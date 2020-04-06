Kronik hastalar söz tutarsa biz bu işi yırtarız

“65 yaş üstü” ve “kronik hastalar”…

Virüsle mücadelede bütün dikkatler bu iki kesim üzerinde.

Aslında bu iki kesim, birbirinden tamamen farklı gruplar değil.

Kronik hastaların çoğunun yaşı, 65 yaş üstünde.

Kronik hastalık…

Adı üzerinde, süreğen, devam ede giden hastalık…

Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süredir devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen, tedavi olanakları sınırlı kabul edilen hastalık…

Eğer 65 yaş üstündeysen…

Eğer bir kronik hastalığın varsa…

Bağışıklık sistemin güçlü de değilse…

Tam risk grubundasın demektir.

Bu gruptakilerin bu süreçte kendilerini çok iyi koruyup kollamaları gerekiyor.

Nedir bu kronik hastalıklar?

Hepimizin bildiği gibi…

*ASTIM

*KOAH

*HİPERTANSİYON

*ŞEKER(Diyabet)

*BÖBREK

Gerçeklerimizle yüzleşme zamanı

Sevgili okurlarım, böyle günlerde günlük sıkıntılarla uğraşmaktan kimse gerçeklerimizle yüzleşmek istemez, ama bence gerçeklerimizle yüzleşmenin tam zamanı.

Sağlık sistemimiz şöyle iyi…

Şu kadar sağlık yatırımımız var…

Devasa şehir hastanelerimiz…

Ücretsiz ilaç…

Bu övünme sözlerini siyasilerden sıkça duyarız.

Tamam da, bunların hiç biri“sağlığa” yönelik değil.

“Hastalığın tedavi edilmesine” yönelik…

İnsanlarımızın sağlıklı yaşaması için önlemler almıyoruz.

Bırakıyoruz hastalanıyorlar.

Sonra da tedavi etmek için varımızı yoğumuzu harcıyoruz.

Sıkıntı burada!

Türkiye’nin sağlık raporu çok kötü

Şöyle satırbaşlarıyla vereyim:

*Kalp hastalıklarında Avrupa, damar hastalıklarında dünya birincisiyiz. Ülkemizde her yıl 100 bin civarında kalp ameliyatı yapılıyor.

*Yine her yıl 500 binin üzerinde “Anjiyo-Stend” gibi uygulamalar yapılarak, “tıkalı damarlar” açılıyor.

*Yüksek tansiyonda durum… Türkiye’de 18 yaş üstündeki nüfus, 48 milyon. Bu grubun 18.5 milyonunda yüksek tansiyon var.

*1990’da şeker hastası sayımız 1 milyondu, 30 yıl sonra bugün şeker hastası sayımız 11 milyona çıktı.

*5 milyon civarında, kısa adı KOAH olan kronik akciğer hastamız var.

*Böbrek hastası sayısına gelince… Türkiye’de böbrek hastalığı, Avrupa ve dünya ortalamasının çok üstünde! Ülkemizde yaklaşık 8 milyon böbrek hastası var.

*Türkiye’deki astım hastası sayısı, yaklaşık 3.5 milyon.

Önemli hastalıkları buraya aldım.

Rakamların eksiği vardır, fazlası yoktur.

Kronik hasta sayımıza bir bakar mısınız?

Özellikle kronik hastaların sayısına dikkatinizi çekmek istiyorum.

*Astım hasta sayısı: 3.5 milyon

*KOAH hasta sayısı: 5 milyon

*Böbrek hastası sayısı: 8 milyon

*Şeker hastası sayısı: 11 milyon

*Hipertansiyon hasta sayısı: 18.5 milyon

Gelin, birlikte toplayalım!

46 milyon…

Korkunç rakam!

Nüfusumuzun yarısından fazlası, kronik hasta!

İşte bu nedenle virüsle mücadele ederken sıkıntı çekiyoruz.

İşte bu nedenle ısrarla, “Kronik hastalığı olanlar dışarı çıkmasın” deniliyor.

Eğer kronik hastalar söz tutarlarsa, biz bu beladan “az kayıpla” kurtuluruz.

Ama şunu da unutmayalım.

Eğer sağlık politikamızı değiştirmezsek…

Eğer özünde insanlarımızın sağlıklı yaşamalarını sağlayamazsak…

46 milyon kronik hastası bulunan ülkemizden “virüs” hiç eksik olmaz.

Bir “virüs” gider, diğer “virüs” gelir.

Dünya neden “maske sıkıntısı” çekiyor?

Dikkat ediyor musunuz?

Bütün dünya,koronavirüsle mücadelede “maske sıkıntısı” çekiyor.

Mini minnacık, halk diliyle “üç paralık” maske, dünyada ülkeler arasında krizlere neden oluyor.

Neden böyle?

Neden her ülke kendi ihtiyacını kendi karşılayamıyor?

Maske üretmek çok mu zor?

Anlatayım…

Virüs tüm insanlığın başına bela olmadan önce, ülkeler “maske üretimi”ni hiç önemsemiyordu.

Hatta “basit iş” diye küçümsüyordu…

Bütün dünya, ihtiyacı olan maskeyi Çin veya Hindistan’dan satın alıyordu.

Ucuza da geliyordu…

Kendileri üretmeye kalksalar, o kadar ucuza mal edemezlerdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir anda maskeye gereksinim duyulunca, bütün ülkeler apışıp kaldı!

Sıkıntının kaynağı bu!

Maske, bir anda “stratejik ürün” listesine giriverdi.

Demek neymiş?

Mini minnacık, üç paralık diye “önemsiz” görmeyeceksin, kendi maskeni kendin üreteceksin.

Bu salgında bunu da öğrendik.