Devlet memurları “kümesteki kaz” mı?

Her gün onlarca mesaj alıyorum.

Son mesajların konusu hep aynı:

*Devlet memurlarının, bağış kampanyasına zorlanması…

*İBAN numarası verilerek, “Şu kadar bağış yapacaksınız” denmesi…

*Dahası, kendilerinden “dekont” istenmesi…

İşte tam yazımı yazmaya oturduğumda gelen son mesaj:

“Merhaba Tanzer Bey,

Öncelikle kişisel detaylardan bahsetmemenizi rica edeceğim. Eşim il tarım müdürlüğünde çalışıyor. İBAN'a yardım gönderme konusunda mecbur tutulup dekont da istendi. Geçen hafta milli eğitimde çalışan arkadaşlardan istendiği duyumunu almıştık. Bu hafta da eşimden istenmiş oldu.

İyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim.”

Bu konu çok tartışıldı.

Kamuda çalışanların yarası haline geldi.

Bağışta esas, gönüllülüktür.

“Sen şu kadar bağış yapacaksın” dendiği zaman, bağışın anlamı kalmaz.

Sen kampanyayı başlatırsın, isteyen, gönlünden koptuğu kadar bağış yapar.

Gönülden gelmeyen bağış, dekont istenerek yaptırılan bağış, bağış değil, zorla toplanan paradır.

Böyle bir şey olabilir mi?

Devlet, kendi memuruna “kümesteki kaz” mantığıyla bakabilir mi?

3 faturanın ortalaması

Son günlerde gündemdeki konulardan biri de bu.

Bazı yerlerde su, elektrik, doğalgaz sayaçları okunmayacakmış; son üç ayın ortalaması alınıp fatura edilecekmiş…

Karar böyle.

Vatandaşın o kadar çok derdi vardı ki…

Bu karar, bu dertlerin üzerine “tüy dikmek” oldu.

“Fatura tutarlarını 3 ay almayalım” denmiyor…

“Faizsiz erteleyelim” denmiyor…

“Üç ayın ortalamasını alacağız, bunu ödeyeceksiniz” deniyor.

“Vatandaşın lehine gibi” algı yaratılıyor, ama vatandaşı çıldırtan bir karar.

O kadar şikâyet var ki!

Esnaf, dükkânını kapatmış evinde oturuyor, elektrik tüketimi sıfır, ama sanki çalışıp para kazanıyormuş gibi fatura ödeyecek…

Ne yiyip ne içeceğini mi, ödeyemeyeceği kirasını mı düşünsün, yoksa kullanmadığı halde boşu boşuna ödenmesi istenen elektrik parasını mı?

Başı sonu düşünülmeden alınan bu kararlar, vatandaşı iyice bunalttı.

1000 yataklı hastane, Çin ve Türkiye

Koronavirüs patladığında, Çin, 1000 yataklı sahra hastanesini 9 günde inşa edip hizmete açmıştı.

Gün gün videosunu yayınlamıştı inşaatın…

Şimdi İstanbul’da da 1000’er yataklı 2 sahra hastanesi yapılacak.

Her birinin 45 gün içinde tamamlanacağı, 46’ıncı gün hizmete sokulacağı açıklandı.

İddialı bir süre.

İnşallah zamanında tamamlanır.

İnşallah başarırız.

Suç işleme arzusundan kim sorumlu?

Hiçbir şey, sebepsiz değildir.

Her şeyin bir sebebi vardır.

Durup dururken hırsızlık yapılmaz.

Keyif olsun diye cinayet işlenmez.

Bütün suçları şöyle alt alta yazın, sebeplerini araştırın, ülkemizin acı gerçekleriyle karşı karşıya kalacaksınız.

Karşınıza ya “kötü eğitim” çıkacak…

Ya da “bozuk ekonomi”…

Çoğu yerde ikisi birden!

Sen vatandaşını doğru dürüst eğitemezsen…

Meslek sahibi yapıp iş veremezsen…

Toplumda adaletli bir sistem kuramazsan…

İnsanlarda “suç işleme arzusu”nun depreşeceği bir ortam yaratıyorsun demektir.

90 bin mahkûmun, çıkmak üzere olan “İnfaz Yasası”ndan yararlanarak cezaevlerinden tahliye edileceği şu günlerde, ülkeyi yönetenlerin bu konuda kendilerini sorgulamaları şart!

İnsanlar analarının karnından “suç işleme arzusu”yla mı doğuyor, yoksa büyüdükleri yetiştikleri ortam mı onlarda “suç işleme arzusu” yaratıyor.

Uzun bir konu…

Derin bir konu…

Ülkemizin temel sorunlarından biri…

Cezaevlerinden tahliyelerin başlayacağı şu günlerde ortalığa bir “kılçık atayım” dedim.

90 bin mahkûm serbest bırakılıyor da, ülkemizdeki “suç işleme iklimi” değişti mi?

Eskisinden daha kötü!

Bataklığı kurutmadıktan sonra, sineklerle mücadele etmenin anlamı yok.

Edemezsin!