Talat Halman’ın “İleri Yaş Andı”nı hatırlamanın tam zamanı

İtiraf edeyim…

O ana kadar, oğlum Erkan telefon edip “Baba, gece yarısından itibaren 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi” deyinceye kadar, “bulunduğum yaşı” hiç hissetmemiştim.

Bir tuhaf oldum.

Şoka girdim.

Alışveriş yaptığım METRO’da, bir iki dakika, boş gözlerle raflara bakarak dolaştım durdum.

“Yaa işte böyle, virüs patladı, yaşın ortaya çıkıverdi” dedim kendi kendime.

Oysa yıllar nasıl da akıp gidiyordu.

Dur durak yok, çalış çalış…

Ne ara 72’yi buldun?

Tamam, sağlığın yerinde…

Tamam, belirli bir hastalığın yok…

Ama “kafa kâğıdı”na göre, riskli gruptasın.

Dışarı çıkmayacaksın, kendini koruyup kollayacaksın.

Çare yok.

Kural, kuraldır.

Bugüne kadar bana “yaşımı hatırlatan” olmadı, virüs hatırlattı.

Nasıl kızmazsın şu merete?

21 Mart’tan buyana evdeyim.

Günlük yaşamımda neler değişti?

“Yaşımın hatırlatılması” şokunu atlatmam uzun sürmedi.

“Gazetede bulunma” süremi çıkardım, günlük yaşamımı tekrar düzenledim.

Erken kalkarak bahçede günlük 6 kilometrelik yürüyüş…

Gazeteleri okuma…

Günlük köşe yazısı…

Okunma sırası bekleyen kitaplar…

TV’den belgesel ve önemli yapıtların dizilerinin izlenmesi…

(Tolstoy’un Azap Yolları dizisini yeni bitirdim)

Elbette televizyonlardaki ana haber bültenleri…

Günlük yaşamımızda en önemli değişiklik ne oldu biliyor musunuz?

Yemek öğünü sayısını ikiye indirdik.

Geç kahvaltı…

Erken akşam yemeği…

Çok rahatladık, öneririm.

Yaşımın hatırlatılması, psikolojimi bozdu mu?

Dediğim gibi, o ilk şoku atlatmam uzun sürmedi.

Günlük yaşamımın akışını değiştirdim ve “benim yaşımı daha önce geçirmişlerin” öğüt ve deneyimlerinden yararlandım.

İlk kimin sözünü anımsadım, biliyor musunuz?

Ünlü Yunan Filozofu Demokritos’un.

“İhtiyarlıyorum, ama öğreniyorum. Öğrenmek, genç kalmaktır.”

Benim yaşımdakilere, eli kalem tutan ve okuma alışkanlığı olanlara, bundan daha iyi umut aşılayan bir söz olabilir mi?

Öğrenmek…

Sürekli öğrenmek…

Öğrenip yenilenmek…

İnsanı genç tutan bu değil mi?

Sonra…

Yaşar Kemal, en iyi eserlerini 70’inden sonra vermedi mi?

Goethe, ünlü eseri “Faust”u bitirdiğinde 80’i geçmişti.

Sofokles, “Kral Oedipus” yazdığında 80’e yeni merdiven dayamıştı.

Picasso, 90’nında hâlâ aşık oluyor ve resim yapıyordu.

Genco Erkal, geçen ay 83 yaşına girdi, hâlâ sahnede!

Ünlü kültür adamımız Talat Halman, Bilkent Üniversitesi’nde kürsüde ders verirken hayatını kaybetti. (5 Aralık 2014)

83 yaşındaydı…

“Her yaşın, ayrı bir gücü vardır” sözünü her fırsatta tekrarlar, yaşı ilerlemiş insanlara umut aşılardı.

Ve Talat Halman’ın o “İleri Yaş Andı”…

Gençler bilmez.

Orta yaşlıların bile çoğunun belleğinden silinmiştir.

Talat Halman, Türkiye’nin ilk kültür bakanı idi. (Temmuz 1971)

Ömrünün 40 yılını yurt dışında geçirip Türk kimliğinden, Türk kültüründen ve en önemlisi de Türk dilinden hiç ama hiç vazgeçmeyen biriydi.

ABD’nin çeşitli üniversitelerinde Türk dili ve edebiyatı, Türk tarihi ve kültürü ve İslami edebiyat konularında dersler verdi.

Mevlana ve Yunus Emre gibi büyük Türk düşünürlerinin, şair ve ozanlarının şiirlerini İngilizceye kazandırdı.

“Kendini tanımaktır, aydınlanmak” onun simge sözlerinden biridir.

Talat Halman’ın bir de “İleri Yaş Andı” var, biliyorsunuz.

“Dışarı çıkma yasağı” gelince, ilk o andı hatırladım.

Açtım, üzerine basa basa bir kez daha okudum.

Bir yerde, o andı ben de içtim.

Madem 72’ye geldim, kendime yeni bir yön vermem gerekir diye düşündüm.

Gerçi benim çizgim belli, yıllardır yürüdüğüm yol ve yaşam tarzım belli, bunları bir kez daha vurgulamak istedim.

Talat Halman’ın o andını bir kez de beraber okuyalım mı?

Yaşı 65’i geçenler isterlerse and içmiş olsun, daha alt yaştakiler de yine isterlerse kendilerine böyle bir andı hedef alsın.

Talat Halman’ın 12 maddelik andı şöyle:

1-Yaşama dört elle, bin yürekle sarılacağım.

2-Aklımı ve aşkımı taptaze tutacağım.

3-Düne inanacağım, bugünü seveceğim, yarına güveneceğim.

4-Aynalara küsmeyeceğim.

5-Varlığımı yararlılığa, yaratıcılığa adayacağım.

6-Hastalığa direneceğim, yorgunluğa teslim olmayacağım.

7-Topluma, insanlığa, doğaya hizmeti sürdüreceğim.

8-Atıldan (tembellikten) ve batıldan (bilimsel olmayan boş şeyler) uzak duracağım.

9-Zevki ve şevki baş tacı edeceğim.

10-Zamanı etkenlikle, üretkenlikle değerlendireceğim.

11-Karanlığa ve karamsarlığa yenik düşmeyeceğim.

12-Son ana kadar sevgiyle, inançla, haysiyetle, iyimserlikle, umutla genç ve dinç yaşayacağım.

Talat Halman’ın ileri yaş andı böyle!

İsterseniz bu andı bir yere kopyalayın, elinizin altında olsun, yaşama bağlılığınızın azaldığını hissettiğinizde, açıp okuyun.

Size güç verecektir.

Yaşı 65’i geçenler için söylüyorum…

Yaşımız ilerlese de kentimiz için, ülkemiz için, insanlık için yapacak daha çok şeyimiz var.

Bugünler de geçer!

Sağlıklı günler bizi bekliyor.



