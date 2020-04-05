Maske üretimi kolaylaştırılmalı

Dikkat ettiniz mi?

Son günlerde gazetelerde “maske üretimi” konusunda iki tip haber yayınlanıyor.

Birincisinin başlığı genellikle “İzinsiz maske üretenlere polis operasyon düzenledi” şeklinde.

İkinci tip haberler ise “maske üretenleri” övgüyle duyuruyor.

Kız meslek liseleri de maske üretmeye başladı…

Halk eğitim merkezlerine bağlı kurslar da maske üretiyor…

Kent konseyleri de maske üretim işine girdi…

Bu haberleri okurken, “İzinsiz maske üretenlere polis baskı yapıyor da, maske üreten kursların, okulların ve kent konseylerinin maske üretim izin belgesi var mı acaba?” diye düşündüm.

Sonra da “tıbbi maske” üretip satabilmek için şart olan “izin belgesi” konusunda araştırma yaptım.

Aman Allah’ım!

Maske üretebilmek için bakın ne gibi belgeler gerekiyor:

*CE belgesi

*İSO 9001 belgesi

*İSO 1401 çevre belgesi

*Uygunluk belgesi

*OHSAS 1801 iş sağlığı güvenliği belgesi

*Sorumlu müdürün konusuyla ilgili sınava girmiş ve diploma almış olması

*Akreditasyon yapılacak işlerle ilgili firmalardan izin alınması

Olmazsa olmaz kaç şart var?

7 şart…

İşin uzmanına “Bu belgeler böyle bir ortamda ne kadar sürede alınabilir?” diye sordum.

“En az 8-9 ayda” dediler.

Süreye bakıldığında, maske üreten okulların ve kursların “izin belgesi” almış olmaları mümkün mü?

Değil.

O halde ortada iki farklı uygulama var.

Bir taraftan bu zor günlerde maske üretmek isteyen kişilere ve şirketlere “İzin belgen yok, maske üretemezsin” deniyor…

Diğer taraftan bazı okul ve kursların “izin belgesiz maske üretimine” göz yumuluyor.

Uygulama bunu gösteriyor.

Benim söylemek istediğim şu

Koronavirüsle mücadelede ilk akla gelen sağlık ürünü maske mi?

Evet, maske.

Hele şimdi herkesin takması zorunlu hale getirilince, önemi daha da arttı.

Bütün dünya “maske” diye kırılıyor.

Ülkelerin birbirlerine en makbul hediyesi, “maske” oldu.

Ülkemizde de sıkıntı var mı?

Var.

Her ne kadar ülkemizi yönetenler “yok” dese de, her televizyon programında dile getirilen sorun bu!

O halde ne yapmalıyız?

Maske üretimi önündeki engelleri bu süreç içinde kaldırmalıyız.

Şartları basitleştirmeliyiz…

Bu üretimde önemli olan ne?

Hijyen ve standart…

Üretim şartlarını bu iki konuda yoğunlaştırmalıyız.

“Üretim ortamının hijyen olmasına, üretimde çalışanların hijyen kurallarına uymasına ve maskelerin istenen standartlarda üretilmesine” dikkat etmeliyiz.

Bu şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek de kolay.

Her ilde ve her ilçede “sağlık kurulları” var.

Bu kurullar, maske üretmek isteyenlere yol gösterebilir.

Hatta o kadar çok eğitilmiş insanımız var ki, devlet, maske üretmek isteyen her atölyede bir personelini görevlendirsin, o kişi üretimi devlet adına kontrol etsin.

Bu kadar zor mu bu iş?

Böyle zor günlerde, ülkemizin ihtiyacı olan sağlık ürünlerinin üretimini kolaylaştırmalıyız.

Prosedürleri basitleştirip, pratik çözümler bulmalıyız.

Maske üretmek isteyen kişi ve şirketlerin önünü açmalıyız.

Maske üretimi, öyle “atla deve” değil ki!

Yok, “CE belgesi” lazım…

Yok, “İSO 9001” lazım…

Yok, “İSO 1401 çevre belgesi” lazım…

O lazım, bu lazım…

Şu anda maske üreten firmaların kaçında bu belgeler var ki?

Gözümüzün önünde maske üreten okul ve kurslarda bu belgeler var mı?

Anlamışsınızdır…

İzinsiz maske üretenlere polisin operasyon yapmasını eleştirmiyorum.

Polis, görevini yapıyor.

Benim söylemek istediğim başka.

Madem ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı var…

Madem kişi ve firmalar, maske üretimi konusunda istekli…

Yasaklamak yerine, basit kurallar koyarak ve denetleyerek, girişimcilerin önünü açalım.

Bu zor günleri ancak böyle aşarız.

Virüs geldi, “çay toplamak” başa düştü

Ben bu virüsü çok sevdim.

Çalışmayı ve üretmeyi unutmuştuk…

Sanırım, virüs bize çalışmayı ve üretmeyi tekrar hatırlatacak.

Toprağa geri döneceğiz.

Baksanıza “çay hasadı” zamanı gelince, çay bahçesi sahiplerini aldı bir kaygı!

Bu sene çayı kim toplayacak?

Çoğumuz, “çayı çay bahçesi sahipleri toplar” biliyorduk.

O eskidenmiş…

Batıya göç başlayınca, çay bahçelerinin bakımı ve çayın toplanması “yabancı işçilere” kalmış.

Çoğu Gürcistan’dan gelen mevsimlik işçilere…

Her yıl çay hasadı döneminde, Rize ve Artvin bölgesi 40 bin Gürcü işçi ağırlarmış.

Eee bu yıl koronavirüs var, giriş çıkış yasak, bu nedenle çay toplamak bahçe sahiplerine kaldı.

İş başa düştü.

Bugünlerde bölgemizde oturan çay bahçesi sahipleri de bir yolunu bulup çay toplamak için memleketlerine gidebilmenin yollarını arıyorlar.

Cemal Süreyya’nın bugünleri anlatan o şiiri

“Nasıl bir his biliyor musun…

Oda geniş ama sığamıyorsun,

kapı orada ama çıkamıyorsun,

pencere açık ama nefes alamıyorsun.”

2 görüş

”Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur.” Yunus EMRE

”Liderler ulusa sesleniyor da, ulus sesini liderlere duyuramıyor