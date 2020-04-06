Görünmez kahramanlar: Kocaeli spor ailesi…

En başta sağlık çalışanları…

Sonra güvenlik ve emniyet mensupları…

Tüm kamu personeli…

Gazeteci meslektaşlarımız…

Her türlü riski göze alarak, kahramanlık öyküleri yazıyor…

Bunlara spor ailesi de dâhil oldu…

Hem de en başından beri…

Yurtlara Amerika ve Avrupa’dan gelen Türk vatandaşları yerleştirildi ve yurtlardan sorumlu gençlik spor ailesi hizmette ön saflara geçti…

Şimdi de spor gençlik merkezleri. Bol bol maske üretiyor…

Yani her biri yeni bir kahramanlık öyküsü yazıyor…

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve tüm spor ailesine çok çok teşekkürler…

Alihan kalacak ama…

Kocaelispor’a devre arasında kiralık olarak transfer edilen ve bir anda takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Alihan için, gelecek sezon da takımda devam etmesi için çalışmalar yapılıyordu ki, korona virüs engeli geldi. Ligler ertelendi. Sözleşmelerin durumu masaya yatırılamıyor. Gelişmeler bekleniyor. Her şey netleştiği anda da Alihan, gelecek sezon bonservisiyle beraber Kocaelisporlu olacak…

Sporcu disiplini ve Adem Ellibeş…

Kent sporunun ve Gölcük’ün spor duayeni Adem Ellibeş, evde kendini karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabında durumuyla ilgili bilgi veren Ellibeş, gençlere de örnek oldu. ‘Son dört gün’ diyen Ellibeş, 10 gündür kendi kişisel izolasyonu alıp, teması sıfırlayıp, kurallara uydu. Eee, ne de olsa sporcu adam… Tebrikler Ellibeş…

Temmuz-Ağustos öncesi çok zor…

Herkes şu anda korona virüs ile mücadele kilitlenmişken, spor-severler de ikinci planda futbolun durumunu konuşuyor. TFF önce 17 Nisan tarihini vermiş, ancak gelişmelerden sonra bunu 1 Haziran’a ötelemişti. Dünyada hâlâ hızla yükselen ve değişik ülkelerde günde ortalama bin kişinin yaşamını yitirdiği ortamda, tabii ki bu tarih otomatikman bir ay daha uzadı bile… Yani bu liglerin Temmuz-Ağustos gibi oynatılması şart gözüküyor… Bu ortamda da, aşırı sıcaklar nedeniyle maçların gece oynanması planlanacak… Başka çare yok... Ya ışıklandırma olmayan yerler…

Kalite, heyecan, mücadele bu saatten sonra çok zor… Yeter ki ligler tescillensin… Formalite yerine gelsin…

Kulüplerin birçoğu kapanabilir…

Transfer yasağını kaldıracak kadar ödeme yapan Kocaelispor, zar zor yoluna devam derken, virüs belasına bulaştı… Bu savaştan çıktığında da kriz yaşamaya devam edecek elbette… Şimdi “Keşke borçları ödemeseydik. Devlet zaten borçları silecek’ türünden spekülasyonlar yapılıyor… Yok, o kadar kolay değil… Bu alacaklar belki de katlanarak kapımıza dayanacaktı… Çünkü bunlar mahkemeye taşınmış borçlardır ve geri dönüşü yoktur… Alacaklı, daha da ateşli olarak alacağını isteyecektir… Sonuç mu, iflasın eşiğinde olan Türk futbolu, artık tamamen uçurumdan aşağıya yuvarlanacaktır... TFF de ‘Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir’ mantığını yürütecektir… Deprem sonrasında en mağdur olan Gölcükspor ve Kocaelispor’un bir kuruş borcunun bile affedildiğini duydunuz mu?..