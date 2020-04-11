Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen çevrimiçi organizasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 15 Yaş ve Altı Online Yıldırım Satranç Turnuvasında 2 Nisan Cumartesi günü oynanan 13-15 yaş kategorisinde Şahin Ergin birinci, Zeki Berke Çaputçuoğlu ikinci, Yankı Taşpınar üçüncü sırada yer aldı. 4 Nisan 2020 tarihinde oynanan 11-12 yaş kategorisinde ise Sarp Erel birinci, Kerem Erten İkinci, Kutay Sakmak06 üçüncü sırada yer aldılar.

Kızlarda ise 13-15 yaş kategorisinde Dila Baloğlu, 11-12 yaş kategorisinde ise Ecrin Tuana Engel birinci sırada yer aldı.

Yine Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "Satranç Çalışıyoruz" etkinliği, her salı ve perşembe günleri saat 15:00’da 7-8 yaşındaki çocuklara canlı yayın dersler şeklinde yapılıyor. FM Yasin Emrah Yağız’ın anlatımı ile canlı yayınlanan dersleri izlemek ya da yayınlanmış bölümleri izlemek için web adresi ise “http://satranc.org.tr”

Ayrıca “Satranç Eğitimini Geliştirme” Projesi ve “Evde Satranç Var” kampanyası kapsamında görme engelli bireylere yönelik hazırlanan satranç eğitimi sesli kitabı ile görme engelli bireyler satranç sporuna kolayca ulaşabilecek. Seslendirmesi seslendirme sanatçısı Kerem Seven tarafından yapılan, "Satranç kurallarını 12 adımda öğreniyorum" kitabı içeriklerinin ilki 10 Nisan cuma günü yayınlanacak.

Satranç dolu günler dileğiyle.

“Evde Kal, Satrançla Kal”

Kısa… Kısa…

>>> 2018 yılında kaybettiğimiz 1985 Türkiye Satranç Şampiyonu FM Ateş Ülker’e, Köln Satranç Federasyonu tarafından liyakat nişanı verildi. Köln Satranç Federasyonu yönetim kurulunu temsilen Jeffrey Paulus tarafından sunulan liyakat nişanını oğlu Gökay Ülker aldı.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

>> TSF Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan eğitim videoları : tsf.org.tr/egitim-videolari

OYUN KÜTÜPHANESİ :

14 tur üzerinden oynanan FIDE Adaylar Turnuvası 7. Tur sonunda 26 Mart 2020 tarihinde küresel salgın nedeniyle ertelendi.

** FIDE Adaylar Turnuvası

(15 Mart - 5 Nisan 2020 /Yekaterinburg - RUS)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2767/FRA - 1990 Doğumlu)

GM Caruana, Fabiano (ELO 2842/USA - 1992 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 b5 6.Fb3 Fc5 7.a4 Kb8 8.c3 d6 9.d4 Fb6 10.a5 Fa7 11.h3 0–0 12.Fe3 exd4 13.cxd4 Ab4 14.Ac3 Fb7 15.Ag5 Ve7 16.e5 dxe5 17.Axf7 e4 18.Ad6+ Sh8 19.Axb7 Kxb7 20.Ve2 c6 21.Kad1 Kd7 22.f3 exf3 23.Kxf3 c5 24.dxc5 Kxd1+ 25.Axd1 Fxc5 26.Vf2 Fd6 27.Ac3 Ad3 28.Ve2 Ac5 29.Fa2 Ke8 30.Vd2 Ace4 31.Axe4 Axe4 32.Vd3 Ag5 33.Fxg5 Fc5+ 34.Sh1 Vxg5 35.Kf1 Ve5 36.Vd5 Ve2 37.Vf5 Ve5 38.Vxe5 Kxe5 39.Kd1 g6 40.Fd5 Ke7 41.Fc6 Ke2 42.Fb7 Kxb2 43.Fxa6 Ka2 44.Fxb5 Kxa5 ½–½

** FIDE Adaylar Turnuvası

(15 Mart - 5 Nisan 2020 /Yekaterinburg - RUS)

