akademi Üniversite eğitimlerine, spor okullarında ve spor tesisleri ve gençlik kamplarındaki tüm faaliyetlere son olarak da Ormanya ziyaretlerine verilen 3 haftalık ara 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı. Doğru bir karar… Umarım 15 Haziran’a kadar hayat normale döner…

Kartepe’de tebliğler yapıldı

Kartepe Belediyesi ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar uyarınca Ganyan bayilerinin iddaa bayileri ile beraber faaliyetlerini yürüttüğünün görülmesi üzerine, ganyan bayilerinin de kapatılması tebliğ edildi. Koronavirüsle mücadelede her türlü önlem alınıyor… Umarım bu tedbirler işe yarar…

MHP’li Ünlü’den yasak!

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, önceki gün yeni bir karar aldı… Canlı yayında bunu teşkilatlara bildirdi… Ünlü, “Eksik var, devlet nerede demek yok. Görülen problemi çözmek üzere bu görevi aldık. Vatandaşın sesi olun, dinleyin ve problemini çözün. Vatandaşın problemini çözmek için ayağa kalkın” dedi. Ünlü, bu uygulamasıyla ilimizde 350 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor…

Ben Picodi.com şirketi araştırma yaptı

Ben Picodi.com şirketi, Türklerin hobilerinin karantina altında nasıl bir değişim gösterdiği hakkında bir rapor hazırladı. Raporda öne çıkan satır başları şöyle: En büyük ilgi artışı evde egzersiz yapmada (%317), online oyunlarda (%300) ve dizi izlemekte kaydedildi (%186)… Kart oyunları %178 ile 4. sırada ve Udemy gibi online kurslar 5. Sırada yer almış… Kendin yap (%16) ve ev temizliği (%22) gibi, ev iyileştirmeye dayalı aktivitelerde de ayrıca bir artış gözlendi.

e-kütüphane’den 12 bin kitap okundu

Türkiye’de ilk vakanın görülmesi ile Mart ayının başından itibaren vatandaşlar ‘Evde Kal’ çağrısı ile evlerinde vakit geçirmeye başladı. Evde kalan ve sosyal hayatı kısıtlanan gencinden yaşlısına birçok kişide Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin e-kütüphanesine yoğun ilgi gösterdi. Mart ayından bugüne kadar 12 bin kitap öğrenciler ve okumayı seven vatandaşlar tarafından okundu.

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Öğrenciler ve kitap okumayı seven vatandaşlar, SEKA Kağıt Müzesi içinde yer alan Halk Kütüphanesi ve Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde yer alan 23 bin e-kitabı ‘kütüphane.kocaeli.bel.tr’ web adresine giriş yaparak ücretsiz okuyabiliyor. Güzel bir hizmet… Büyükşehir’i tebrik etmek lazım.

Geçen yıl en fazla eğitim kitabı yayımlandı

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında 68 bin 554 materyalin Uluslararası Standart Kitap Numarası aldığı tespit edildi. Böylelikle bu rakamın 2018 yılına oranla yüzde 2,1 arttığı kaydedildi. Sadece yayıncılar tarafından yayımlanan kitap sayısı ise 61 bin 512 olarak kayıtlara geçerken yine 2018 yılı ile kıyasladığımızda artış yaşandığı saptandı. Buna bağlı olarak 2018 yılında sadece yayıncılar tarafından yayımlanan kitap sayısı 61 bin 235 olarak belirlendi. Diğer yayımlanan materyaller ise elektronik kitap, web tabanlı elektronik kitap ve konuşan kitap (CD,VCD,DVD) olarak belirlendi. En çok yayımlanan kitap konusu ise son yıllarda hep olduğu gibi eğitim oldu. Böylelikle geçen yıl eğitim alanında 19 bin 396 kitap yayımlandığı görüldü. Eğitim kitaplarını yetişkin kurgu edebiyat, akademik, yetişkin kültür, çocuk/ilk gençlik ve inanç konulu yayınlar takip etti.