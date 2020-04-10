Polislerimizin günü

Polis teşkilatının kuruluşunun 175. Yıldönümüdür.

Polislik, onurlu meslek olduğu kadar meşakatli olup derece derece zorlukları bulunan ve her şeyi ile göz önünde olan bir meslektir.

Giyimi, kuşamı, konuşması, her türlü davranış ve yaşamı ile mercek altındadır. Birilerinin muaşeret kaidelerine uymamaları pek önemsenmez.

Ama polis yaparsa en azından ayıplanır, kınanır.

Polis adliyenin giriş kapısıdır. Herkesin, hepimizin eşyası veya bir şeyi kaybolur, polise başvururuz. Kavgada, anlaşmazlıklarda, her türlü şikayet ve hak aramada ilk akla gelen yol polise başvurmadır.

Kaçakçılık, narkotik, terörle mücadelede, asayişi sağlamada hemen hemen her yerde ve her şeyde polis öndedir.

Bu kadar ağır sorumluluk ve yüke karşılık bu mesleğe yeterince maddi destek verildiğini söylüyemeğiz. Bazıları bu işsizlik ortamında iyi para aldıklarını dile getirebilirler. Ama zahmet, sorumluluk ve taşıdıkları ağır yüke göre bu tip düşünceler objektif değildir.

Hiçbirimizin unutmaması gereken nokta polisinde bu toplumun içinden çıkan bireyler olmasıdır. Bizden birileri olanların uzaydan gelen birileriymiş gibi ayrı konumda değerlendiremeğiz. Bunların içinde de mesleğin bilincinde olmayanlar çıkabilir. Eksik ve yanlış davranış sahibi olanlar çıkabilir. Önemli olanı genelidir. Eksi davranışlı bir kişi nedeni ile hiçbir meslek bütünü ile töhmet altında bırakılmamalıdır.

1973 yılından itibaren Akşam Ticaret Lisesinde yüzlerce toplum polisini okuttuk, mezun ettik.

Hemen hemen hepsi ile abi kardeş ilişkisi ile yıllarımızı geçirdik. O zaman polislerin yaşamını, sorumluluğunu çok yakından tanıdık diyebilirim. Aldıkları paranın emekleri ile orantılı olmadığını anladık.

Dünü polisine göre bugünün polisinin büyük bir gelişim ve değişim içinde olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle teknolojiden yararlanarak hizmet kalitesinin yükseldiğini söylüyebiliriz.

Geçen yıl Kocaeli'ye İl Emniyet Müdürü olarak gelen Veysal TİPİOĞLU müdürümüzü Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimiz adına Azerbaycan dan gelen konuklarla birlikte hoşgeldiniz ziyaretine gitmiştik.

O günden bugüne dek Kocaeli de başarılı çalışmalar yapıldığı herkesçe farkedilmekte, konuşulmakta vede takdir edilmektedir.

10 Nisan Polis Gününü başta sayın Veysal TİPİOĞLU Başmüdürümüz olmak üzere bütün polislerimizin günlerini tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

GENÇ YAŞTA ÖLÜM

Ölüm gence ve yaşlıya bakmaz sözü çok doğrudur. Genç yaştaki ölümler aileye ve sevenlerine daha fazla üzüntü verip etkilemektedir.

Ticaret Lısesinden Öğrencimiz İrfan Yılmaz bey ile yıllara dayalı dostluğumuz artarak devam etti. Dört çocuğundan en küçüğü oğlu Murat Yılmaz'dı. Çok küçük yaşta birkaç sefer arabama binmişti. Beni görünce gıngın dede derdi. Yani bana dede diğen ilk çocuktu.

Murat Gebze'de çalıştığı işyerinde kalp krizi geçirerek rahmetli oldu.

Beklenilmeyen üzüntü ve acıyı başta ailesi olmak üzere hepimize yaşattı.

Koronavirüs nedeni ile cenazesine bile katılmadık.

Allah ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Acı büyük. Dayanmadan başka çare yoktur.

Murat, mekanın cennet olsun. Allahın rahmeti üzerinde olsun. Işıklar içinde uyu.