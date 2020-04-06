Eyy İSU… Eyy İZGAZ… Eyy SEDAŞ üç ay fatura kesmeseniz, batar mısınız?

Aralık ayından beri koronavirüs ile yatıp, koronavirüsle kalkıyoruz…

11 Mart’ta Türkiye’de ilk ölüm gerçekleşti…

İlk ölümle birlikte büyük bir tedirginlik yaşadık…

TÜRKİYE’Yİ UMREDEN DÖNENLER BU HALE GETİRDİ

Salgın hızla yayılmaya başladı…

Salgının yayılmasının en büyük nedeni, 11 Mart’tan önce, yani ilk ölümden önce Umreden dönen vatandaşlar…

Sayıları 10 bini bulan bu umreciler, ellerini, kollarını sallayarak yurda döndüler…

Bunlarla ilgili hiçbir önlem alınmadı…

11 Mart’ta ilk ölüm gerçekleşince, hemen ellerini kollarını sallayarak yurda dönen umrecilerin peşine düşüldü…

Ama iş işten geçmişti…

Dönüşte kontrol edilmeyen umreciler, Türkiye’nin dört bir yanına dağıldı…

Yani koronavirüs belasını Türkiye’nin dört bir yanına yaydı…

Diyanet İşleri Başkanı, hemen görevden alınmalıydı…

Ama nerde…. ?

100 MİLYAR LİRALIK PAKET

Salgın artıkça, ölümle artıkça AKP iktidarı da önlemlerini sıklaştırmaya başladı…

“Evde kalın” çağrısı yapıldı…

Tamam evde kalınsın da, devlet biraz da halka destek versin…

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi paketi açıkladı…

100 milyar liralık paket dedi…

100 milyarın, 98 milyarı işverene, sadece 2 milyar lirası vatandaşa…

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Yani açıklanan ekonomik pakette vatandaşa bir şey yok…

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de;

Kahvehaneler kapatıldı…

Kafeteryalar kapatıldı…

Berberler kapatıldı…

Lokantalar kapatıldı…

Binlerce işyeri kapandı, milyonlarla kişi bekleyişte…

VATANDAŞA DESTEK VERİLSİN

Devlet, evde kalın diyor, ama vatandaşa yeterince yardım edilmiyor…

Madem vatandaşa evde kalın diyorsunuz…

İSU… Vatandaştan 3 ay su parası almasın…

İZGAZ… Vatandaştan 3 ay doğalgaz parası almasın…

SEDAŞ… Vatandaştan 3 ay elektrik parası almasın…

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Evde kalın demesi kolay…

Evde kaldıkça, su faturası yükselecek…

Doğalgaz faturası yükselecek…

Elektrik faturası yükselecek…

TÜRKİYE’NİN KORONA BÜTÇESİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı…

Paket çok ama çok yetersiz…

Aşağıda size ülkelerin koronavirüsle ilgili bütçelerini yazdım…

1. Amerika Birleşik Devletleri - 2 Trilyon Dolar

2. Avrupa Merkez Bankası - 837 Milyar Dolar

3. Almanya - 837 Milyar Dolar

4. Birleşik Krallık - 450 Milyar Dolar

5. Fransa - 335 Milyar Dolar

6. İspanya - 223 Milyar Dolar

7. Kanada - 82 Milyar Dolar

8. İtalya - 28 Milyar Dolar

9. Türkiye - 15.4 Milyar Dolar

10. Güney Kore - 14.2 Milyar Dolar

ERDOĞAN TALİMAT VERSİN

Yukarıdaki listeye bakıldığında Türkiye’nin koronavirüsle ilgili ne kadar düşük bir bütçe ayırdığı görülüyor…

Sonuç olarak her şeye karışan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan madem düşük bir bütçe ayırdı, talimat versin; kurum ve şirketler 3 aylığına vatandaştan elektrik, su ve doğalgaz parası almasın…

Almasın ki; vatandaş da rahat bir nefes alsın, bir yandan koronavirüsü düşünürken, diğer yandan da elektrik, su, doğalgaz parasını düşünmesin…

BÜYÜKAKIN 3 AY SU PARASI ALMASIN

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çıkıp 3 ay suya zam yapılmayacak diyor…

3 ay suya zam yapılmayacak diyeceğine, vatandaşlardan 3 ay su parası almayacağız desin…

Bir yandan koronavirüsle mücadele eden vatandaş, diğer yandan da ne olacağını kestiremiyor…

Bu kriz Haziran ayından sonra da devam ederse, hem vatandaşları, hem de Türkiye’yi daha zor günler beklemiş olur…

T.C. İletişim Başkanlığı’ndan dikkat çekici Gündem Raporu!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm dünya gibi Türkiye de çok ciddi bir mücadele veriyor. Salgın sadece yaşamlarımızı değil psikolojimizi ve ekonomimizi de tehdit ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Kovid-19 ile ilgili Gündem Bilgilendirme Raporu açıkladı… Raporda dikkat çeken rakamlar vardı… Bu raporun bazı bölümlerini sizinle paylaşmak istiyorum.

BÖLGEDE VE DÜNYADA ÖNE ÇIKANLAR KOVİD-19

-Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 200 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle 64 bin 747 kişi hayatını kaybetti.

-Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı.

-ABD'de, Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e yükseldi. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 712 artışla 312 bin 249'a, çıktı.

-İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 4 bin 934 oldu.

