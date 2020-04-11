Mehmet Sertbaş’a saygı ile…

Kocaeli’ye geldiğimde ilk tanıştığım spor insanlarından birisi Mehmet Sertbaş idi. Yanılmıyorsam Aydın Özbek ve Sadık Bamaç ile onu ziyarete gitmiştik. Beni tanıştırmak için şimdi ortadan yok edilen Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasındaki makam odasında bizi karşılamıştı.

Kocaelispor için inanılmaz bir destek veren ve çırpınan bir görünümle karşılaşmış ve oldukça şaşırmıştım. İsmet Paşa stadı Kocaelispor’a kiralanmıştı, orada yaptığımız atletizm derslerinde ufak tefek sorunlar yaşadığımızı kendisine iletmiş idik. Konuşmalarımız arasında tuğla ve kiremit tozlarından yapılan atletizm pistinde koşan öğrencilerimizin çim sahaya girebilecekleri tehlikesi(!) nedeni ile oradaki görevlilerin şikâyetlerini ona aktarmıştık.

Güzel sohbet esnasında, sahadaki görevliyi yanına çağırmış, “Bundan sonra Spor Akademisi’nin tüm öğrencileri istedikleri zaman burayı kullanacaklar” demişti.

Sporun eski adamları, Spor Yönetiminin doğrudan patronu olarak gördüğü o zamanki yapıya genelde “Spor Teşkilatı” olarak isimlendirirlerdi. Hatta “Teşkilat” sözcüğü çok yaygın biçimde kullanılırdı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak bu teşkilat ile yıllarca birlikte tartıştık, çalıştık ve bu günlere geldik. Ancak bazı noktalarda inanılmaz uyarılarda bulunduğunu hatırlıyorum. Sporun gelişmesi için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin çalışmaları, okul yöneticilerinin spora bakış açıları, kulüplerin tesisleşmesi ve başlarında bulunan teknik adamların seminerler ile desteklenmesi gerektiğini üzerine basa basa söylüyordu.

İlerleyen zaman içerisinde Mehmet Abimizi Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak gördük ve izledik. Ziyaretine gittik. Bir kış günü olmasına rağmen olağanüstü bir sıcaklık ile bizi karşılamış ve ağırlamıştı. Orada neler yapılabileceğini, kış sporlarını nasıl geliştirebileceğimizi, Bolu’nun Cimnastikte gösterdiği başarısını başka şehirlere nasıl transfer edebileceğimizi konuşmuş idik. Nitekim son yıllarda Kocaeli’nin Cimnastikte gösterdiği performansta o günlerin etkisinin varlığından söz etmek durumundayız.

Mehmet Sertbaş’ın medyadaki dostları ile belirli zamanlarda bir araya geldiklerini biliyordum. Bir gün, Yahya Kaptan’daki bir mekânda, fırında saatlerce pişirilmiş özel bir güveç tenceresine oradakilerin hepsi ile birlikte kaşık sallamıştık. O günlerde bana biraz kırgın idi. Ama o konudaki görüşlerimi ve dileklerimi herkesin içinde kendisine ilettiğimde bana hak vermiş idi.

Tanıdığım Spor İl Müdürleri içerisinde en insancıl olanlarından birisi idi. Sakin, ılımlı, çözüm odaklı, diğer kurum ve kuruluşlarla çok iyi ilişkiler kurmayı başarmış, eski tabir ile teşkilatı son derecede iyi temsil etmiş bir yönetici idi.

Onu kaybettik. Allah rahmet eylesin… Onun bu alandaki çabaları bugünün yöneticilerine ışık olmuştur diye düşünüyorum. Vefat edenlerin arkasından yazdığım bu yazı Baki Komsuoğlu ve Erman Çeliker’den sonra üçüncüsü olmuştur. Saygı ile anıyorum. Kalanlarına ve bizlere sabırlar diliyorum.