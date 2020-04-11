Kocaelispor’a Murat ile gelen Barış…

Kocaelispor yönetimi bu sene çok eleştirildi. Birbiriyle uyumsuzluklarının yanı sıra yaşanan ve su yüzüne çıkan kavgalarıyla gündeme sık sık geldi…

Bu olaylar ise kamuoyunda tepkilere neden oldu…

Kocaelispor yönetiminde yer alan, adeta kulübün olmazsa olmazlarından olan 2. Başkan Murat Barış ise yaşanan bu olumsuzluklara rağmen duruşundan ve performansından asla ödül vermedi. İkinci başkanlığın yanı sıra kulübün basın sözcülüğü görevini layıkıyla yerine getiren genç yönetici, bu seneki takımın başarısında önemli rol oynadı. Yeri geldiği zaman personel gibi çalışan Barış, takımın zor ve kritik zamanlarında taşın altına elini koyarak kriz çözümü zamanlarında hep başroldeydi.

Kocaelispor’un Süper Lig’e çıktığı zamanda da yine yönetimde yer alan tecrübeli yönetici, bu sezon başarılı performansı yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeler ile de koordinasyonu sağladı.

Gerek Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki eksikliklerin giderilmesi konusunda, gerekse takımın ve altyapının lojistik ihtiyaçları konusunda Kocaelispor’a katkı sağladı. Barış ayrıca, kulübün en önemli eksikleri arasında yer alan sosyal medya ve resmi internet sitesinin oluşumuna destek verdi. Bilet basımı, stat organizasyonları ve kombine bilet satışlarında da kulübe fazlasıyla hizmet eden Barış bu sezon alkışı fazlası ile hak etti.

Pekala görevi bitti mi?..

Kesinlikle hayır…

Asıl şimdi başlıyor…

Başkanın en önemli yardımcılarından olan Barış, uzlaşıcı kişiliğiyle de gönüllerde taht kurarken, yeni nesil yöneticilik anlamında da önemli çalışmalara imza atıyor…

Atacak da…

Şu an ufukta kongre görünmüyor…

Ligin başlayıp başlayamayacağı da belli değil…

Başlayacakmış gibi hazırlıklar yapılıyor…

Murat Barış öyle ya da böyle yine öne çıkan çalışmalar yapacak…

Transfer dönemindeki paylaşımlarıyla zaman zaman eleştirdiğimiz, ancak haklı da bulduğumuz Barış, kilidi açmaktaki en önemli unsur oldu…

Dedim ya…

Devamı da gelmeli, daha da öne çıkmalı…

Nezih hocam başın sağ olsun

Futbola Kocaelispor’da başladığımda ilk hocam Nezih Gündem’di…

Şu zorlu günlerde büyük acı yaşadı…

Eşini kaybetti…

Nermin annemiz vefat etti…

Başımız sağ olsun…

Kentte ve ülke çapında hayli değeri olan beyefendi insan Nezih hocam, soysal medyadaki gördüğü ilgiyle de bunu gösterdi…

Metin Tekin’i Türk futboluna armağan eden Nezih hocama saygılarımı gönderiyorum ve sabırlar diliyorum…