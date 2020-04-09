Ne diyeyim bilmem ki!

Yaşadığımız kriz döneminde, Düşünecek bolca vakit bulunca ,bazı konular kafama takıldı, paylaşalım…

Her vakit namazı ve Cuma namazı sonrası Cami çıkışında; Şuraya yapılacak cami, Buraya yapılacak kur’an kursu, Diyanet vakfı ve benzeri nedenlerle para toplanmak üzere “............. yardımlarınıza müracaat edilecektir” denilerek para toplama duyurusu yapılır. Duyuruyu yapıp parayı toplayanların yardım edip etmedikleri de ayrı bir konu…

Neredeyse camide namaz kılmak için ücret ödemek zorunda kalırsınız… Bu güne kadar Bir tek gün bile Her hangi bir eğitim kurumu ya da bilimsel eğitim yolunda böyle bir kampanyaya ben şahsen rastlamış değilim. Yaşadığımız bu ölümcül salgın günleri, insanlığın bilime, yetişmiş bilim insanına ne denli muhtaç olduğunu bir daha gözler önüne seriverdi. Bunu anlamak için ille de bir musibet olması mı lazım ?

Diyanete bir bakıyorum da Diyanet işleri ne iş Yapar ? 6-7 Bakanlığın toplam bütçesinin toplamından daha fazla bütçe tahsis edilen; son zamanlarda yetmedi daha da istiyorum diyerek ek bütçe talep ettiği söylenen Kurum, bu zor günlerde nerede ? Yoksa bu işi hiçbir kurumsal özelliği olmayan Tarikatlara, cemaatlere mi bıraktı…

Diyanet vakfı adı altında, Hac ve umre turizminden, Takvim ve saire yazılı ve görsel yayınlardan dünyaları kazanan, (Ki bu güne kadar hiçbir şekilde, ne geldi, ne gitti, nereden geldiği, nereye gittiğine dair topluma bilgi verdiğine rastlamadım ) . bu kurumun amacının ticaret olmadığı herkesin malumudur. Öyleyse bu günlerde İnsanlarımızın dertlerine eğildiğini görmeyeceğiz de ne zaman göreceğiz ?

Bir yandan Kurbanını kimin keseceğine kadar görüş bildirip, kendin keseceksin derken, öbür yandan da Kurbanlarınızı Diyanet vakfına bağışlayın sizin adınıza kesilsin diye milletin kurbanına talip olan , (Ki sadece bu kurban derilerinin getirisi fevkalade yüksektir) Diyanet kurumunu bu kriz döneminde görebilen var mı?

İnanç sahibi birisi olarak böyle şeyler söyleme… diyenler olabilir. Diyorum ki; Bu söylediklerim doğru mu, haklı mı? Hele bu konuyu bir düşünün.

İnsanlığın sıkıntıya düştüğü dönemde, yardımlaşmak, elbette ki olması gereken insani bir davranıştır. İnsanların, Yapacağı yardımın nereye gittiğini bilmek, amacına ulaşacağından emin olmak, En doğal hakkıdır. Yardımı kimin topladığından çok, Lazım olan amacına uygun olarak yerini bulup bulmadığı önemlidir. Diyanetin, yardımların kimin tarafından, ne şekilde toplanmasını sınırlayan suskunluğundan ziyade, herkesin bulabildiği imkanlarla yardım yapmak, yardım toplamak ve yerine ulaştırmak yolunda çaba göstermesinin gerekliliğine işaret ederek yol gösterici olmasını beklerim...