Fakirleşiyoruz!

Size bir soru sormak istiyorum. Siz aile reisi olarak evinizin gideri, gelirinizden fazla olursa ne yaparsınız? Çocuklarınızın karnını doyurmak için borçlanırsınız.

Borçlandıkça ne yaparsınız?

Borcunuzu ödeyemezsiniz.

Sonrası size bağlı.

İkinci bir yol ki doğru olan bu yol.

Tasarruf edersiniz.

Elektrikte tasarruf edersiniz, doğalgazda tasarruf edersiniz.

Ulaşımda yürüyeceğiniz mesafede taşıt kullanmazsınız.

Ekmeği azaltırsınız.

Sigarayı bırakırsınız.

Şekersiz çay içersiniz…

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2020 bütçesine göre bütçe açığı 138 milyar dolar.

Yani devletin gelirleri giderlerini karşılamıyor.

Devlet ne yapıyor borç alıyor, borçlandıkça borçlanıyor.

Borçlanan, borcunu ödeyemeyen bir insanın toplumda nasıl değeri olmazsa, borçlanan bir ülkenin de diğer ülkeler arasında değeri olmaz.

Yine 2020 bütçesine göre 13.4 milyar dolar yoksullara verilmek üzere bütçeden pay ayrılıyor.

Bu oran 2018 de 8.5 milyar dolar, 2019 da 10.5 milyar dolardı.

Yani insanımız giderek yoksullaşıyor.

Bugün 9 milyon kişi 850 bin liranın altında maaş alıyor.

2020 bütçesine göre büyüme hızımız % 5 olarak öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Kurul Başkanı Naci Ağbal’a göre, buna göre 2020 yılında 1 milyon 50 kişiye istihdam sağlanacakmış.

Hazine Bakanı Berat Albayrak bir zamanlar 250 bin kişiye istihdam sağlanacağını söylemişti.

Bırakın istihdam sağlamayı bir milyon kişi işsiz kalmış.

Gençlerde işsizlik oranı %27.

Devlet İstatistik Kurumunun verilerine göre işsizlik oranı ise % 16…

Bu rakamlar devletin rakamları.

Gerçek işsizlik ise bunun kak, kat üstünde.

Devlet İstatistik Kurumuna göre enflasyon %10 un altına düşmüş.

E… Piyasada enflasyon % kaç? Bunu vatandaşa sormak gerekir.

Bu olasılıklar ve gerçekler bizi zor günlerin beklediğinin bir göstergesidir.

2020 Gelirlerini artırmak için devlet iğneden ipliğe zam yapacak.

Buna hazırlıklı olun.

Şimdi size bir soru daha sormak istiyorum.

Eğer gelirleriniz giderlerinizi karşılamazsa tasarruf yapmak zorunda kalmaz mısınız?

Yanıtı evet.

Peki devlet bütçesi açık vermesine rağmen neden tasarruf yapmıyor?

2020 bütçesine göre Saraya 26 adet son model araç alınacakmış.

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Sarayın giderleri hep tartışılır.

Sayın Cumhurbaşkanı zamanında milletvekilliği, bakanlık yapmış Adalet ve Kalkınma Partilileri sarayda bir görev vererek onların bir nevi gönlünü almak istiyor.

Sarayda bir sürü danışman varken eski bakan Naci Ağbal’ın Stratejik Kurul başkanlığına getirilişi bu tezimi doğruluyor sanıyorum.

Bu sadece bir örnek Ya, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kuruluna ne dersiniz?

Eski Meclis Başkanları yüksek bir ücretle bu kurulda görev almışlardır.

Eğer siyasiler doğruları halka söylerlerse, halkın siyasilere olan güvenleri artar.