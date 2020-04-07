HIZLA DİJİTALLEŞİRKEN SİBER GÜVENLİĞE DİKKAT!

Covid-19 salgını nedeniyle çoğumuz evlerimizde kalmaya ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya çabalarken hayatın dijital platformlar üzerinden yürütüldüğü bir sürece girmek zorunda kaldık. Bazılarımız dijital dünyaya çoktan adapte olmuş olsa da bir kısmımız için yeni bir durumdu bu. Fatura, vergi ve kredi gibi ödemelerin elektronik olarak yapılabileceği duyuruldu. Bankalar elektronik bankacılık konusundaki reklamlarını arttırdılar.

Markete gidişleri en aza indirmek için online alışveriş siteleri tercih edilmeye başlandı. Bu nedenle, benim gibi kredi kartları internetten alışverişe kapalı olanlar bu ayarları değiştirmek zorunda kaldı. Şuanda milyonlarca insan kredi kartları üzerinden dijital ortamda alışveriş yapıyor. Yüzyüze alışverişlerde bile temassız kart seçeneğini kullanmak istiyor ve şifre girme işini aradan çıkartıyoruz. Dijital teknolojilerin kullanımına çok hakim olamayan kişiler de bu alana giriş yapmaya çalışıyor. Ancak bu dönüşümün birden bire yaşanması çoğu insanı hazırlıksız ve daha da önemlisi savunmasız yakaladı.

Türkiye’de özellikle orta ve ileri yaşlardaki bireylerin internet kullanımı konusunda çok da yetkin olmadığını düşündüğümüzde bu durumun önemli güvenlik açıkları yaratabileceğini söylemek kehanet olmaz sanırım. İnternet teknolojileriyle en erken 20’li yaşlarında tanışmış ve bir yandan zorunlu hallerde teknolojiyi kullanırken geleneksel alışkanlıklarını da sürdüren kesimi genel olarak “dijital göçmenler” olarak adlandırıyoruz. Türkiye’de dijital göçmenlerin yanı sıra internet teknolojilerine tamamen uzak bir kesimin olduğunu da biliyoruz. Biraz da bu nedenle belli bir yaş grubuna Corona virüsünün ciddiyetini ve evde kalmaları gerektiğini anlatmakta bu kadar zorlandık. Çünkü sosyal medya araçlarını kullanmıyorlar ve geleneksel medyadan gelen mesajlara da mesafeli yaklaşıyorlardı. Çoğu kişinin sosyal medya aracılığıyla aldığı uyarı mesajlarını büyük ihtimalle görmüyorlardı bile…

Yine bir grup insan için evde kalmamız gereken şu günlerde, internet üzerinden sunulan ve hayatı bir nebze de olsa kolaylaştırmaya yönelik hizmetlere ulaşmak da pek kolay değil. Yaşadığımız süreç, günümüzde dijital okuryazarlığın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Özellikle bankalar ve evden çalışmak için kullanılan platformlar kullanıcılarının güvenliklerini sağlamak için önlemler almalı. Kullanım oranlarının artması nedeniyle de bazı güvenlik açıkları yaşanabileceği düşünülerek teknolojik önlemlerin arttırılması konusunda üzerlerine düşeni yapmalılar.

Ayrıca dijital hizmetleri kullanmak zorunda olanların, güvenliklerini nasıl sağlamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmesi de şart. Bankalar, kamu kurumları ve teknoloji firmaları ciddi güvenlik sorunları yaşanmadan bilgilendirici çalışmalar başlatmalılar. Bu konuda yapılacak çalışmalara seve seve destek verebileceğimi de belirteyim. Evimizde kalma durumunun birkaç ay daha süreceği düşünülürse ilerleyen günlerin önemli sorunlarından biri de siber güvenlik olacak.

Uzaktan eğitim sürecinde de ebeveynlerin dijital yeterlilikleri önemli bir fark oluşturuyor. Pek çok okulun internet ortamında canlı dersler, ödevlendirmeler ve deneme sınavları yaptıklarını biliyoruz. Bazı veliler bu etkinlikleri takip etmek konusunda yeterli beceriye sahipken, bazıları için bu durumu yönetmek hiç de kolay değil.

Özellikle ilk ve orta öğretim düzeyindeki canlı ders uygulamalarında çocuklarımızın mahremiyetinin korunmasına özen göstermemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sosyal medyada yapılan derslere ilişkin çok sayıda paylaşıma tanık oluyorum. Çocukların ekran karşısındaki fotoğrafları, hatta videoları daha önce hiç olmadığı kadar dijital ortama yayılır hale geldi. Derslere ve etkinliklere devam ettiğinizi görmek motivasyonumuzu arttırıyor ama bunu göstermek için çocukların görüntülerini kullanmaya gerek var mı diye düşünmek lazım. Paylaşılan görüntülerin hem öğretmenler hem de çocuklar için siber zorbalık aracına dönüşebildiğini de unutmayalım.