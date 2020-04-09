Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

Ne diyeyim bilmem ki!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Yaşadığımız  kriz  döneminde, Düşünecek  bolca  vakit  bulunca ,bazı  konular kafama  takıldı, paylaşalım…

  Her  vakit namazı ve Cuma  namazı  sonrası    Cami çıkışında;  Şuraya  yapılacak cami, Buraya  yapılacak kur’an kursu, Diyanet vakfı  ve  benzeri nedenlerle para  toplanmak üzere “.............  yardımlarınıza   müracaat edilecektir”  denilerek para toplama   duyurusu yapılır. Duyuruyu yapıp parayı toplayanların yardım edip etmedikleri de   ayrı bir konu… 

 

    Neredeyse  camide namaz kılmak için ücret  ödemek  zorunda  kalırsınız… Bu güne  kadar   Bir tek gün  bile   Her hangi bir eğitim kurumu  ya da  bilimsel eğitim yolunda  böyle  bir  kampanyaya    ben   şahsen rastlamış değilim. Yaşadığımız  bu ölümcül salgın günleri, insanlığın  bilime, yetişmiş bilim insanına  ne  denli muhtaç olduğunu  bir daha  gözler  önüne  seriverdi. Bunu anlamak için ille de  bir musibet olması mı lazım ?

 

   Diyanete bir bakıyorum da  Diyanet  işleri ne iş Yapar ?  6-7  Bakanlığın toplam  bütçesinin toplamından  daha  fazla  bütçe   tahsis  edilen;   son zamanlarda  yetmedi   daha  da istiyorum  diyerek  ek bütçe  talep ettiği  söylenen Kurum,  bu zor günlerde nerede ? Yoksa  bu işi hiçbir kurumsal  özelliği olmayan Tarikatlara, cemaatlere mi  bıraktı…

 

  Diyanet  vakfı adı altında, Hac   ve  umre  turizminden, Takvim ve saire  yazılı ve  görsel yayınlardan  dünyaları kazanan,  (Ki  bu güne  kadar hiçbir  şekilde, ne  geldi, ne  gitti, nereden geldiği, nereye gittiğine dair   topluma  bilgi  verdiğine  rastlamadım )  .  bu kurumun amacının  ticaret olmadığı herkesin malumudur. Öyleyse  bu günlerde İnsanlarımızın   dertlerine   eğildiğini  görmeyeceğiz de  ne zaman göreceğiz ?

  Bir yandan  Kurbanını  kimin keseceğine  kadar  görüş bildirip, kendin keseceksin derken, öbür yandan da Kurbanlarınızı Diyanet vakfına bağışlayın sizin adınıza  kesilsin diye milletin  kurbanına talip olan , (Ki sadece  bu kurban derilerinin getirisi fevkalade yüksektir) Diyanet  kurumunu  bu kriz döneminde görebilen var mı?

 İnanç sahibi birisi olarak  böyle  şeyler söyleme… diyenler olabilir. Diyorum ki; Bu söylediklerim doğru mu, haklı mı? Hele bu konuyu bir düşünün.

   

    İnsanlığın sıkıntıya düştüğü dönemde, yardımlaşmak, elbette ki olması gereken insani bir davranıştır. İnsanların, Yapacağı  yardımın  nereye  gittiğini bilmek, amacına ulaşacağından emin olmak, En doğal hakkıdır. Yardımı kimin topladığından çok, Lazım olan amacına uygun olarak yerini bulup bulmadığı önemlidir. Diyanetin, yardımların kimin tarafından, ne şekilde  toplanmasını sınırlayan  suskunluğundan ziyade, herkesin bulabildiği imkanlarla yardım yapmak, yardım toplamak ve yerine ulaştırmak  yolunda  çaba  göstermesinin gerekliliğine işaret ederek yol gösterici olmasını beklerim...

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anket Koronavirüs ile mücadelede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 13102295

Varnish cache server