GM Wang, Hao (ELO 2762/CHN - 1989 Doğumlu)

GM Giri, Anish (ELO 2763/NED - 1994 Doğumlu)

1.c4 c5 2.Ac3 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 Ac6 5.Af3 e6 6.h4 h6 7.d4 cxd4 8.Ab5 d5 9.cxd5 exd5 10.0–0 Af6 11.Ff4 0–0 12.Vc1 a6 13.Abxd4 Axd4 14.Axd4 Sh7 15.Kd1 Ke8 16.Vc7 Vxc7 17.Fxc7 Fg4 18.f3 Kac8 19.Fa5 Fd7 20.Sf2 h5 21.Ff1 Ag8 22.Fc3 Fh6 23.Kd3 Ae7 24.Kad1 Fg7 25.e3 Sg8 26.K3d2 Fa4 27.Ke1 Fd7 28.Ae2 Kc7 29.Fxg7 Sxg7 30.Ac3 Fe6 31.Ked1 b5 32.a3 Kb8 33.Ae2 a5 34.Ad4 Fd7 35.b4 axb4 36.axb4 Ka8 37.Kb2 Ka4 38.Kdb1 Kb7 39.Kc1 Kba7 40.Axb5 Fxb5 41.Fxb5 Ka3 42.Fe2 Kb7 43.b5 Kb6 44.Kd1 Sf6 45.Kdd2 Kb7 46.Fd3 Ac8 47.e4 dxe4 48.Fxe4 Kb6 49.Kd7 Kc3 50.Kb7 Kxb7 51.Fxb7 Ab6 52.Fe4 Se5 53.Kd2 Kb3 54.Fc6 Ac4 55.f4+ Sf6 56.Kd8 Kb2+ 57.Sf3 Ad2+ 58.Se3 Af1+ 59.Sf3 Ad2+ 60.Se2 Ae4+ 61.Sf3 ½–½

** FIDE Adaylar Turnuvası

(15 Mart - 5 Nisan 2020 /Yekaterinburg - RUS)

GM Caruana, Fabiano (ELO 2842/USA - 1992 Doğumlu)

GM Nepomniachtchi, Ian (ELO 2774/RUS - 1990 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 g6 3.Ac3 d5 4.cxd5 Axd5 5.e4 Axc3 6.bxc3 Fg7 7.Fc4 c5 8.Ae2 0–0 9.0–0 Ac6 10.Fe3 b6 11.Vd2 Fb7 12.Kfd1 cxd4 13.cxd4 Kc8 14.Kac1 Aa5 15.Fd3 Vd7 16.h4 Kxc1 17.Kxc1 Kc8 18.h5 Kxc1+ 19.Vxc1 Vc8 20.h6 Ff8 21.d5 e6 22.Ac3 Ac4 23.Fxc4 Vxc4 24.Vd2 exd5 25.Axd5 Fxd5 26.exd5 Vb4 27.Vd3 Va3 28.Vc2 Va5 29.Vd1 Fd6 30.g3 Sf8 31.Vf3 Ve1+ 32.Sg2 f5 33.g4 Vb1 34.Fd4 Sf7 35.Ve3 Ve4+ 36.Vxe4 fxe4 37.f3 exf3+ 38.Sxf3 Se7 39.Se4 Sd7 40.a4 Fc7 41.Fe3 a6 42.Fd2 b5 43.axb5 axb5 44.Sd4 Fb6+ 45.Sd3 Fc5 46.Fc3 Fa3 47.Fg7 Fc5 48.Fc3 Ff8 49.Fg7 Fe7 50.Sd4 Fd6 51.Ff6 Sc7 52.Fg5 Sb6 53.Fd8+ Sa6 54.Sd3 Ff8 55.Sd4 Fd6 ½–½

** FIDE Adaylar Turnuvası

(15 Mart - 5 Nisan 2020 /Yekaterinburg - RUS)

