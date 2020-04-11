Korona’nın gör dedikleri…

“Dilerim tuhaf zamanlarda yaşarsın” ifadesi eski bir Çin bedduasıymış.

Çok mu sık dile getirilmiş bilemiyorum ama adeta insanlığa edilmiş bir beddua gibi anlam kazanıyor günümüz için.

Geçmişte veba, bugün Korona gibi “tuhaflığa” sebep olan bazı nedenlerin bir kısmının Çin’den yayılması da ayrı bir anlam katıyor ifadeye sanki.

Ancak ifadenin beddua olması oldukça manalı.

Zira “tuhaf” zamanlar genellikle “değişim”in yaşandığı zamanlara tekabül ediyor.

Değişim dönemleri ise hem bireysel hem de toplumsal manada insanları çeşitli meydan okumalara maruz bırakan zamanlar.

Bu meydan okumalara gereken cevabın verilip verilememesine bağlı olarak hayatların olumlu ya da olumsuz manada yeniden şekillendiği zamanlar.

Korona süreci de bu “tuhaf” zamanlardan birine tekabül ediyor.

Peki, biz bu sürecin sonunda ne bekleyebiliriz?

Yaşadığımız ve yaşacağımız “tuhaflıklar”a, bir başka ifadeyle “değişimlere” dair öngörülere bakacak olursak Korona’nın belli başlı “gör” dediklerini benim açımdan şöyle sıralamak mümkün:

· Birçok uzmanın bahsettiği üzere, devletlerin kendi içine kapanması, küreselleşmenin millileşme karşısında tabir-i caizse kısmi bir “itibar” kaybetmesi, hatta “milliliğin” yeniden keşfi muhtemel. Ekonomik sistemlerin yeniden inşasından kimlik algılarına kadar pek çok hususun yeniden tartışılması da bu durumun bir başka muhtemel sonucu olarak düşünülebilir.

· İçe kapanma, bazı uzmanların ifade ettiği üzere, otoriter rejimlerin güçlenmesine yol açarsa, bu sürecin kendi “öteki” kavramını oluşturması da bir ihtimal olarak karşımıza çıkabilir. Yaşanması muhtemel ekonomik zorluklar, hayatta kalma çabası, hayatların kısıtlanması ve bu minvaldeki korkuların, gerginliklerin getirdiği tedirginlik ve öfke, bu duyguların yansıtılacağı bir mecra arayabilir. Bunun bir örneğinin veba salgını sonucunda, Avrupa’da farklı dini grupların vebanın nedeni olarak kabul edilerek dışlanmaları ve hatta eziyet görmeleri şeklinde tecrübe edildiğini tarih bize gösteriyor.

· Dijital dünyanın hayatımızdaki yerini daha da sağlamlaştırması, ağırlığını pek çok alanda “hızla” arttırması da muhtemel bir sonuç gibi görünüyor. Bugün eğitimden iş sahasına ev ortamında “halledilebilen” ya da halledilebildiği düşünülen işler, işverenlerin “masraf” anlayışlarının da değişmesini beraberinde getirirse, bu durum işsizlik probleminin çok daha kuvvetli biçimde hissedilmesi anlamına gelebilir. Bunun yanında “paranın” dijitalleşmesinin yaygınlaşması ve dolayısıyla ekonomik ilişkilerin niteliğinde değişimlerin yaşanması da bir ihtimal olarak düşünülebilir.

· Bu süreç tarımın önemini bir kez daha ortaya koydu. Tarım alanında “kendi kendine yetebilmenin”, kriz zamanlarında ayrıca hayati önem taşıdığını bir kez daha bize gösterdi. Aynı şekilde beslenme alışkanlıklarımızı da tekrar düşünmemizi beraberinde getirdi. Hazır gıdalara bağımlılığı azaltmanın, sadece beden sağlığı için değil, hayatı idame ettirmede de büyük önemi haiz olduğunu vurguladı. Tüm bunlar için tedbir almamız kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

· 28 Şubat sürecinden olumsuz manada en fazla etkilenen eğitim kurumlarımızdan biri olan meslek liselerinin, özellikle ülkenin üretim seviyesine katkılarına binaen asla ihmal edilmemesi gereken eğitim kurumlarımızdan biri olduğunu da bu süreçte bir kez daha gördük. O nedenle meslek liselerinin güçlendirilmesi bir diğer zorunluluğumuz olarak görünüyor.

· Toplumun bu sürece psikolojik manada gergin olarak yakalandığı kanaatime binaen, yaşanan sürecin gerginliği de üstüne eklenince, sürecin sonucunda toplumsal rehabilitasyona dair ciddi bir ihtiyacın ortaya çıkacağı, bunun nasıl sağlanabileceği hususu önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu duruma dair ne yapılması gerektiğiyle ilgili disiplinler arası çalışmaların gerçekleştirilmesinin bir başka önemli zorunluluğumuz olduğu kanaatindeyim.

Söz konusu hususlar daha ziyade tedbir almaya yönelik olarak gördüğümüz meseleler.

Bunların yanında bu sürecin tabiatla ilişkimizi yeniden sorgulama, ailevi ilişkilerimizi, beraber zaman geçirebilme açısından yeniden düşünme, buna bağlı olarak “çekirdek aile” kavramının yeniden sorgulanması, sosyal yardımlaşma duyarlılığımızı hem ülke hem de dünya bazında canlı tutma gibi olumlu tesirlerinin olacağını da öngörmek mümkün.

Bunlara katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ya da ilavelerde bulunabilirsiniz elbette.

Ancak çıkarımlarımız ne olursa olsun, asıl meselemiz Korona’nın bize “gör” dediği “tuhaf” zamanlara hazırlığımızın olup olmadığı.

Ve bu hazırlığın “ortak akıl” çerçevesinde yapılıp yapılamayacağı.

O nedenle bu süreçte makul olan, kendimizle yüzleşme “fırsatını” da bulduğumuz bugünlerde, enerjimizi birbirimizi hırpalamak yerine “tuhaflık”lara dair ne yapılabileceği üzerine yoğunlaştırmaktır kanaatindeyim.

Aksi halde bedduanın tutması işten bile değil, ne dersiniz?