-Almanya'da vaka sayısı 95 bin 614 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.427'ye ulaştı.

-İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 12 bin 418'e çıktı. Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterdi.

-Belçika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 1260 artarak 19 bin 691'e ulaşırken, ölü sayısı da 164 artarak 1447 oldu.

-Hollanda'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1224 artarak 17 bin 851'e ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 1766 oldu.

-Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 441 artarak 7 bin 560’a yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 267 artışla 68 bin 605'e ulaştı.

-Yunanistan'da 60 kişide daha son 24 saat içinde Kovid-19 tespit edilirken, vaka sayısı 1673’e ulaştı. Ölenlerin sayısı ise 68'e çıktı.

-Rusya’da Kovid-19 vaka sayısı 582 kişilik artışla 4731'e yükselmiştir. Bugüne kadar hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 43’tür.

-Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Ukrayna'da 32'ye, Moldova'da 14'e, Gürcistan'da 2'ye ulaştı. Vaka sayıları Ukrayna'da 1251, Ermenistan'da 822, Kazakistan'da 551, Özbekistan'da 298, Gürcistan'da 170, Kırgızistan'da 147'ye çıktı.

-Son 24 saat içinde tespit edilen 78 yeni vakayla Azerbaycan'da aktif vaka sayısı 484'e çıktı.

-Bosna Hersek'te vaka sayısı 634, ölü sayısı da 21'e yükselirken, ülkede 30 kişi iyileşti.

-Hırvatistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1126'ya çıkarken, ölü sayısı da 12 oldu.

-Sırbistan'da vaka sayısı 1624'e, ölü sayısı da 44'e yükseldi.

-Slovenya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken, vaka sayısı 1108 oldu.

-Diğer bazı Avrupa ülkelerinde ise vaka ve can kaybı sayıları şöyle; "Avusturya 11 bin 850/204, Portekiz 11 bin 278/295, Polonya 3 bin 834/84, Kuzey Makedonya 483/17, Arnavutluk 361/20, Kosova 140/1."

-İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştı.

-Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 1222 kişide de virüs tespit edildi. Buna göre, ülke çapında Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 432'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 278'e yükseldi.

-Kovid-19 kaynaklı can kayıpları Fas'ta 66, Irak'ta 56 ve Lübnan'da ise 18 oldu.

-İşgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Kovid-19 vaka sayısı 217'ye çıktı.

-Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu açıkladı.

-İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 18'e ulaşırken, can kaybı 46'ya çıktı.

0Cezayir yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararının, ülkenin tamamında iki hafta boyunca uygulanmasına karar verdi.

-Avustralya’da 4 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle salgın yüzünden ülkedeki ölü sayısı 34’e yükseldi.

TÜRKİYE

-Türkiye’de 5 Nisan 2020 saat 20.00 itibarıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 574, vaka sayısı ise 27 bin 69 olmuştur. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.042 olmuştur.

-KKTC'den uçakla Türkiye'ye getirilen 190 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

-Cezayir'den getirilen 299 Türk vatandaşı, Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

-İstanbul'daki 100 bin 244 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi.

-Google'ın Kovid-19 Topluluk Hareketliliği Raporu’na göre, Türkiye'de, 16 Şubat-29 Mart tarihlerinde, restoran, kafe, alışveriş merkezleri, tema parklar, müzeler, kütüphaneler ve sinema alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 75 azaldı.

SURİYE VE TERÖRLE MÜCADELE

-Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

-Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi, 52 mevzi, sığınak, mağara ve deponun tahrip edildi.

-FETÖ ile mücadele ilgili olarak "15 Temmuz 2016'dan bugüne TSK'dan 19 bin 203 personel ihraç edildi, 5 bin 35 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor."

ORTA DOĞU

-İsrail polisi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ı evinde gözaltına aldı.

ASYA

-Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü hayatını kaybetti.

KUZEY AFRİKA

- Libya'da darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisler, 21 Mart'ta ilan edilen ateşkesi 180 kez bozdu.

Yukarıda İletişim Başkanlığının Raporunu sizinle paylaştım…

Haberlerde hem İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İran ve Amerika’dan bahsediyor…

Diğer ülkelerle ilgili veriler yok…

Bu raporda diğer ülkelerle ilgili de bilgi verildi…

Sanırım bu raporla dünyadan da haberiniz olmuştur.

Umarım, bu iletten bir an önce kurtuluruz ve hepimiz normal hayatımıza ve mücadelemize devam ederiz.

Rüzgar enerjisi!

Ember’in Global Electricity Review 2020 raporuna göre, rüzgar ve güneş enerjisi üretimi 2019’da %15 oranında artarak dünya elektriğinin %8’ini oluşturdu. Rapora göre 2019’da dünyadaki 10 rüzgar ülkesi arasına Türkiye de girdi. Kömürden ve gazdan uzaklaşmanın ülkemize ve dünyamıza çok şeyler kazandıracağına dikkat çeken Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, Türkiye’nin rüzgar enerjisine yönelik yapacağı yatırımların devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

Dünyanın en izole yerleri

Dünyada öyle izole yerler var ki, bu yerlere gitmek bile çok zor. Sizin için ilginç bir liste hazırladık. İşte birbirinden ilginç evlerin ve yaşamların olduğu o yerler... Sırbistan'da Drina Nehri'ndeki ilginç evler, turistlerin ilgi odağı konumunda.

TARİH 7 NİSAN 1987

Altı yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.