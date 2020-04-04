Din ve Bilim çatış(tırıl)ması!

Gündemimizle ilgili olarak çeşitli platformlarda ortaya çıkan bir tartışma konusu adeta aldı başını gidiyor.

Konu kısaca “din-bilim çatış(tırıl)ması”.

Böyle bir ortamda bu iki alanı birbiriyle “çatıştırmaya” çalışmak hangi akla hizmettir onu anlayabilmiş değilim…

Üstelik üzülerek görüyorum ki bu çatıştırma faaliyetinin hevesli faillerinin yorumlarına bakıldığında, karşı çıktıkları alanlarla ilgili sahip oldukları bilgilerin niteliği de problemli.

Hatta birçoğununki slogandan öteye gitmiyor.

Aslında konu çok yönlü bir izaha muhtaç.

Ancak bu yazı kapsamında bunu halletmek zor.

Daha önce benzer minvalde bu meseleye temas da ettiğimiz için çok detaya girmeden bazı hususların altını çizmek istiyorum.

Birincisi: Din ve bilimin çatıştığı yargısı Batı tecrübesinden ithal ettiğimiz bir tartışma alanıdır. Peygamberi’ne (S.A.V.) bile bir işi iyi bilenlerle istişare etmesi emredilen (Al-i İmran, 159) bir din açısından bu yargının kabulü mümkün olmadığı gibi, Allah’ın varlığının ve birliğinin bile karşı argümanları ile (tek Tanrı olmazsa ne olacağı gibi) ortaya konulduğu bir kitabı “dogmatik”lik üzerinden yargılamaya çalışmak, en hafif tabirle, ön yargıyla bakmaktır. Kur’an “bilmeyin, öğrenmeyin, araştırmayın” demez, “bilmediğiniz şey üzerinde konuşmayın” (İsra, 36) der ki ne kadar haklı olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz.

İlaveten, dinin söylediği ancak bugün için bilimde karşılığı olmadığı düşünülen hususlardan hareketle din – bilim çatışmasından bahsedebilmek, sadece insanı ve kainatı bile her yönüyle henüz çözememiş bilimsel alanların bazı mensupları için ne kadar makuldür?

Nitekim bildikçe ne kadar az bildiğimizi anladığımız bilgi sahalarının bizi mütevaziliğe götürmesi gerekirken kibre götürmesinin bedelini de ödemiyor muyuz?

İkincisi: Genel manada bilim neden-sonuç ilişkisini inceler, din ise bu ilişkiyi anlamlandırır.

Bu anlama katılırsınız, katılmazsınız, ya da bu anlamlandırmaya ihtiyaç duymazsınız, bu başka bir mesele.

Ancak bu anlama ihtiyaç duyanları, bu anlamı arayanları, bulanları veya bulduğunu düşünenleri, bu istek ve gayretlerinden ötürü yargılayamazsınız.

Çözümü henüz olmayan sıkıntılı hadiselerin doğurduğu belirsizlik anlarının getirdiği tedirginliği, bu anlam dünyasıyla bertaraf etme çabasını yadırgayamazsınız.

Eğer sizi bu anlama katılmaya zorlarlarsa karşı çıkarsınız ki bu noktada emin olun, o anlam dünyasında sizin gibi düşünmeyen birçok kişiyi de yanınızda bulursunuz.

Üçüncüsü: Belirtmek gerekir ki bu anlamlandırma, bilimin ortaya koyduğu neden-sonuç ilişkisiyle de ilgilidir. Zira din, bilhassa İslam özelinde konuşacak olursak, bu dünya için gelmiştir. Kuralları bu dünya içindir. Ahiret bunun bir neticesi olarak vardır. Dolayısıyla koyduğu kuralları, en azından anlamak için bile, bilimle ilgili olmayı “gerekli” kılar. Neticede her ikisi de “Allah’ın ayeti”dir. O nedenle bir Müslüman için bilim ve din birbiriyle “rekabet eden” iki alan değildir, olması da mümkün değildir.

Dördüncüsü: Dua etmek, bilimi reddetmek demek değildir. En azından İslam için böyle değildir. Dua ettiği için insanları bilime önem vermemekle suçlayamazsınız.

Dine inanmıyorsanız buna “evrene pozitif enerji göndermek” diyebilirsiniz belki ve siz bu “enerjiyi” göndermeye ihtiyaç duymayabilirsiniz.

Ancak özellikle zor zamanlarda, (hatta diğer zamanlarda da), bir taraftan bilimin getireceği çözümü ararken, diğer taraftan da bu çözümü bulmak, buldukları çözümün işe yaraması için dua edebilirler, etmektedirler. Azıcık “psikoloji” bilginiz varsa, bunun insanlar için olumlu bir etkisi olduğunu anlamanız gerekir. Bugünlerde bu olumlu etkiye ihtiyacımız yok mu?

Beşincisi: Din istismarına kızıyor olabilirsiniz ki haklısınız. Din istismar edilebilen bir alandır ve bizzat birçok dindar kişi de bu durumdan rahatsızdır.

Peki, bilim istismara kapalı bir alan mıdır?

Bir başka ifadeyle bilim istismar edilmiyor mu?

Silah sektöründen ilaç sektörüne kadar bu istismarın örneklerini tecrübe etmiyor muyuz?

Üstelik bu istismarın insanların (hatta kainatın) hayatına, sağlığına, onuruna, kısacası varlığına kast eden ciddi sonuçları da yok mu?

Peki, burada suçlu kim?

Bilim mi insanlar mı?

Bu istismardan hareketle bilimi reddetmek veya engellemek mi gerekir?

Yoksa istismarın önüne geçecek tedbirleri maddi ve manevi açıdan almak mı?

Hülasa, bu zor zamanlarda bu topluma faydalı olmak istiyorsak hepimiz “uzmanlığımız”ın olduğu alanda insanlara faydalı olmaya çalışalım derim.

İnsanlar için fayda üretmeye, hem kendimizi hem de çevremizi rahatlatmaya odaklanalım derim.

Zira suni tartışma konularından medet umarak “öfke üretmenin” ve “öfke kusmanın” ne dine, ne bilime ne de bunların muhatabı olan insanlara bir faydası var…

Tarih bunun acı örnekleriyle dolu, ders alalım derim…