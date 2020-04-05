Dikkat! Kullanılan MASKE ve ELDİVENLER çevreye değil, gerekli konteynırlara ATILMALI!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Coronavirüs ve Çevresel Etkileriyle ilgili bir açıklama yaptı…

Açıklamada bazı önerilerde de bulunuldu…

Sizin de ilginizi çekeceği düşüncesiyle, bu açıklamayı sizinle paylaşmak istedim…

“Yeni tip corona virüs (covıd-19) salgını nedeniyle insanların evlerine kapanmasıyla birlikte toplu taşıma ve özel araç kullanımının azalması, birçok işyerinin kapalı olması, fabrikaların üretim hızının azalması ile fosil yakıt kullanımı büyük oranda düşüş göstermiştir.

Dolayısıyla hava kalitesinde ciddi iyileşmeler olduğu görülmüştür.

Ancak bu salgın sebebiyle doğaya insan etkisinin azalmasıyla çevreye pozitif etkisi varmış gibi gözükse de, hem çevre hem de insan sağlığı için tehlike devam etmektedir.

Salgın nedeniyle kullanılmış yüz maskeleri, eldivenler ve koruyucu ekipmanlardan oluşan enfekte olmuş atık yığınları oluşmaktadır.

Tek kullanımlık kişisel koruyucular çevreye önemli zararlar verebilir.

Çevre grubu OceansAsia, Hong Kong'daki Soko adalarına kıyı şeridinde cerrahi maskelerin bulunduğunu gözlemlemiştir.

ENFEKTE HASTALAR İLE TEMAS

Günümüzde denizlerdeki plastik kirliliği ciddi bir çevre sorunudur.

Ayrıca enfekte hastalar ile temas halinde olan tek kullanımlık tıbbi ürünler, geri dönüşüm sırasında oluşabilecek kontaminasyonu önlemek için tıbbi atık olarak değerlendirilmelidir.

Sağlıklı insanlar tarafından kullanılan maskeler doğru ayrıştırmanın mümkün olduğu şartlarda evsel atıklarla birlikte ele alınabilecekken salgın gibi durumlarda bu ayrım çok zordur.

SALGININ YAYILMA RİSKİ

Evlerde karantina altına alınan kişiler tarafından kullanılan maskelerin bertarafı ciddi bir husustur. Evsel atıklarla birlikte atılan maskelerin kontaminasyon riski oluşturması atık miktarını arttırmak ile birlikte bu atıkların toplanması ve bertarafı aşamalarında salgının yayılma riskini de arttıracaktır.

OSHA(İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi), atık yönetimi endüstrisinde çalışan işçilerin ve işverenlerin 2019-nCoV ile kontamine olmuş atıkları diğer düzenlenmiş tıbbi atıklar gibi yönetmeleri gerektiğini belirtmektedir.

BULAŞICI KALABİLECEĞİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'a neden olan virüsün yüzeylerde ne kadar süre hayatta kalacağından emin olmadığını, ancak diğer koronavirüsler gibi davrandığını belirtmektedir.

İyi kontrol edilen ortamlarda yapılan korona virüslerin laboratuvar çalışmaları, virüsün dışkı ile kontamine olmuş suda günler ila haftalarca bulaşıcı kalabileceğini göstermiştir.

Kanalizasyon sistemlerinde taşınan atık sular, iyi tasarlanmış ve iyi yönetilen merkezi atık su arıtma tesislerinde gerekli kontroller sağlanmalı, virüsün alıcı ortamlara bulaşmasının önüne geçilmelidir.

İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK

Mevcut atık su arıtma tesisleri virüsleri gidermek için optimize edilmezse son bir dezenfeksiyon adımı düşünülebilir.

Arıtma tesislerindeki işçilerin sağlığını korumak için de en iyi uygulamalar izlenmelidir.

Corona virüsün sadece bir sağlık sorunu değil çevresel etkiler göstereceğinin de bilincinde olunarak, atık ve atık su yönetiminde gerekli önlemler alınmalıdır.

Kullanılan maske ve eldivenler çevreye değil gerekli konteynerlere atılmalıdır.”

