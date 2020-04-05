Bizi yaratan Allah’ın bizlere ilk emri “Oku”dur.

“Seni yaratan Allah’ın adı ile oku.

O insanı pıhtılaşmış kandan yarattı.

Oku Rabbinin adı ile, O kalemle öğretti, O insana bilmediklerini öğretti.” (Alak:1-5)

İslâm’ın Müslümanlara ilk emri “Oku” ama bizler bu emri ne kadar yerine getirebiliyoruz.

Merdivenin ilk basamağı olan okuma işini gereğince yaparak diğer merdiven basamaklarına adım atabildik mi? Bu konuyu iyi düşünmemiz gerekir.

Ayette okunması için yazı yazan kalemin önemine dikkat çekilmektedir.

Yazmak ve okumak bir Müslüman’ın en önemli işi olmalıdır.

Öğrendiğini yazacak ki diğer bilmeyenlerde yazılanlardan öğrensin.

Korona yüzünden dışarı çıkamayıp evlere hapis olduğumuz bu günler okuyup yazmak için en önemli fırsattır.

Okuyup öğrenerek ve yazarak korona virüsüne kafa tutmalıyız.

Belki okuyarak yaptığımız araştırmalarımızla bu virüsün çaresini de buluruz.

Okuyup öğrenmek için evde kaldığımız bu zaman dilimini iyi değerlendirmeliyiz.

Ama okumaya alışamamışsak okuma işi bize biraz zor gelebilir.

Kedimizi zorlayarak okuma işine alışmamız lazım.

Okumayan insan çölde susuz kalmış ağaç gibidir.

Kurumaya mahkûmdur.

Bilgi dünyamızı asla kurutmamalıyız.

Canımız sıkıldığında evin penceresinden görünen yerlere bakabiliriz.

Fakat bu durum gördüğümüz kadarıyla sınırlıdır.

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Önemli olan kitap penceresinden bütün dünyaya bakabilmemizdir.

Çünkü kitap dünyaya açılan penceredir.

Okuduğunuz kitaplar sizi okudukça bütün dünyayı gezdirir.

Korona hastalığının sizi hapsettiği evinizden dünyayı gezip tanıma fırsatını verir.

Üstelik bilginizi artırmış olursunuz. Hele kütüphane haftasını kutladığımız şu günlerde kütüphaneye karşı en uygun görevimizi yerine getirmiş oluruz.

Her insan evinin uygun bir yerine kitaplık yapıp mesleğine ve ilgi duyduğu alanlara ait kitapları alıp koymalıdır. Gereğinde onlara başvurmalıdır.

Sanat ve edebiyat okuduğumuz ve araştırdığımız ölçüde gelişir.

Boşluğun doğurduğu can sıkıntısını ancak okumayla giderebiliriz.

Çocuklarımıza okuma alışkanlığını daha okul çağında ve küçüklüğünde vermeliyiz. Yoksa büyüdüklerinde okumak kendilerine zor gelir.

Okumayan insanın bilgi dağarcığı fakirleşir, okuyanın ise zenginleşir.

Okumayanın ufku dar, okuyanın ise ufku geniştir.

Okuyan kendini yeniler, okumayan ise bildiklerini de unutur.

Korona virüsünün çaresini de okuyan, bilimsel araştırmalar yapan ve sürekli bilgisini artıran insanlar bulacaktır.

Koronasız sağlıklı günlerin gelmesi dileğiyle günlerimizi okumayla geçirelim ve boş zamanların içimizde oluşturduğu sıkıntıları giderelim.

Bu günler okuma, araştırma ve bilgi yönünden kendini yenileme günleridir.