GM Wang, Hao (ELO 2762/CHN - 1989 Doğumlu)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2767/FRA - 1990 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 g6 3.Ac3 d5 4.cxd5 Axd5 5.e4 Axc3 6.bxc3 Fg7 7.Fc4 c5 8.Ae2 0–0 9.0–0 Ac6 10.Fe3 b6 11.h4 e6 12.h5 Vh4 13.hxg6 hxg6 14.f3 Fb7 15.Vd2 cxd4 16.cxd4 Kfd8 17.Kac1 Ve7 18.Kfd1 Kac8 19.Fg5 Ff6 20.Fxf6 Vxf6 21.Ve3 Sg7 22.Sf2 Kh8 23.Kh1 Kxh1 24.Kxh1 Kh8 25.Kxh8 Sxh8 26.Vc3 Sg8 27.d5 Vxc3 28.Axc3 Aa5 29.Fd3 exd5 30.exd5 Sf8 31.Se3 Se7 32.Sd4 Fc8 33.Ab5 a6 34.Ac7 Sd6 35.Axa6 Ab7 36.g4 g5 37.Ab4 Fd7 38.Ac2 Se7 39.Ae3 Ad6 40.Ad1 Fa4 41.Af2 f6 42.Fe2 Fe8 43.Ad1 Fa4 44.Ab2 Fe8 45.Fd1 Ab5+ 46.Sc4 Ac7 47.Fb3 Sd6 48.Sd4 Ab5+ 49.Sd3 Ac7 50.Ac4+ Sc5 51.Ad2 Fb5+ 52.Se4 Fd7 53.Af1 Ab5 54.Ag3 Ad6+ 55.Se3 f5 56.gxf5 Fxf5 57.Axf5 Axf5+ 58.Se4 Ah4 59.Fa4 Sd6 60.Fe8 Ag2 61.Ff7 Ae1 62.a4 Ac2 63.Fe8 Ae1 64.Fb5 Ag2 65.Fc4 Ah4 66.Ff1 Sc5 67.Fh3 Sd6 68.Fe6 Ag6 69.Ff7 Ah4 70.Fe8 Ag2 71.Fb5 Ah4 72.Fd3 Sc5 73.Ff1 Sd6 74.Fh3 Ag6 75.Fe6 Ah4 76.Ff7 Se7 77.Fh5 Sd6 78.Fg4 Ag2 79.Sf5 Sxd5 80.Sxg5 Se5 81.Sg6 Af4+ 82.Sf7 Ad3 83.Se7 ½–½

** FIDE Adaylar Turnuvası

(15 Mart - 5 Nisan 2020 /Yekaterinburg - RUS)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2772/RUS - 1983 Doğumlu)

GM Ding, Liren (ELO 2805/CHN - 1992 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.Ke1 b5 7.Fb3 0–0 8.h3 Fb7 9.d3 d5 10.exd5 Axd5 11.Abd2 Vd7 12.a4 f6 13.Ae4 Aa5 14.Fa2 c5 15.Fe3 Kfc8 16.axb5 axb5 17.Axc5 Kxc5 18.b4 Kcc8 19.bxa5 Sh8 20.Fd2 Ab4 21.Fb3 Fd5 22.Fxd5 Vxd5 23.Kc1 Ac6 24.c4 bxc4 25.Kxc4 Axa5 26.Kxc8+ Kxc8 27.d4 Ac6 28.dxe5 Axe5 29.Axe5 fxe5 30.Vg4 Kd8 31.Fe3 Ff6 32.Kc1 Vd7 33.Vh5 Ve8 34.Vf3 Kc8 35.Kd1 Kd8 36.Kc1 Kc8 37.Kb1 Kb8 38.Ke1 Vg6 39.Fa7 Kc8 40.Vb7 Vc2 41.Fe3 Vc6 42.Vb4 h5 43.Fc1 Vc2 44.Fe3 Kd8 45.Vb1 Vxb1 46.Kxb1 Sh7 47.g4 hxg4 48.hxg4 Kd6 49.Sg2 Sg6 50.Sf3 Fg5 51.Se4 Fxe3 52.fxe3 Ke6 53.Kb7 Ke8 54.Ka7 ½–½

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Kh8+ Şxh8 2.Vh7# 1-0