MASKE VE ELDİVENLER

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin açıklaması böyle…

Birçok alanda maske zorunluluğu getirildi…

Kullanılan maskeler ve eldivenler çevreye atıldığı zaman, zararı kat be kat artacaktır…

Yukarıda uyarıldığı gibi kullanılan maskeler ve eldivenler, çevreye değil mutlaka ve mutlaka gerekli konteynırlara atılmalı…

Atılmalı ki çevreye ve insanlara zarar vermesin…

Emeksepeti!

Kocaeli dahil 69 ilde hizmet veren Yemeksepeti, restoran iş ortaklarıyla tüm siparişleri en hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde ulaştırmaya çalışırken, “Emeksepeti” isimli farkındalık kampanyası ile restoranlara desteğini sürdürmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında Yemeksepeti, bu zor dönemde restoranların ve çalışanlarının emeklerini ortaya koyan ve onlara teşekkür eden reklam filmi “Emeksepeti”ni yayınladı. Reklam filmini izledim, beğendim.

SABANCI VAKFI hibe desteği verdi

Sabancı Vakfı’nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı, bu yıl da sivil toplum kuruluşlarından yoğun ilgi gördü. 13 yılda 164 projeyi 26 milyon TL ile destekleyen Sabancı Vakfı’nın bu yılki Hibe Programı’na Türkiye’nin 58 ilinden 254 başvuru geldi. En fazla başvuru Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Mersin en yüksek sayıda başvurunun geldiği iller oldu. Hibe Programı’na bu yıl en çok başvuru yapan kurumlar ise sırasıyla yüzde 78 ile dernekler, yüzde 11 ile üniversiteler, yüzde 9 ile vakıflar ve yüzde 2 ile kooperatifler oldu. Sabancı Vakfı, eğitime her türlü desteği veriyor. Kendilerini tebrik etmek lazım.

Zonguldak’ın hava kirliliği tescillendi

AKP iktidarı, 30 Büyükşehir’e giriş çıkışlar yasakladı… 30 Büyükşehir’in dışında Zonguldak’ta da bu uygulama başlatıldı… Zonguldak’ta son zamanlarda birçok termik santral yapıldı… Nüfusu da yaşlı olunca, buraya da yasak getirildi… Yani bir nevi Zonguldak ilinin hava kirliliği bu yasakla tescillenmiş oldu.

Söğüt, Ela’ya moral verdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, annesi 112’de görevli hemşire olan ve zorlu mücadele dolayısıyla 10 gündür kendisini göremeyen Ela Köseoğlu ile telefonla görüştü. Minik Ela’ya moral veren Başkan Söğüt, her şey normale döndüğünde kendisini ziyaret edeceğini söyledi. Ela ile ayrıca ödevi için küçük bir röportaj yaptı. Minik Ela, Başkan Söğüt’ü ayrıca her şey normale döndüğünde sınıf pikniğine davet etti. Başkan Söğüt’te katılacağının sözünü verdi. Söğüt, minik bir öğrencinin kalbini kazandı, moral verdi ve güzel bir davranışta bulundu.

En fazla yaşlı nüfus; İTALYA’da

Ajans Press’in, AB İstatistik Ofisi(EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’daki yaşlı nüfus ortalaması yüzde 20 oldu. Araştırma 2019 yılı verilerine kapsarken, yine Avrupa ülkelerinde içinde Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının yüzde 8,8 olduğu görüldü. Böylelikle Türkiye’nin 41 ülke içinden 40’ıncı Sıraya yerleştiği saptandı. 41’inci sırada ise yüzde 8,8 ile Ermenistan yer alırken, en fazla yaşlı nüfusuna sahip ülkenin İtalya olduğu gözlendi. Buna bağlı olarak İtalya’da 65 yaş üstü nüfus oranının yüzde 22 olduğu gözlendi. İtalya’yı Yunanistan ve Portekiz takip ederken, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika ve İngiltere yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu diğer ülkeler oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında ise geçen yıl Türkiye’deki 65 yaş üstü nüfusunun 7 milyon 550 bin 727 kişi olduğu, bununda toplam nüfusa oranının yüzde 9,1 olduğu kaydedildi.

TARİH 6 NİSAN 1995

Kitap imzalamak için Konya'ya giden Aziz Nesin'i taksiciler arabalarına almadı, oteller kabul etmedi.