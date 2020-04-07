SAĞLIĞA ŞAŞI BAKMAK!..

Türkiye Cumhuriyet’i, “Sosyal bir Hukuk Devleti” dir.

SOSYAL DEVLET; vatandaşının sağlık içinde ve “sağlıklı bir çevrede” yaşamasından sorumludur.

Sağlık içinde yaşayabilmek için, İŞİ ve SOSYAL GÜVENCESİ olmalı insanın.

Bu nedenledir ki, günümüz dünyasında Devlet Bütçeleri içinde en büyük pay SAĞLIK ve SOSYAL GÜVENLİK için ayrılır!

Ama bizim ülkemizde, Genel Bütçe içinde sağlığın payı güdüktür!

Bu yüzdedir ki, ülkemizin en büyük sorunlarından biri “SAĞLIK Sorunudur!”

8-14 Mart, “Sağlık Haftası” olarak değerlendirilir. 14 Mart da “TIP BAYRAMI’dır.” Bu vesile ile “sağlık sorunları” dile getirilir.

Son birkaç yılın sağlık haberlerini taradım ve aşağıdaki örnekleri seçtim. Haberlere dikkatle bakınca, ülkemizdeki “Sağlık Sorunları” çok net anlaşılabiliyor!

·Dünya Bankası verilerine göre; Türkiye, “Avrupa Birliği ülkeleri” içinde sağlık harcamaları ile sondan üçüncü! Norveç, kişi başına 9 bin 55 dolar, Türkiye ise 665 dolar harcıyor. ( 15 Aralık 2014 )

·TUİK verilerine göre; Türkiye’de bebek ölümleri artıyor! 2013’de binde 10.8 iken 2014’te binde 11.1’e yükseldi. ( 30 Nisan 2015 )

·Türkiye, kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısında 34 ülke içinde sonuncu oldu. Yüz bin kişiye 176 doktor, 183 hemşire düşüyor. Yunanistan 629 doktorla birinci. Hemşirede OECD ortalaması 909 hemşire. ( 18 Mart 2016 )

·SAYIŞTAY Raporu; Kamu Hastaneleri batma noktasında. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda usulsüzlükler var; 6 milyon liralık kayıtsız hesap, hasta nakillerinde 2 milyon TL’lik sapma, kayıp atık ilaçlar, kayıtsız kire bedelleri, prim ödemelerinde usulsüzlükler var! ( 5 Ekim 2017 )

·HASTANELER ACİLLİK; İstanbul’da bir gecede 6 hastanenin acilleri gezildi. Acilde 2 saat bekleyen hastalara var. “Enfekte atık” kutularına giren kediler hasta sedyelerine çıkıyor. Bir serum askılığında 4 hasta tedavi oluyor. Koridorlar, sedye üzerinde tomografi sırası bekleyen hastalarla dolu. ( 30 Ocak 2018 )

·Fazla iş yükü, yoğun stres nedeniyle son 3 yılda 431 sağlık çalışanı intihar etti. (14 Mart 2018 )

·2001 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde kurulan, mayın, trafik kazası ve deprem sonucu sakat kalan 500’den fazla kişinin yürümesini sağlayan “ORTEZ-PROTEZ MERKEZİ” SGK sözleşme yenilemediği için kapatıldı. ( 15 Ağustos 2018 )

·ŞEHİR HASTANELERİ’NDE DENETİM SKANDALI; SAYIŞTAY’a ihale dokümanları ve sözleşme örnekleri verilmediği anlaşıldı. Üstlenecek ödemeler gizlendi. ( 15 Ekim 2019 )

·Ankara “Bilkent Şehir Hastanesi” için 4 kamu hastanesi kapatıldı. ( 5 Kasım 2019 )

·Yüzlerce hekim ülkeden kaçıyor! Yurtdışında çalışmak için Türk Tabipler Birliği’nden “Sicil Verisi” isteyen hekim sayısında artış var. 2012’de 59 hekim başvururken 2019’da bu sayı 906’ya yükseldi.

Bu örnekleri, son 10 yılın gazete haberleri içinden seçtim. Aslında, ülkemizdeki “Sağlık Siyaseti’nin Sefaleti” üzerine daha pek çok örnek var. Gerek şu ki;

Sağlığı bir “Kamusal hizmet” olarak görmeyen, hastaneleri “TİCARETHANE” ve sağlığı bozulan vatandaşı “MÜŞTERİ” olarak gören, “SOSYAL DEVLET’i” yok sayan bir sağlık siyasetinin sonucu;

·Bu ülkede Tıp Fakülteleri sayısı artmış ama “nitelikli tıp insanı” yetiştirme önceliği unutulmuştur! Örnek; Denizli-Tıp Fakültesi birinci sınıfı 294 öğrenci ile öğretim yapıyor! ( 2 Temmuz 2015/Gazeteler)

·Doktorlar başta olmak üzere sağlık personeli, çok yönlü mutsuzluk, iş yükü, stres, maddi-manevi yoksunluk ve ŞİDDET içindedir.

·Araştırma ve Aşı Üretim Merkezleri hoyratça kapatılmıştır.

·Bugün, Sağlık çalışanlarımız insanüstü bir çaba, uzun mesai, stres ve RİSK altında KORONA’ya karşı mücadele etmekte, vatandaşı korumaya çalışmaktadır. Ancak, siyasi iktidar “Türk Tabipler Birliğini” “YOK” sayıyor! Mensuplarını alkışlamakla yetiniyor!

Kuşkum yok, tüm siyasi ve idari yanlışlara ve gecikmelere karşın bu mücadeleyi de atlatacağız.

Ancak; bu ülkeyi yönetme iddiasında olan siyasetçiler, bu ülkenin SOSYAL DEVLET olduğunu unutmadan, sağlığın bir TİCARET olmadığını görerek, sağlığa şaşı bakma yanlışından dönmelidir!..

Yoksa, bir adım sonrası karanlıktır…