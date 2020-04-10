Tabiata direnmeyin

Bütün canlılar gibi biz insanların da biyolojik ritimleri var ve sağlıklı kalmak için bunlara uymamız gerekiyor. Bu uyumun bir şartı da sadece mevsime has sebze ve meyveleri yemektir. Bunu en net olarak hayvanlarda görebilirsiniz. Onlar mevsimlere göre farklı, beslenirler. Bu konuda tipik örnek kuşlardır. Onlar kış gelince, soğuğa dirençlerini sağlayan başka besinler, örneğin ancak kışın oluşan meyve ve tohumlar yiyerek yaşarlar.

Biz ne yapıyoruz? Kışın, serada “yapay yollarla” yetiştirilen yaz sebzeleri yemenin derdine düşüyoruz.

Sanki kış sebzelerinin besleyici özelliği çok düşüktür veya yoktur!

Doğal ritme karşı gelmek ne oluyor? Örneğin, dünyanın en besleyici ve sağlığa yararlı sebzelerinden biri olarak organizmamızı mikrop vs saldırılarından koruyan ve bunlara direncimizi arttıran maddeleri içeren kış sebzesi lahanayı adeta hor görüp kış aylarında ancak çeşni kabilinde yemek ne oluyor?

Kış ortasında, serada yetiştirilmiş olan domates, patlıcan, biberin soframızda ne işi var!

Serada yetiştirilmiş sebze ve meyvelere düşkünlüğünüz sonucu kendinize yaptığınız kötülüğün farkında mısınız?

Seralarda yapılan işlemler sonucu özellikle zararlı böceklere karşı çok dirençsiz hale gelen sebzeler üstünde kullanılan ilaçların yanı sıra onların daha fazla ve hızlı büyümesini sağlayan kimyasal maddelerin sofranıza kadar geldiğinden haberiniz var mı?

Seralarda yetiştirilen sebzelerin, güneş ışınları yerine ancak kızılötesi yapay ışınları kullanarak fotosentez yapabilmeleri sonucu sağlıksız olduklarından haberiniz var mı?

Seralarda yetişen ürünlerin tam olgunlaşmadan hasat edildiğini ve sonrasında size ulaşması için çok zaman geçtiğinden vitamin içeriklerinin azaldığından haberiniz var mı ?

Seralarda yetiştirilen ürünlerin dayanıklılığının düşük olması nedeniyle çabuk bozulduğunun, tatlarının açık alanda yetişenler kadar iyi olmadığının farkındasınız değil mi?

Şimdi geldik bu acayip düşkünlüğün en can alıcı noktasına: Atalarımız ne demiş: Her şeyin fazlası zararlıdır. Ne kadar doğru demişler.

Yıl boyunca aynı sebzeyi seralardan da faydalanıp sürekli olarak yiyen sizler bazı besinlerde insan organizması için zararlı maddeler olduğunu biliyor musunuz? Sürekli yenildiğinde bu maddelerin bünyenizde birikip sağlığınızı tehlikeye soktuğundan haberiniz var mı? Mesela bazılarının kış aylarında bile vazgeçemediği domates bunlardan biridir. Bu sebzede (Bazı bilim adamlarına göre domates meyvedir) üç çeşit zehirli madde bulunuyor. Bunlardan en önemlisi olan “malonik asitin” hücrelerin solunumunu kısıtladığı yıllar öncesinde, 1909 yılında ortaya konulmuştur. Bu nedenledir ki yıl boyunca, her gün, sürekli olarak domates veya domates salçalı yiyecekler tüketmek çok sakıncalıdır. Durum bu iken kış günleri bile serada üretilmiş domates yeme gereğini nasıl açıklanabilir? Çok merak ediyorum..

Benim çocukluğumda sera denilen şeyin ruhu bile yoktu. O yıllarda kışın, yaz sebze ve meyveleri yemediği için hiç kimse ölmedi!

Kendinize büyük bir iyilik yapın. Sera ürünleriyle doğrudan ve dolaylı olarak zehirlenmeyin. Her iklime has olarak açık alanlarda üretilmeyen meyve ve sebze yemeyin. Bunu yaparsanız kesin olarak daha uzun ve daha sağlıklı yaşarsınız. Tabiata direnmeyin.

Kaynak:

1) Anonim. 2016.Il pomodoro e le sue tre tossine. Alimentazione e nutraceutica

2) Anonim.Cos’é meglio: I prodotti locali coltivati in serra o quelli lontani ma bio?