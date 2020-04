Korona günlerinde evde kalmak…

Bugünlerde hayatımız bizlerin isteği dışında değişti ve bu durum çoğumuzu olumsuz etkiliyor ama bunu hayat enerjimizi düşürecek duruma getirmemeliyiz. Özellikle evin diğer fertleriyle uyum içinde kalmak için buna dikkat etmemiz gerekiyor. “Karantina günleri” demek istemiyorum çünkü çoğumuz için kötüyü çağrıştırabilir. “Bugünler ya da bugünlerde” demem sizler için de daha iyi sanırım.

Sosyal izolasyon bir nevi, kendinizi sosyal çevreden, sosyal hayattan olabildiğince hatta tamamen soyutlamaktır. Aslında sosyal izolasyon kendimizi daha iyi tanımamıza da sebep olabilir. Kendimize çeki düzen verebiliriz.

Evde yapabileceklerimiz hakkında bir sınır yoktur. Kendimizi sabırsız, yorgun, oturduğumuz yerden kalkamayacak kadar halsiz hissedebiliyoruz. Gün boyunca zorlandığımız da oluyor. Ama harekete geçmemiz lazım, devamlı böyle oturamayız. Bugünlerin ne kadar süreceğini bilmiyoruz o yüzden bir şeyler yapmamız lazım ve bu mümkün. Her zaman hepimizin arzu ettiği, yapmak istediği bir şeyler mutlaka vardır ve bizler vakit bulamayız. İşte şimdi tam zamanı...

Her zaman özellikle bugünlerde enerjinizi yüksek tutun, sabah uyandığınızda bugün yine dışarıya çıkamayacağım demeyin, yapmayı hayal ettiğiniz şeyleri geçirin aklınızdan ya da bugün evin ne eksiğini giderebilirim ( tamir gibi) diye düşünün. İnanın bu dönemde sevmediğiniz işler bile zevkli hale gelebiliyor. Evde ister ailenizle olun ister yalnız, yapacağınız bir sürü etkinlik vardır. Bakın o zaman kendinizi daha mutlu, huzurlu hissedeceksiniz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Mesela,

Her sabah şiir okuyun, ruhunuza nasıl iyi geldiğini göreceksiniz, bunu sadece bu dönemde değil her zaman yapabilirsiniz.

Şiir okuduktan sonra birde fıkra okumanızı tavsiye ederim güne neşeyle başlamanız için. Fıkra kitaplarınız yoksa internet üzerinden mutlaka bulabilirsiniz.

Kitap okumak ruhumuzu dinlendiren bir ihtiyaçtır, bunu sadece boş zamanlarımızı geçirmek için yapmamalıyız. Hazır evde otururken ve bol bol vaktimiz varken normalden daha fazla kitap okumaya vakit ayırabiliriz. Her zaman için kitap okumak dünyaya açılan en geniş penceredir. Bu dönemi yaşarken bir ya da iki kitap fazladan okuyarak bu pencereyi büyütmek sizin elinizde ve bu durumda evde kapalı değiliz.

İnternet üzerinde de yapabilecekleriniz çok aslında. Online olarak müzeleri gezebilirsiniz. Yine internet üzerinden dergi okuyabilirsiniz. Kitap içinde aynı şeyi söylemek mümkün... Televizyonlarınızda sinema paketiniz varsa ya da yine internet üzerinden kahvenizin yanında hafif bir tatlı eşliğinde film seyredebilirsiniz. Her güne bir film bence muhteşem ve bulunmaz bir fırsat. Bugünlerde ajandalarımızı kullanamıyoruz ama her güne telefon etmek istediğiniz bir ya da iki kişinin adını not ederek onları gün içinde arayabilirsiniz.

Mutlaka yazmayı sevmeseniz de bugünlerde günlük tutun. Çünkü kitaplara geçecek, tarihe yazılacak bir dönemi yaşıyoruz ve günlüğe yazdıklarınız ileriye dönük, çocuklarınıza hatta torunlarınıza saklayacağınız bir belge olacak belki de.

Nisan ayı çiçeklerimizin bakımını yapıp, topraklarını değiştirme zamanıdır. Vakit bulamayıp üst üste değiştiremediğimiz çok Nisanlar olmuştur belki de. İşte en güzel fırsat… Toprağını değiştirmeseniz bile mutlaka eski toprağını havalandırın. Bu bakımla birlikte çiçekleriniz de size gülümseyecektir. Bu gülümsemeden onları ve kendinizi mahrum etmeyin.

Küçük çocuğu olanlar için söylüyorum, onlarla vakit geçirmek ayrıcalık zaten. Çocuğunuz okul öncesi çağda ise patates ve ip baskısı, suluboya resim, kitap okuma ve kendi yaratacağınız oyunlarla zaman geçirebilirsiniz. Okul öncesi çocuğunuzla birlikte ona okuduğunuz kitabı ya da ilkokula giden çocuğunuzun kendi okuduğu kitabı sonrasında sahnelendirebilirsiniz. Böylece çocuğunuz ya da siz birbirinize oyunculuğunuzu göstermiş olursunuz.

Herkesin içinde kendisinin bile bilmediği becerileri vardır. Evinizde dikiş makinesi varsa ve kullanmayı bilmiyorsanız kendi kendinize öğrenebilirsiniz, oturun makinenin başına gerisi gelir. Örgü örün, bilmiyorum demeyin inanmam. Ben solak olduğum için küçüklüğümde kimse bana öğretememişti, ben örgü ve danteli kendi kendime öğrenmiştim. Dikiş dikmeyi de öyle, o yüzden hele ki bugünlerde bilmiyorum diye bir şey yok.

Evde kendinize küçük de olsa atölye gibi kullanabileceğiniz bir yer imkanınız varsa, seramik, çini, minyatür, yağlı boya resim çalışabilirsiniz. Ya da sulu boya resim tavsiye ederim sizlere, onun için özel bir yere de gerek yok. Elinizdeki telefonlarla sokak fotoğrafçılığını ev fotoğrafçılığına taşıyabilirsiniz. Evde perde ya da koltuğun üzerindeki deseni çekerek çok güzel detay fotoğrafı ortaya çıkabilir ve bunun ne olduğunu kimse anlayamaz siz izin vermezseniz. Bunun gibi örnekleri sizde çoğaltabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları “ korona günleri” diye adını verdiğiniz dosyanızda ileriye dönük saklayabilirsiniz.

Mutlaka herkesin evinde yazın deniz kenarından getirip ama üzerine boyama yapmaya vakit bulamadığı taşları vardır. Bunları ortaya çıkarabilirsiniz. Kullanmadığınız bir tepsi, sunta parçası ve şimdi çok moda olan kütük parçaları, bunların üzerine küçük danteller ve tığla örebileceğiniz çiçekleri ve aklınıza gelebilecek her şeyi istediğiniz gibi yapıştırarak dekoratif bir pano yapabilirsiniz. Renkli kumaş parçalarını da küçük küçük kesip istediğiniz şekli vererek bu panoya yapıştırabilirsiniz. Bunu ben de deneyeceğim.

Aslında bugünlerde yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki ben ilk aklıma gelenleri yazdım. Bunları çoğaltmayı size bırakıyorum.

Hepinize sağlıklı günler diliyorum.